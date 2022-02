Chi canta l’inno nazionale nel Super Bowl 2022? Esecutore di quest’anno, altezza media, tempo, come guardare arieti vs bengala, data

Super Bowl LVI Lui semplicemente Ore di distanza dalla partenza L’intrattenimento pre-partita di quest’anno, inclusa la riproduzione dell’inno nazionale. L’artista country nominato ai Grammy Mickey Gayton canterà l’inno nazionale prima di allora Partenza tra Cincinnati Bengals e Los Angeles Rams in un SoFi Stadium di Inglewood, California. Super Bowl 2022 Si terrà domenica 13 febbraio su NBC e pavone.

Per saperne di più: Chi trasmette il Super Bowl 2022? Canale TV, annunciatori, analisti, trasmissioni in diretta

Mickey Gayton ha pubblicato il suo primo album ricorda il suo nome È stato acclamato dalla critica nel settembre 2021 e ha ottenuto una nomination ai Grammy come miglior album country dell’anno, il primo in assoluto per un artista nero. Guyton ha anche ricevuto nomination per la migliore canzone country e la migliore performance solista country.

L’inno nazionale sarà preceduto da un’esibizione di “America the Beautiful” dell’artista sei volte nominata ai Grammy Jenny Eco Poco prima dell’inizio della partita alle 18:30 ET. L’attrice Sandra May Frank eseguirà l’inno nazionale e “America the Beautiful” nella lingua dei segni americana. Inoltre, il duo gospel contemporaneo americano Mary Mary eseguirà “Lift˜ Every Voice and Sing” insieme alla YOLA (Los Angeles Youth Orchestra) di L.A. Phil. Zedd fungerà da DJ ufficiale del gioco precedente durante il riscaldamento con il giocatore e L’Air Force effettuerà il primo trasporto aereo di questo tipo durante l’inno nazionale. Più, Dr Dree Snoop Dogge Emineme Mary J. Blige e Kendrick Lamar Sarà il protagonista dell’intervallo del Super Bowl di quest’anno.

Per saperne di più: Tutto quello che devi sapere sull’intervallo del Super Bowl di quest’anno

Secondo OddsShark, il tempo medio di esecuzione dell’inno nazionale è 1:55. l’anno scorso, Jasmine Sullivan ed Eric Church traduzione dell’inno nazionale Ha corso per 2:17.

Famosa per Whitney Houston Suonare l’inno nazionale nel 1991. Continua a leggere per un elenco di artisti del passato che hanno cantato “The Star-Spangled Banner” ai precedenti Super Bowl.

Cantanti il ​​recente inno nazionale del Super Bowl

2022: Topolino Jetton

2021: Jasmine Sullivan e Eric Church

2020: Demi Lovato

2019: Gladys Cavaliere

2018: rosa

2017: Luca Brian

2016: Lady Gaga

2015: Idina Menzel

2014: Renée Fleming

2013: Alicia Keys

2012: Kelly Clarkson

2011: Christina Aguilera

2010: Carrie Underwood

Come guardare il Super Bowl 2022