Oprah Winfrey dice di essere “morta di fame” per “cinque mesi” mentre discuteva dei suoi problemi di perdita di peso

Oprah Winfrey parla del ridicolo e della vergogna che ha dovuto affrontare durante il suo lungo viaggio per perdere peso. Durante il suo nuovo speciale su ABC “Lo speciale di Oprah: vergogna, colpa e rivoluzione per la perdita di peso” La conduttrice del talk show ha ricordato un momento particolarmente doloroso accaduto in diretta nel suo programma.

“Nel tentativo di combattere tutta la vergogna, mi sono fatto morire di fame per circa cinque mesi e poi ho tirato fuori il carrozzone che Internet non dimenticherà mai”, ha detto Winfrey di quel momento nel 1988. [a] Dieta liquida, il giorno dopo, il giorno dopo, ho iniziato a riprendermi. Vergognarsi di combattere una battaglia persa contro il peso è una storia fin troppo familiare.

Winfrey ha anche detto di essere stata “ridicolizzata in ogni talk show a tarda notte per 25 anni” e ha condiviso alcuni dei titoli brutti di cui scrisse all'epoca: “Oprah: più grassa che mai” e “Oprah mette in guardia contro la dieta “O muori .” “

“La cosa è stata un enorme sollievo per me, e spero che molti di voi che stanno guardando questo ciclo di vergogna e colpa, libereranno la vergogna da se stessi”, ha detto più tardi nello speciale. “Perché, come ho detto all'inizio, ho preso la stessa cosa per me e l'ho portata per me.”

Ha continuato: “Ora che so che trattengo il respiro sott'acqua, sono riuscita a liberarmi di questa vergogna, e non importa quello che dicono gli altri”.