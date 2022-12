Classifiche Fantasy Football settimana 17: dormienti, titolari, sedute | Brock Purdy, Tyler Algeyer e altri

È la settimana del torneo! Congratulazioni se sei qui, o anche se stai giocando terzo, o per evitare l’ultimo posto. Vi apprezzo tutti ogni anno… a meno che non giochiate per i Kickers. Ripetendo il formato della scorsa settimana, toccherò l’inizio marginale con le partite buone e cattive delle classifiche di fantacalcio della settimana 17. Promemoria! Collegamento 101 (sotto) tocchi per tutte le stagioni, avvio/sedersi in chiamate difficili e altro, quindi continua a leggere prima. Buona fortuna per l’ultima settimana (per la maggior parte).

2022 Settimana 17 dormienti di fantacalcio

🚨 a testa alta Questi dormono. Non imiteranno la mia classifica al 100%. Questo insegue il trend rialzista e spesso comporta più rischi.

Come la scorsa settimana, lo mescolerò un po’. Non hai bisogno di un paragrafo per ogni giocatore a questo punto. Quindi, usando l’APA (link sopra), ti darò alcune corrispondenze buone e cattive Per principianti marginali (ovvero, dormienti o potenziali benchable). Questo non vuol dire che le cose belle siano d’obbligo o le cattive bisogno di sedersi in panchina ovunque. Questo è solo uno sguardo alle potenziali giocate al rialzo e ai giocatori a cui potresti pensarci due volte con una buona alternativa a portata di mano.

quarto posteriore

Buone partite

Aaron Rodgers, GB Rodgers è un gioco da terra in questa stagione, ma almeno i vichinghi hanno rinunciato a punti fantasy a doppia cifra per ogni quarterback quest’anno… beh… dopo i 3,7 punti di Rodgers nella settimana 1.

Rodgers è un gioco da terra in questa stagione, ma almeno i vichinghi hanno rinunciato a punti fantasy a doppia cifra per ogni quarterback quest’anno… beh… dopo i 3,7 punti di Rodgers nella settimana 1. Russel Wilson, den — Parlando della parola, Wilson ha colpito duramente con circa otto punti in tre delle ultime quattro partite, ma i Chiefs hanno permesso a Wilson di ottenere il suo secondo punteggio più alto della stagione nella settimana 14.

— Parlando della parola, Wilson ha colpito duramente con circa otto punti in tre delle ultime quattro partite, ma i Chiefs hanno permesso a Wilson di ottenere il suo secondo punteggio più alto della stagione nella settimana 14. Jared Goff, DET Goff non solo ha giocato bene all’aperto, ma ha anche disputato una delle migliori partite della settimana 16 e ora torna a casa per affrontare i Bears.

Goff non solo ha giocato bene all’aperto, ma ha anche disputato una delle migliori partite della settimana 16 e ora torna a casa per affrontare i Bears. Brooke Purdy, SF – Mack Jones è l’unico giocatore a non aver raggiunto punti a doppia cifra contro i Raiders, e Purdy ha segnato tra 14,3 e 21,7 punti in ciascuna delle sue quattro partenze.

brutte partite

Taylor Hynecke/Carson Wentz, WSH – Sì, i Browns hanno avuto il vantaggio di affrontare tre dei peggiori quarterback nelle ultime quattro partite, ma hanno anche limitato Joe Burrow e Josh Allen, inoltre le squadre possono correre contro di loro senza il passaggio.

– Sì, i Browns hanno avuto il vantaggio di affrontare tre dei peggiori quarterback nelle ultime quattro partite, ma hanno anche limitato Joe Burrow e Josh Allen, inoltre le squadre possono correre contro di loro senza il passaggio. Deshaun Watson, Klee Non solo Watson è ancora arrugginito, i leader hanno permesso al quarterback di guidare solo i 18,4 punti di Justin Fields dalla settimana 3, e quello era il record di 21,8 di Jalen Hurts.

Non solo Watson è ancora arrugginito, i leader hanno permesso al quarterback di guidare solo i 18,4 punti di Justin Fields dalla settimana 3, e quello era il record di 21,8 di Jalen Hurts. Derek Carr, L.V Quando si tratta di limitare i quarterback, pochi o nessuno lo fanno meglio dei 49ers, consentendo solo ai quarterback di segnare fino a 17,4 punti e avere da otto a 10,3 punti o meno.

Quando si tratta di limitare i quarterback, pochi o nessuno lo fanno meglio dei 49ers, consentendo solo ai quarterback di segnare fino a 17,4 punti e avere da otto a 10,3 punti o meno. Gino Smith, MARE – Le due precedenti partite di Smith sono state piuttosto deboli con serie di 238-1-0 e 215-1-1 contro i 49ers e Chiefs, rispettivamente, e ora Smith deve cercare di riprendersi contro i Jets. Hanno mantenuto i loro otto running back a 14,1 punti o meno, senza che nessun quarterback abbia lanciato più di un touchdown dalla settimana 3.

correndo indietro

Buone partite

Zonovan Knight, New York – Knight ha ottenuto il gioco favorevole dei Seahawks, ma soprattutto, Mike White è tornato al quarterback, che comprende l’uso dei suoi running back come ricevitore.

