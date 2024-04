“Blu”

Per gentile concessione di Disney+

Si scopre che “The Mark” è stato ampiamente discusso e acclamato dalla critica bluastro Speciale, dopo tutto non era il finale della serie.

L'amato programma per bambini ha almeno un altro episodio e debutterà il 21 aprile. L’episodio, appropriatamente intitolato “Surprise”, andrà in onda su Disney+ domenica alle 3:00 ET/mezzanotte PT. Verrà inoltre trasmesso in anteprima alle 10:00 ET/7:00 PT su Disney Junior e mezz'ora dopo su Disney Channel, con più ritrasmissioni nel corso della giornata. La descrizione della “Sorpresa” dice: “Bluey e Bingo vogliono che papà giochi a due giochi diversi, quindi papà cerca di giocarli a entrambi contemporaneamente”.

Il nuovo episodio arriva una settimana dopo il debutto di “The Sign”, uno speciale di 28 minuti dell'amato (per lo più… bluastro Gli episodi durano meno di 10 minuti.) Lo speciale ha generato ondate di elogi da parte della critica per la sua storia emozionante incentrata sulla famiglia Heeler che potenzialmente vende la propria casa e si trasferisce in un'altra città dove padre Bandit accetterà un nuovo lavoro, così come un matrimonio tra lo zio degli Heelers Rad e Frisky.

Insieme all'episodio precedente, “Ghostbasket”, lo speciale ha suscitato diffuse speculazioni su questo bluastro Stava finendo. Anche se il futuro a lungo termine del programma, originariamente commissionato dall'australiana ABC e dalla britannica BBC, deve ancora essere deciso: “La BBC mi ha detto di non parlare mai delle voci dei bambini o del futuro dei bambini”. bluastroha detto il creatore Joe Broom Reporter di Hollywood Nel 2023 – “Surprise” assicura che “The Sign” non sia l'episodio finale della serie.

bluastro È stato un grande successo per Disney+ negli Stati Uniti. È lo spettacolo più ascoltato nel paese quest'anno in termini di tempo di visione totale, secondo le valutazioni di streaming Nielsen, dopo essersi classificato secondo nel 2023 e sesto nel 2022.