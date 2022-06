I futures Dow salgono mentre il mercato attende un massiccio aumento dei tassi della Fed

I futures Dow sono aumentati durante la notte, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. La correzione del mercato azionario ha avuto una sessione mista martedì, poiché i rendimenti dei Treasury hanno continuato a salire bruscamente. Gli investitori sono concentrati sull’annuncio della riunione della Federal Reserve di mercoledì, in cui i politici dovrebbero approvare un aumento molto ampio o molto ampio del tasso della Fed.







Servizi quantistici (PWR), la salute (HQY), Chenière Energia (gas naturale liquefatto), albero del dollaro (DLTR) E il Lee Otto (LI) sono le azioni da tenere d’occhio. Tutti sembrano forti Linee di forza relativaanche se i prezzi delle azioni faticano a reggere.

Scorte di GNL in corso Classifica IBD. C’è un titolo PWR nella watchlist della classifica e oltre IBD Big Cap 20. Li Auto è disponibile a difetto 50. HealthEquity era la scorta di martedì dell’IBD.

Il video incluso nell’articolo discute l’azione di mercato e analizza i titoli Cheniere Energy, Li Auto e DLTR.

mentre, Tesla (TSLA) ha invertito leggermente al rialzo dopo essersi spostato verso il minimo del 24 maggio a 620,54. Il titolo Tesla ha chiuso in rialzo del 2,4% a 662,67, ma è lontano dal picco di novembre di 1.243,49. È probabile che la National Highway Traffic Safety Administration rilasci i dati sulle collisioni che includono i sistemi di assistenza alla guida entro i prossimi giorni, rilevando l’alto numero di incidenti con il pilota automatico a Tesla. NHTSA ha ampliato la sonda del pilota automatico Tesla.

Riunione della Fed

La riunione di due giorni della Fed si conclude mercoledì con un annuncio alle 14:00 ET, seguito dalla conferenza stampa del presidente della Fed Jerome Powell. Sulla scia dell’acceso rapporto sull’IPC di venerdì che mostrava che l’inflazione ha raggiunto il massimo degli ultimi 40 anni dell’8,6%, sono cresciute le speculazioni secondo cui i politici della Fed avrebbero aumentato i tassi di interesse di 75 punti base mercoledì, non solo di 50 punti base.

Alla Fed non piace essere sorpresa e Powell ha detto dopo la riunione della Fed di maggio che 75 punti base erano fuori dal tavolo. La banca centrale potrebbe ancora aumentare i tassi di 50 punti base, con Powell che poi indica che 75 punti base sono sul tavolo per luglio e settembre.

Ma dopo che i funzionari della Fed apparentemente sono trapelati Il giornale di Wall Street Lunedì si sta valutando un aumento significativo dei tassi. Vedete il mercato muoversi di 75 punti base probabilmente.

Contratti future Dow Jones oggi

I futures Dow Jones sono in rialzo dello 0,5% rispetto al fair value. I futures S&P 500 sono aumentati dello 0,7%. I futures Nasdaq 100 sono aumentati dello 0,9%.

Il rendimento dei Treasury a 10 anni è sceso di 6 punti base al 3,42%.

Il prezzo del bitcoin viene scambiato vicino a $ 22.000, leggermente al di sopra del minimo di lunedì notte di 18 mesi al di sotto di $ 21.000.

I dati economici della Cina per maggio sono leggermente migliori del previsto nonostante le ancora pesanti restrizioni COVID. Le vendite al dettaglio sono diminuite del 6,7% rispetto all’anno precedente, superando le previsioni di un calo del 7,1%. La produzione industriale è aumentata dello 0,7% rispetto alle aspettative di un calo dello 0,7% e del calo del 2,9% di aprile. Con Shanghai che ha terminato il suo blocco il 1 giugno, l’attività economica dovrebbe rimbalzare questo mese.

Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e altrove che non si traducano necessariamente in una circolazione effettiva nella prossima sessione regolare Mercato azionario sessione.

mercato azionario martedì

Il mercato azionario è stato scambiato in modo misto nella sessione di martedì, con luce sul volume prima dell’annuncio della riunione della Fed mercoledì.

Martedì il Dow Jones Industrial Average è sceso dello 0,5%. negoziazione in borsa. L’S&P 500 è sceso dello 0,4%. L’indice Nasdaq Composite è salito dello 0,2%. Il piccolo Russell 2000 è affondato dello 0,4%.

Il rendimento dei Treasury a 10 anni è balzato di 12 punti base al 3,48%, dopo i massicci movimenti degli ultimi giorni. Il rendimento a due anni è balzato di 15 punti base al 3,43% Il rendimento del Tesoro a 30 anni è aumentato di 6 punti base al 3,43%, ma ora è inferiore al rendimento a 10 anni e anche con un rendimento a due anni. Se il rendimento a due anni supera il rendimento a 10 anni, la curva sarà invertita dal rendimento a due anni al rendimento a 30 anni. Una curva dei rendimenti in rialzo e piatta riflette i rischi di stagflazione, con il potenziale di una recessione in aumento con l’aumento dell’inflazione e l’aumento dei tassi della Fed.

I prezzi del greggio statunitense sono scesi per chiudere in ribasso dell’1,7% a 118,93 dollari al barile.

