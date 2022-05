Dow aumenta sui dati sull’inflazione di Tesla Pops poiché Elon Musk emette un avviso; Le azioni Apple salgono

Il Dow Jones Industrial Average è salito mentre le azioni sono aumentate in mezzo a dati incoraggianti sull’inflazione. Tesla (TSLA), anche se il CEO Elon Musk ha emesso un avvertimento sui titoli con crescita ad alto numero di ottani. Mela (AAPL) corse più in alto e Microsoft (MSFT) è stato un altro vincitore.

Nel frattempo, tre dei titoli hanno testato i punti di acquisto in mezzo all’azione positiva: il titolo leaderboard Eli Lilli (LLY), cabot (CBT) E Energia Diamondback (zanna).







X









Il volume è stato misto, in aumento al Nasdaq ma in calo alla Borsa di New York rispetto allo stesso orario di giovedì.

Il rendimento del Treasury a 10 anni di riferimento è sceso di 2 punti base al 2,74%. Il greggio West Texas Intermediate è salito di nuovo e veniva scambiato a circa $ 115 al barile.

I dati positivi sull’inflazione hanno aiutato le azioni a chiudere la settimana in rialzo. Le spese per consumi personali fondamentali – l’indicatore di inflazione preferito dalla Fed – sono aumentate del 4,9% ad aprile, più lentamente dell’aumento del 5,2% di marzo. Ciò fa sperare che l’aumento dei prezzi possa rallentare.

NASDAQ porta Mi piace in minuscolo

Il Nasdaq era in testa perché ha beneficiato di un rimbalzo dei titoli tecnologici. Ha guadagnato circa il 2,5%. gioco di sicurezza informatica Zscaler (ZS) è stato uno dei migliori risultati, con un aumento di circa il 12%.

Anche l’S&P 500 è stato brillante, in rialzo di circa il 2%. L’ultima bellezza (Ulta) La star era qui, realizzando ottimi profitti del 10% e fornendo una guida migliore del previsto.

Panoramica del mercato azionario statunitense oggi indice Codice prezzo vittoria/sconfitta % modificare Dow Jones (0DJIA) 33011.64 +374.45 +1.15 Standard & Poveri 500 (0S e P5) 4131.64 +73,80 +1.82 Nasdaq (0NDQC ) 12040.79 +300.14 +2,56 Contatto 2000 (IWM) 186.59 +3,87 +2.12 difetto 50 (cinquanta) 32.52 +0,59 +1,85 Ultimo aggiornamento: 13:14 ET 27/05/2022

sterlina siriana Tutti i settori si stavano muovendo più in alto. Tecnologia e immobili sono stati i migliori guadagni. Nella parte posteriore apparivano zone difensive dei beni di consumo.

Gli investitori a piccola capitalizzazione erano incazzati perché hanno avuto l’orso nel sangue, con l’indice Russell 2000 che mostrava circa il 2%.

Anche i titoli growth hanno partecipato all’aumento. L’Innovatore IBD 50 ETF (cinquanta), leader nella crescita delle azioni, con oltre l’1,8%.

Dow Jones oggi: azioni Apple, Microsoft Excel

Il Dow Jones Industrial Average è stato il più debole tra i principali indici, ma ha comunque guadagnato oltre 300 punti. Era superiore all’1%.

Le azioni di Apple stavano aiutando a sollevare l’indice blue-chip. L’iPhone gigante è stato il migliore in quanto è aumentato di oltre il 3%.

Il titolo AAPL è ancora al di sotto delle sue principali medie mobili, ma è sul punto di recuperare la serie di 21 giorni, Secondo MarketSmith.

Microsoft è stato un altro attore degno di nota. Il gigante del software è salito di oltre il 2% quando i principali titoli tecnologici hanno tentato di recuperare dai minimi recenti.

