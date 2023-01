Chi comprerà la WWE, mentre McMahon torna al piatto per portare avanti la vendita

Se un accordo si realizza, probabilmente accadrà nei prossimi tre o sei mesi, hanno detto le persone, che hanno chiesto di non essere nominate perché le discussioni sono private. La WWE ha in programma di parlare con i potenziali acquirenti prima di decidere sugli accordi di rinnovo dei diritti TV.

La WWE ha assunto JPMorgan per aiutare la società a consigliare una potenziale vendita, secondo persone che hanno familiarità con la questione. JPMorgan ha rifiutato di commentare. Non è stato possibile raggiungere immediatamente un portavoce della WWE per un commento.

Il ritorno di McMahon non intacca l’attuale leadership. La figlia di McMahon, Stephanie, e l’ex agente della CAA Nick Khan sono co-CEO. Ma non è chiaro che tipo di ruolo, se del caso, McMahon vorrebbe in WWE se vendesse la compagnia. La WWE ce l’ha Ha detto agli investitori che il ruolo di McMahon nell’azienda è fondamentale per “la nostra capacità di creare personaggi iconici e storie creative”. Attualmente, McMahon non ha voce in capitolo ufficiale nella direzione creativa dell’azienda.

“Il mio ritorno consentirà alla WWE, così come a qualsiasi altra parte coinvolta nelle transazioni, di partecipare a queste operazioni sapendo che avranno il supporto dell’azionista di controllo”, ha dichiarato giovedì McMahon in una dichiarazione.

Comcast Inc., che possiede NBCUniversal, è probabile che sia un acquirente per la WWE. McMahon ha già un accordo di streaming esclusivo con il servizio di streaming di Comcast Peacock e un accordo di TV via cavo con USA Network di NBCUniversal. Comcast ha una capitalizzazione di mercato di oltre $ 160 miliardi e potrebbe facilmente permettersi l’azienda, soprattutto con un assegno di $ 9 miliardi (o più). In arrivo a gennaio 2024 da Disney per una partecipazione del 33% in Hulu.

Comcast può prenotare la WWE in perpetuo senza dover pagare incrementi per i prossimi rinnovi dei diritti e può utilizzare l’indirizzo IP dell’azienda per parchi a tema, film e altre serie.

Tuttavia, il CEO di Comcast Brian Roberts ha dichiarato a ottobre “L’asticella è la più alta in termini di fusioni e acquisizioni” Ha ripetutamente affermato che la società non ha fretta di perseguire un’acquisizione.