I prezzi del gas naturale sono diminuiti del 16%. Il terminal GNL di Freeport, che è stato chiuso a causa di un incendio l’8 giugno, non riaprirà per 90 giorni e non sarà pienamente operativo fino alla fine dell’anno. Ciò significa meno esportazioni di gas naturale.

tra i I migliori ETFThe Innovator IBD 50 ETF (cinquanta) è salito dello 0,8%, mentre l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (in forma) è sceso dello 0,6%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) è aumentato dello 0,6%. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) anticipo dello 0,7%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) è in calo dell’1,3% e il Global X Fund for Infrastructure Development (culla) è diminuito dello 0,7%. US Global Gates Foundation (ETF)Aerei) rinunciare all’1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) in calo dello 0,8%. Fondo specifico per l’energia SPDR (SPDR ETF)XLE) in rialzo dello 0,2% e il Financial Select SPDR ETF )XLF) in calo dello 0,9%. SPDR Fondo Selezione Settore Sanitario (XLV) ha rinunciato a quasi l’1%.

Le azioni riflettono storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ci vediamo) è in rialzo dell’1,1% e l’ETF ARK Genomics (ARKG) 1,3%. Il titolo Tesla continua a essere leader negli ETF su Ark Invest.

I 5 migliori titoli cinesi da tenere d’occhio in questo momento

azione da guardare

Martedì il titolo Quanta Services è sceso dell’1,8% a 123,55, appena sopra la serie di 50 giorni. Stock PWR in archivio base a tazza con manico Con 138,56 acquista punti.

Martedì il titolo HealthEquity è salito del 5,9% a 68,42, rimbalzando dalla linea dei 50 giorni, rompendo alcuni livelli a breve termine e rompendo la linea di tendenza. In un mercato migliore, la mossa di martedì avrebbe potuto fornire un ingresso anticipato. A questo punto, le azioni HQY sono ora estese da questa voce. Chiude a un punto di acquisto ufficiale di 72,80 da A base della tazza. HealthEquity è quasi raddoppiato all’inizio di dicembre dopo un lungo calo, mentre gli utili hanno avuto una tendenza al ribasso per diversi trimestri.

Le azioni di GNL sono aumentate del 2,2% a 130,40, ancora al di sotto della media mobile a 50 giorni. Il titolo Cheniere ha ridotto i suoi minimi di consolidamento lunedì, probabilmente ponendo le basi per una base double bottom a 146,45 punti di acquisto. Cheniere Energy, con il suo terminale di esportazione GNL, dovrebbe trarre vantaggio dai problemi del terminale Freeport LNG, che sta abbassando i prezzi del gas naturale nazionale e sta aumentando i prezzi globali del GNL.

Il titolo DLTR è salito dello 0,65% a 156,02, raggiungendo la resistenza sulla linea dei 50 giorni. secondo Analisi MarketSmith. Le azioni sono scese e sono rimbalzate inizialmente nella seconda metà di maggio mirare (TGTErrori e avvertenze sugli utili, seguiti da solidi guadagni e indicazioni da Dollar Tree.

Le azioni Li Auto sono aumentate di quasi l’11% a 32,22, raggiungendo il livello migliore dal 3 gennaio. Le azioni sono balzate da 18,82 il 9 maggio, rimbalzando sopra la linea dei 200 giorni il 6 giugno. Consolidamento profondo con una probabilità di acquisto di 37,55 pip. Ma le azioni possono utilizzare una maniglia lunga o anche una base separata all’interno di un consolidamento profondo per consentire alle medie principali di recuperare, in particolare la linea dei 50 giorni. Li Auto vede crescere le azioni di altre società di auto elettriche in Cina Nuovo (NIO), In scadenza (XPEV) E il BYD (BYDDF), mentre i venti contrari del Covid si sono attenuati, i governi locali stanno ampliando i sussidi per le auto elettriche.

Tutte le case automobilistiche avranno nuovi modelli nelle prossime settimane, con Nio che lancerà mercoledì l’ES7, un SUV completamente elettrico. Li Auto ha rivelato un nuovo SUV ibrido, l’L9, il 21 giugno. Più in generale, i titoli cinesi quotati negli Stati Uniti, compreso Internet, sono aumentati nelle ultime settimane.

analisi di mercato

Il Dow Jones, l’S&P 500 e il Nasdaq Composite sono tutti balzati in ribasso lunedì, ma hanno chiuso in modo misto. Il Russell 2000 ha tagliato il suo minimo a maggio, segnando il livello peggiore da novembre 2020. L’indice delle piccole imprese è al di sotto dei massimi pre-Covid.

Dato il massiccio incontro della Fed mercoledì pomeriggio, il movimento di mercato a basso volume di martedì non è significativo.

Indipendentemente dal fatto che la Fed aumenti i tassi di 50 punti base o 75 punti base mercoledì, il clima macroeconomico non è favorevole al mercato e potrebbe non esserlo per un po’ di tempo. I rischi di recessione sono elevati, mentre l’inflazione rimarrà elevata nel prossimo futuro.

Tuttavia, ciò che conta davvero è la reazione alla notizia. Il mercato azionario potrebbe rimbalzare dopo l’aumento dei tassi di mercoledì e i commenti di Powell, ma ciò non segnalerà un cambiamento di carattere di per sé. Gli investitori devono vedere a Giornata di follow-up Per confermare qualsiasi tentativo di rally. Anche allora, un trend rialzista confermato potrebbe essere un altro rally del mercato ribassista a breve termine.

Al momento, il Nasdaq Composite e l’S&P 500 sono in mercati ribassisti, mentre il Dow è in forte correzione.

Cosa stai facendo adesso

Il mercato ribassista non è tempo di coraggio. Gli investitori dovrebbero essere in disparte. Le uniche eccezioni possono essere i vincitori a lungo termine o alcune posizioni nel settore energetico, ma anche in questo caso gli investitori dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di prendere almeno in parte profitti.

Per ora, gli investitori dovrebbero lavorare sulle loro liste di controllo, rivedendo le operazioni passate e i mercati ribassisti storici.

