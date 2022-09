Classifica del college football: i primi 25 B/R dopo la prima settimana | Notizie, risultati, highlights, statistiche e voci

2 di 4

Devin Leary della Carolina del Nord (Grant Halverson / Getty Images)

La buona notizia è che lo Stato della Carolina del Nord non ha effettivamente perso il suo debutto stagionale nella Carolina dell’Est.

La cattiva notizia è che la squadra n. 10 nella classifica pre-stagionale non avrebbe potuto ispirare meno fiducia nella vittoria per 21-20 sui Buccaneers.

Con l’aiuto di un calcio bloccato recuperato per l’atterraggio, il Wolfpack 21-7 porta il vantaggio in contropiede. Ma quello che pensavamo sarebbe stato uno dei contrasti offensivi più forti del paese in questa stagione, è stato fatto senza un punto da quel momento in poi.

Non era per mancanza di opportunità. In una corsa, Wolfpack ha camminato per 74 yard lungo il campo prima di floppare su ECU 1. Al successivo possesso, hanno avuto il primo e il gol in ECU 1 prima che Demi Sumo Carangbye venisse infilato sulla linea di porta in quattro mosse consecutive.

Quello fu l’inizio di un periodo di 12 minuti in cui l’attacco del Wolfpack fece 10 giocate per poco meno di 4 yard con un intercetto e un giro in touchdown.

Nel frattempo, l’ECU ha ottenuto quello che sembrava un atterraggio legato al gioco fino a quando Owen Duffer non ha perso il punto extra. Ha avuto una possibilità di riscatto quando tre giocatori dell’NC State hanno lasciato i Buccaneers con tutto il tempo per raggiungere il raggio di porta. Sfortunatamente, Daffer ha spinto il tentativo vincente di 42 yard a destra, permettendo a Wolfpack di sfuggirle i capelli sul mento.

Con buona pace dell’ECU – che ha vinto sette partite la scorsa stagione e ha uno dei quarterback più esperti del paese all’Holten Ahlers – ma questa partita non doveva andare in pezzi. Da quando è successo, ci chiediamo seriamente se NC State sia davvero un candidato principale per spodestare Clemson sull’ACC.

Wolfpack è caduto nella nostra classifica dal 10 al 25.