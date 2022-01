David Bowie: i diritti di pubblicazione dell’elenco delle canzoni sono stati venduti per $ 250 milioni | David Bowie

Secondo fonti anonime, i diritti di pubblicazione delle grandi e uniche canzoni di David Bowie sono stati venduti attraverso il suo patrimonio alla Warner Chapel Music (WCM), il braccio editoriale del Warner Music Group, per almeno 250 milioni di dollari (185 milioni di sterline). La varietà parla.

Il CEO di WCM Gai Mood ha dichiarato: “Queste non sono solo canzoni straordinarie, ma pietre miliari che cambieranno per sempre il corso della musica moderna.

Ciò che questo accordo significa è che la Warner ora possiede i diritti sulla composizione di Bowie e quasi tutte le sue registrazioni. Nel settembre 2021, la società ha concluso un accordo per l’acquisto dei dischi di Bowie dal 2000 al 2016 fino alla sua morte, aggiungendo dischi già detenuti dal 1968 al 1999.

Un piccolo archivio di musica preregistrata di Bowie alla fine degli anni ’60 non è più di proprietà della Warner Music. La società ha riconfezionato la lista dei titoli di Bowie in cofanetti consecutivi negli ultimi anni.

Bruce Springsteen, Bob Dylan, Neil Young e vari membri dei Fleetwood Mac L’accordo è l’ultimo di una serie di importanti acquisizioni da parte di varie società nell’elenco degli artisti pop.

Questi accordi consentono alle società editoriali di ricevere entrate dai diritti d’autore, nonché quando concedono in licenza la musica per l’uso in film, TV e pubblicità.

I termini del contratto con Bowie non sono stati rilasciati, ma il Bowie Garden ha storicamente limitato l’uso del suo lavoro. Biografia 2020 Startust, Sulla nascita della personalità di Ziki Stardust di Bowie L’Estate proibì l’uso della musica di Bowie.

Il co-presidente del WCM Carianne Marshall ha dichiarato: “Siamo lieti che l’azienda si sia resa conto che la Warner Chapel ha le conoscenze, l’esperienza e le risorse. Tutti i nostri leader e dipartimenti globali sono incredibilmente entusiasti e pionieri nel lavorare con queste meravigliose canzoni in una varietà di modi e piattaforme.

Un altro film benedetto dalla proprietà è il prossimo documentario senza titolo del regista Brett Morgan, che utilizza come base per migliaia di ore di riprese dal vivo rare e inedite.