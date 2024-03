Mackenzie Scott dona 640 milioni di dollari alle organizzazioni no-profit

La miliardaria e autrice Mackenzie Scott ha annunciato martedì che donerà 640 milioni di dollari a 361 piccole organizzazioni no-profit che hanno risposto a un invito a presentare candidature.

Il primo round di donazioni Yield Giving è Più del doppio Ciò a cui Scott inizialmente si era impegnato a rinunciare durante la procedura di candidatura. da allora Ha iniziato a donare miliardi nel 2019Scott e il suo team hanno ricercato e selezionato le organizzazioni senza un processo di candidatura e hanno offerto loro doni significativi e senza restrizioni.

In Breve nota Scott ha scritto sul suo sito web di essere grata a Lever for Change, l'organizzazione che ha lanciato l'invito aperto, e ai residenti per il loro “ruolo nella creazione di questo percorso per supportare le persone che lavorano per migliorare l'accesso alle risorse di base nelle loro comunità. Sono agenti vitali di cambiamento.”

L'aumento dell'importo del premio e del numero di organizzazioni selezionate è una “piacevole sorpresa”, ha affermato Elisha Smith Arrillaga, vicepresidente del Center for Effective Philanthropy. È interessata a saperne di più sull'esperienza dei candidati riguardo al processo e se Scott continua a utilizzare il processo in futuro.

Circa 6.353 organizzazioni no-profit Applicato a sovvenzioni di 1 milione di dollari all'apertura delle domande.

“Il team dei donatori ha deciso di espandere il pool di vincitori e l'importo del premio”, ha affermato Liver4Change, specializzato nella gestione di premi di beneficenza.

Le 279 organizzazioni no-profit con i punteggi più alti da parte della commissione di revisione esterna hanno ricevuto 2 milioni di dollari, mentre 82 organizzazioni del secondo livello hanno ricevuto 1 milione di dollari ciascuna.

Concorsi come l'open call di Scott possono aiutare le organizzazioni che non hanno collegamenti con uno specifico finanziatore ad attirare l'attenzione, ha affermato Renee Caribe-White, vicepresidente senior di Rockefeller Philanthropy Advisors.

“Uno degli aspetti migliori del Charity Award è che mette in risalto persone, organizzazioni e istituzioni che altrimenti non avrebbero accesso a persone in posizioni di potere e finanza”, ha affermato. La sua organizzazione consiglia inoltre ai finanziatori che offrono sovvenzioni competitive o concorsi di premi filantropici di introdurre gradualmente la domanda per ridurre l'onere della domanda su qualsiasi organizzazione che viene eliminata in anticipo.

L’invito aperto ha sollecitato candidature da parte di organizzazioni no-profit guidate dalla comunità con la missione di “promuovere le voci e le opportunità di individui e famiglie con mezzi scarsi o modesti”, ha affermato Yield Giving sul suo sito web. Possono presentare domanda solo le organizzazioni no-profit con budget annuali compresi tra 1 e 5 milioni di dollari.

“In un mondo pieno di potenziale e talento, l’open call ci ha dato l’opportunità di identificare, elevare e potenziare le organizzazioni trasformative che spesso rimangono invisibili”, ha affermato in una nota Cecilia Conrad, CEO di Lever for Change.

I vincitori sono stati selezionati attraverso un processo a più livelli, in cui i candidati sono stati valutati da altri candidati e le migliori organizzazioni sono state poi esaminate da un gruppo di esperti esterni.

Scott ha donato 16,5 miliardi di dollari della fortuna acquisita dopo il divorzio dal fondatore di Amazon Jeff Bezos. Inizialmente, ha pubblicato gli omaggi nei post del blog online, a volte nominando le organizzazioni, a volte no. lanciato a Il suo database delle gare d'appalto Nel dicembre 2022, sotto il nome di Yield Giving.

In L'articolo riflette sul sito“Le informazioni provenienti da altre persone – altri donatori, il mio team e i team no-profit a cui ho donato – mi sono state estremamente utili”, ha scritto. “Se ulteriori informazioni su questi doni potessero essere utili a qualcuno, mi piacerebbe mi piacerebbe condividerlo.”

Smith Arrillaga, del CEP, ha affermato che è importante che Scott continui a onorare il suo impegno nel donare la sua ricchezza, anche se sta pensando, cambiando e adattando il “come” di come farlo e sta ancora cercando di andare avanti. Nello spirito di ciò che mi sono impegnato”.

