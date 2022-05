I migliori look delle celebrità del Met Gala 2022

Il ritorno del Met Gala – e dalla lista degli invitati tappeto rossoIl ballo di quest’anno era più grande che mai.

Dopo diversi ritardi dovuti alla pandemia, il Fashion Prom torna nella sua sede tradizionale il primo lunedì di maggio 2022, con “In America: An Anthology of Fashion” come tema della serataE “Golden Glitter” come codice di abbigliamento e un gruppo di ascoltatori presenti per partecipare all’hosting, Compresi Blake Lively, Ryan Reynolds e Regina King.

E come previsto, il tappeto era assolutamente sbalorditivo. Di seguito, guarda le nostre migliori scelte della serata, tra cui il look ispirato all’Atelier Versace di Lady Liberty di Lively, l’ode di Kim Kardashian a Marilyn Monroe, l’abito Alicia Keys Empire State di Ralph Lauren e altro ancora.

Blake Lively

Getty Images

Questo co-presidente del concerto di sicuro Comprendi il rinvio. Per celebrare i punti di riferimento di New York City, il look di Atelier Versace includeva un corpetto Art Déco ispirato all’Empire State Building e una tiara e una gonna che richiamavano la Statua della Libertà, quest’ultima letteralmente, passando dal rame al verde al centro del tappeto rosso . Il treno era ricamato con le stesse torrette dipinte sul soffitto della Grand Central Station.

Kim Kardashian

Getty Images

Annuendo al tema della notte “in America” ​​​​in un modo completamente diverso, star della realtà Omaggio a Marilyn Monroe Nel delicato abito che la bionda star indossava per cantare “Happy Birthday, Mr. President” di John F. Kennedy nel 1962. Perché un pezzo da museo multimilionario non può essere dettagliato, Kardashian Ho perso 16 libbre in tre settimane Per abbinarsi agli abiti storici, si è persino tinta i capelli di platino per incarnare appieno la star di “A qualcuno piace caldo”. Ora questo è l’impegno.

Alicia Keys

Film magico

Cantante di “Empire State of Mind”. Ripeti la giungla di cemento dove si fanno i sogni Con il suo scintillante vestito Ralph Lauren argento e il suo ampio mantello che mostra lo skyline di Manhattan di cristallo. Sentiamolo per New York, New York e New York!

Billie Eilish

Getty Images

Con il suo corpetto personalizzato, le maniche lunghe in pizzo e il trambusto trapuntato, questo vestito pastello vincitore di un Grammy Gucci È stata una scelta perfetta per una festa fantasticae ha fatto sembrare Eilish come se fosse appena uscita da un dipinto di John Singer Sargent.

Janelle Monae

Getty Images

“Sono i brillantini dorati del futuro”, ha detto la musicista del suo elegante e scintillante abito Ralph Lauren, che includeva un cappuccio e una pettorina a strisce argentate. ammaliante!

Kaia Gerber

Getty Images

Figlia della modella Cindy Crawford, da Ha partecipato al ballo con il suo ragazzo Austin ButlerSembrava una dea Art Déco con i suoi ricci lunghi fino alla vita e un vestito Alexander McQueen finemente ricamato.

Jessica Chastain

Getty Images

Indossando i lustrini di Gucci dal turbante ai piedi, la vincitrice dell’Oscar ha catturato magnificamente il glamour della Vecchia Hollywood. Norma Desmond sarebbe orgogliosa.

Gemma Chan

Getty Images

La star di Crazy Rich Asians era stupenda nel suo abito Louis Vuitton e nel copricapo Art Déco.