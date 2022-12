James Gunn risponde alla richiesta di cancellazione della serie Green Lantern di HBO Max – Scadenza

James Gunn Sta chiarendo questioni sul destino HBO Max‘S Lanterna verde La serie è in sviluppo ormai da anni.

Dopo che una pubblicazione ha affermato che lo spettacolo era stato cancellato e non sarebbe più andato avanti, il nuovo co-presidente dei DC Studios ha smentito le voci, definendole “false”.

il Lanterna verde incatenarla In sviluppo dal 2019 Con Freccia Dietro il progetto c’è il produttore Greg Berlanti. Nell’ottobre di quest’anno, è stato riferito che il fulcro dello spettacolo si era spostato. Originariamente, la serie era incentrata su Guy Gardner e Alan Scott, con Finn Wittrock e Jeremy Irvine rispettivamente nei ruoli. Tuttavia, il focus sarà su John Stewart, uno dei primi supereroi neri della DC e una delle Lanterne Verdi più longeve.

Lanterna verde È stato confermato che sarà nuovamente in fase di sviluppo nel 2019 insieme a Strane avventure. Berlanti ha descritto che le proprietà DC sarebbero creazioni per la piattaforma di streaming “diverse da qualsiasi cosa vista in TV”.

“Una serie antologica di racconti ammonitori ambientata in un mondo in cui esistono i superpoteri, e in quello che promette di essere il nostro più grande spettacolo DC di sempre, andremo nello spazio con una serie TV su Lanterna Verde, ma non potrei rivelare di più”, Berlanti detto a suo tempo.

Ad agosto è stato rivelato Strane avventure Non andrà avanti in filante. Per tutto il 2022, HBO Max e DC hanno assistito a molti cambiamenti mentre la fusione della Warner Bros. continua. Discovery e i nuovi co-presidenti dei DC Studios Gunn e Peter Safran pianificano una nuova era per Universo DC.