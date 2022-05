Caso di diffamazione Johnny Depp e Amber Heard: ultimi argomenti in corso

Depp ha citato in giudizio Heard per 50 milioni di dollari nel Washington Post del 2018, in cui si definiva un “personaggio pubblico che rappresenta abusi domestici” e affermava di aver perso il lavoro. Heard ha citato in giudizio per $ 100 milioni per diffamazione.

Avvocato Camille Vasquez Ha iniziato a presentare le argomentazioni finali per Depp.

“Il 27 maggio 2016, la signora Heard è entrata nell’aula del tribunale di Los Angeles, in California, senza ricevere alcun avviso contro il signor Depp, ed è stato emesso un ordine restrittivo contro Depp, che è sfuggito agli abusi domestici per mano del signor Depp”, disse Vasquez. “Oggi, esattamente sei anni dopo, il 27 maggio 2022, diciamo al mondo che il signor Depp non è un molestatore e gli chiediamo di restituire la sua vita al signor Depp”.

Gli avvocati di Heard, Elaine Bradhoft e Ben Rottenborough, hanno presentato le loro ultime argomentazioni alla giuria.