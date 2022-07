Brody King vince un match provvisorio per il titolo AEW contro Jon Moxley

Puntata di stasera (1 luglio) di AEW frenesia La Battle Royal da 20 uomini è stata protagonista di due diversi episodi. Il vincitore della partita assumerà il titolo contro il campione del mondo ad interim Jon Moxley la prossima settimana (6 luglio) a dinamite.

Ogni episodio è iniziato con due uomini e subito dopo si sono uniti nuovi lottatori. I lottatori sono assegnati a episodi specifici. All’inizio Hangman Page e Darby Allin erano grandi star nei rispettivi episodi. Il Page Ring si riempì rapidamente di membri di Taz Ricky Starks e Power House Hobbs. Questa è stata la prima partita di RUSH in AEW, ed era anche nell’episodio Hangman. I suoi problemi con Penta Oscuro sono continuati qui e alla fine si sono spazzati via a vicenda.

Nel frattempo, i duetti di The Butcher e The Blade hanno dominato il ring di Darby. Hanno lavorato insieme per eliminare lottatori come Kazarian, Takeshita e Matt Hardy (che era anche l’unico wrestler il cui ingresso è avvenuto durante una pausa pubblicitaria).

Keith Lee e Swerve Strickland vengono assegnati a diversi episodi in questa partita. Ebbero un momento di tensione a fissarsi attraverso il ring l’un l’altro. Nel frattempo, Swerve ha continuato la sua trasformazione per diventare un tallone quando ha lanciato Orange Cassidy fuori dal ring.

Brody King è arrivato al 19° posto. Era il nuovo ragazzo ed è stato in grado di vincere il suo anello colpendo Hangman Page fuori dall’apron mentre tentava Buckshot Lariat. Poi Darby Allen ha vinto il suo anello eliminando il macellaio e la lama.

Ciò ha permesso a Brody e Darby di farlo, e non è andata bene per una stanca Aline. Brody lo strangolò finché non perse conoscenza e lasciò cadere il suo corpo a terra sotto di lui per vincere.

Proprio così, Brody King è il primo uomo a sfidare il campione del mondo ad interim AEW Jon Moxley. La partita per il titolo si terrà la prossima settimana (6 luglio) a dinamiteche si trova a Rochester, New York, la città natale del defunto Brody Lee.

