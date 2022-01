China Evergrande scambia azioni a Hong Kong

Venerdì, Evergrande è apparsa nella sua divisione di gestione patrimoniale per rivedere il suo piano di rimborso degli investitori, promettendo di pagare a ciascun investitore circa 1.260 dollari al mese per tre mesi. Nessun rimborso specifico è stato pagato prima. Venerdì, in una dichiarazione agli investitori di gestione patrimoniale, Evergrande ha affermato di aver pianificato di “raccogliere fondi per operare” e che la situazione non era “ideale”.

Ad un certo punto, all’80% dei dipendenti di Evergrande è stato chiesto di investire denaro in prodotti di gestione patrimoniale. Assistenza finanziaria per le sue operazioni. A settembre, dipendenti, appaltatori e acquirenti di case di Evergrade hanno protestato davanti agli uffici aziendali e agli edifici governativi.

Funzionari del governo a Gruppo di rischio Creato a dicembre per guidare Evergrande e ristrutturare l’azienda.