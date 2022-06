James Patterson si scusa per aver detto che gli scrittori bianchi affrontano “una forma di razzismo”

Federico Giuseppe – Autore di “The Black Friend: Being a Better White Person” e “The Patriarchal Blues: Reflections on Manhood” – Egli ha detto “Patriarchal Blues” è stato rifiutato da 20 editori “che non pensavano che la gente avrebbe comprato un libro di un uomo di colore che discuteva di patriarcato”.

“James Patterson crede che gli uomini bianchi affrontino il razzismo nell’editoria”, Mr. Joseph Ha scritto lunedì su Twitter. “Da un uomo di colore che ha avuto oltre 50 libri rifiutati (che ora sono tutti bestseller) perché i redattori bianchi non li capiscono o “in realtà hanno autori maschi neri” … taci.”

Rebecca Carroll, autrice delle memorie”Sopravvivere allo sguardo biancoHa anche respinto i commenti del signor Patterson.

“Immagina di essere nato nell’anno in cui Jackie Robinson è stato il primo giocatore nero della MLB nella storia”, ha detto ha scritto su twitterPoi cresce fino a diventare uno degli autori più ricchi d’America che parla della lotta per gli uomini bianchi come “un’altra forma di razzismo”. “