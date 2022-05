Abbondante utile netto nel primo trimestre e un’enorme perdita per la Russia

BP Martedì, ha registrato utili eccezionali nel primo trimestre e aumentato i riacquisti di azioni, nonostante abbia subito pesanti perdite dopo aver ceduto quasi il 20% della sua partecipazione nella compagnia petrolifera russa Rosneft.

L’utile di costo di sostituzione di base del primo trimestre del gigante del petrolio e del gas, che è stato utilizzato come indicatore dell’utile netto, è balzato al livello più alto in più di un decennio a 6,2 miliardi di dollari.

Ciò si confronta con un profitto di $ 4,1 miliardi Quarto quarto e $ 2,6 miliardi per Primo quarto nel 2021. Secondo Refinitiv, gli analisti si aspettavano che BP riportasse un utile del primo trimestre di $ 4,5 miliardi.

Il gigante del petrolio e del gas ha anche annunciato un riacquisto di azioni da 2,5 miliardi di dollari.

Tuttavia, BP ha registrato una grave perdita nel trimestre di $ 20,4 miliardi. Ciò includeva una commissione al lordo delle imposte di $ 24 miliardi e $ 1,5 miliardi relativa alla rinuncia alla sua partecipazione in Rosneft in risposta all’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca.

“Abbiamo preso la decisione di lasciare la Russia entro 96 ore dall’invasione, e oggi state vedendo le implicazioni finanziarie di quella decisione”, ha detto martedì il CEO di BP Bernard Looney a “Squawk Box Europe” della CNBC.

Looney ha detto che il trading ha avuto un inizio anno “molto buono” e il debito netto – che è sceso a 27,5 miliardi di dollari – è sceso per l’ottavo trimestre consecutivo.

“Tutto sommato, in senso implicito, un buon trimestre per l’azienda”, ha aggiunto.

Quando gli è stato chiesto di fornire maggiori dettagli su come l’azienda intende districarsi dalla Russia, Looney ha risposto: “Siamo stati molto chiari. Annunciamo la nostra intenzione di lasciare il paese. Abbiamo preso questa decisione, come ho detto, molto rapidamente. E come tutti processo aziendale in corso, non commenteremo e preferiamo non commentarlo questa mattina”.