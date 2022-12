Ossa di snack di dinosauro trovate nel fossile dopo 120 milioni di anni

Il paleontologo Hans Larsson ha trovato un piccolo piede di mammifero nella costola di un fossile di dinosauro.

Il rettile era carnivoro e simile a un uccello, secondo la McGill University.

È uno dei soli 21 fossili di dinosauro mai trovati con il suo cibo all’interno.

L’esame di un raro fossile ha rivelato che la chiave per la sopravvivenza di questa piccola specie di dinosauro a quattro ali non era preoccuparsi di ciò che mangiava.

Il paleontologo Hans Larsson, professore alla McGill University, fu il primo a notare il piede di un piccolo mammifero tra le ossa fossilizzate. microraptor, Un dinosauro carnivoro con ali volanti. La scoperta mostra che i dinosauri mangiavano una lunga lista di animali, inclusi mammiferi, pesci, uccelli e lucertole. L’università ha annunciato in un comunicato stampa il 21 dicembre.

“Questi risultati sono l’unica prova forte che abbiamo sul consumo di cibo di questi animali estinti da tempo – e sono estremamente rari”, ha detto Larson. detto nel comunicato. Ha aggiunto che la rivelazione che questo animale era un cannibale “opportunista” pone una nuova prospettiva su come funzionavano gli antichi ecosistemi”.

Sono stati trovati solo altri 20 fossili con le ossa fossilizzate dei loro pasti, Secondo McGillQuesta è la prima volta che un fossile mostra che un dinosauro mangiava mammiferi. Lo riporta l’Economic Times.

microraptor I fossili sono stati scoperti per la prima volta nei primi anni 2000 a Liaoning, in Cina, situata nella parte nord-orientale del paese lungo il Mar Giallo. Gli scienziati hanno Ha ipotizzato che è probabile che la specie si sia estinta Perché ha quattro ali e le due ali in più creano resistenza quando si muove.

La loro capacità di fare uno spuntino con tutti i tipi di animali potrebbe non essere sufficiente per compensare due ali di troppo.