MSFT è al di sopra della media mobile esponenziale a 21 giorni, il che è incoraggiante. Ma il movimento che arriva a basso volume è uno svantaggio.

Non tutti i principali nomi tecnici stanno dando impulso al Dow Jones oggi. gigante spaziale Boeing (Laurea di) è in rialzo di quasi il 3% ed è sulla buona strada per concludere la settimana con guadagni di oltre l’8%.

Tesla salta mentre Elon Musk avverte della crescita

Il titolo Tesla è un altro tesoro degli investitori azionari in via di sviluppo che sono tornati sulla Terra con un urto.

Ma anche le azioni di veicoli elettrici hanno mostrato una forza impressionante venerdì poiché sono apparse quasi del 6% in un volume superiore alla media.

Tuttavia, ha ancora chilometri da percorrere prima che si avvicini al raggiungimento dell’attuale modello di consolidamento della Fase 1 a 1.208,10, L’analisi di MarketSmith mostra.

Gli investitori aggressivi possono aspettarsi che il titolo recuperi la sua media mobile a 50 giorni, ma anche il TSLA è di circa il 18% al di sotto di quel livello.

Le azioni Tesla stavano facendo rapidi progressi nonostante l’avvertimento del CEO Elon Musk sui titoli ad alta crescita.

“Le aziende che sono intrinsecamente flussi di cassa negativi (cioè distruttori di valore) devono morire, per smettere di consumare risorse”, Musk ha detto in un tweet.

Alcuni utenti hanno protestato per il fatto che la stessa Tesla ha generato un flusso di cassa negativo per molto tempo. Tuttavia, i perdenti che riconoscono i guadagni hanno subito un duro colpo nel 2022.

Cathie Wood’s Ark Innovation ETF (ci vediamo) è in calo di circa il 54% per l’anno, anche se venerdì ha guadagnato quasi il 5%.

Ha anche previsto che “sulla base dell’esperienza passata”, qualsiasi possibile recessione potrebbe durare “da 12 a 18 mesi circa”.

Fuori dal Dow: 3 titoli testati per l’acquisto di punti

Mentre le azioni sono in aumento, gli investitori dovrebbero rimanere prudenti per il momento. Assumere posizioni demo più piccole può essere un buon modo per ottenere esposizione al mercato mantenendo il rischio a un livello gestibile.

Eli Lilly ha rotto il suo punto di acquistarlo da una base piatta. La voce ideale qui è 314.10.

Il titolo farmaceutico è tornato al di sopra delle sue medie mobili e continua a resistere alla debolezza generale del mercato. Big Money ha preso possesso di azioni ultimamente, con Classificazione della distribuzione dell’accumulo In arrivo in B.

Eli Lilly è attualmente un membro di Prestigious Elenco delle migliori azioni della classifica IBD.

Cabot è eseguibile anche dopo aver interrotto il modello di consolidamento. Il punto di acquisto qui è 74,97.

Le prestazioni complessive sono molto solide, anche se la valutazione EPS di 69 su 99 non è perfetta.

Anche Diamondback Energy si è fatto strada nella zona di acquisto dopo aver superato un ingresso consolidato a 148,09.

Le manipolazioni di petrolio e gas hanno visto la linea RSI raggiungere nuovi massimi, il che è un segnale rialzista. Attualmente seduto Elenco dei leader di settoreIl monitor IBD più potente e rigoroso.

Segui Michael Larkin su Twitter all’indirizzo Incorpora il tweet Ulteriori informazioni sui titoli di crescita e sull’analisi.

Potrebbe piacerti anche:

MarketSmith: ricerca, grafici, dati e formazione in un unico posto

Questi sono i 5 migliori titoli che puoi acquistare e guardare in questo momento

Questa è l’ultima azione di Warren Buffett, ma dovresti comprarla?

Software per la crescita dell’inventario da acquistare, guardare o vendere

Questa è l’ultima azione di Donald Trump: DWAC è un acquisto?