– Knight ha ottenuto il gioco favorevole dei Seahawks, ma soprattutto, Mike White è tornato al quarterback, che comprende l’uso dei suoi running back come ricevitore. Tyler Lime, ATL Prendendo il comando, ha 20.1 e 13.7 nelle due partite precedenti, e Algier affronta uno sciopero cardinale che consente una serie di 27-108-0 e una linea di ricezione di 14-13-107-1 combinate per Leonard Fournette. E Rashad bianco.

Prendendo il comando, ha 20.1 e 13.7 nelle due partite precedenti, e Algier affronta uno sciopero cardinale che consente una serie di 27-108-0 e una linea di ricezione di 14-13-107-1 combinate per Leonard Fournette. E Rashad bianco. Brian Robinson, WSH -Antonio Gibson è preoccupato, ma anche se non lo è, i Browns sono un incontro favorevole in cui le squadre possono appoggiarsi alla fuga. Alvin Kamara era a favore contro di loro la scorsa settimana con un 20-76-1 in campo.

-Antonio Gibson è preoccupato, ma anche se non lo è, i Browns sono un incontro favorevole in cui le squadre possono appoggiarsi alla fuga. Alvin Kamara era a favore contro di loro la scorsa settimana con un 20-76-1 in campo. Zac Moss, IND – sembra pericoloso dato lo stato dell’offesa dei Colts, ma Moss è stato il chiaro vantaggio nella settimana 16 e ha visto un’azione simile a Bilko, inoltre i Giants hanno lottato contro le corse tutto l’anno.

brutte partite

Jeff Wilson/Rahim Mostert, Museo di arte islamica – Wilson è tornato a guidare nella settimana 16, ma era ancora una divisione che può portare a un utilizzo frustrante, inoltre abbiamo giocato una partita contro la difesa dei Patriots e Teddy Bridgewater probabilmente come quarterback.

– Wilson è tornato a guidare nella settimana 16, ma era ancora una divisione che può portare a un utilizzo frustrante, inoltre abbiamo giocato una partita contro la difesa dei Patriots e Teddy Bridgewater probabilmente come quarterback. Ken Walker, MARE – È difficile mettere in panchina Walker ovunque, ma la difesa dei Jets è solida praticamente ovunque, concedendo poco meno di 4.0 YPC e nientemeno che Nick Chubb per 18.7 punti. Anche con 25 tocchi (22 in corsa), Travis Etienne aveva solo 112 yard in ricezione per 4,5 yard per tocco.

– È difficile mettere in panchina Walker ovunque, ma la difesa dei Jets è solida praticamente ovunque, concedendo poco meno di 4.0 YPC e nientemeno che Nick Chubb per 18.7 punti. Anche con 25 tocchi (22 in corsa), Travis Etienne aveva solo 112 yard in ricezione per 4,5 yard per tocco. Gus Edwards, amico – Edwards è stato un affidabile grounder RB3, ma potrebbe trovare difficoltà contro gli Steelers. Edwards ha gestito 13 su 66 nella settimana 14 contro di loro, ma Josh Jacobs è stato ammonito dopo una settimana in cui i Panthers non hanno fatto nulla contro di loro e diverse squadre non sono riuscite a correre un singolo giocatore per 70.

– Edwards è stato un affidabile grounder RB3, ma potrebbe trovare difficoltà contro gli Steelers. Edwards ha gestito 13 su 66 nella settimana 14 contro di loro, ma Josh Jacobs è stato ammonito dopo una settimana in cui i Panthers non hanno fatto nulla contro di loro e diverse squadre non sono riuscite a correre un singolo giocatore per 70. Nagy Harris, Pete – Harris, d’altra parte, ha le dimensioni a suo favore, ma la sua partita nella settimana 14 contro Baltimora è stata salvata da un touchdown (12 su 33 in corsa). In effetti, i Ravens hanno consentito solo tre running back di oltre 80 yard e nessun RB ha raggiunto 100 (Nick Chubb è arrivato corto a 21 su 99).

ampio futuro

Buone partite

Christian Watson, Aline Lazard, Romeo Dobbs, GB – Se Watson è fuori, Lazard e Doubs sono vicini al via. E se Watson gioca, sarà bloccato con Lazard e Doubs mentre giocano al rialzo. Tutti e tre i ricevitori dei Giants hanno ottenuto più di 9,9 punti la scorsa settimana contro il Minnesota e, più recentemente, nella settimana 14, quattro ricevitori di Detroit hanno ottenuto più di 10,4 punti contro quei vichinghi.

– Se Watson è fuori, Lazard e Doubs sono vicini al via. E se Watson gioca, sarà bloccato con Lazard e Doubs mentre giocano al rialzo. Tutti e tre i ricevitori dei Giants hanno ottenuto più di 9,9 punti la scorsa settimana contro il Minnesota e, più recentemente, nella settimana 14, quattro ricevitori di Detroit hanno ottenuto più di 10,4 punti contro quei vichinghi. Brandine Cox, Chris Moore, lo è – Cooks è un solido WR3 finché funziona, e mentre i Jaguars hanno fermato i Jets, quello era Zach Wilson e il maltempo. I Jaguars hanno concesso due larghezze a doppia cifra in cinque partite e due di queste hanno avuto tre larghezze che hanno colpito nel segno.

– Cooks è un solido WR3 finché funziona, e mentre i Jaguars hanno fermato i Jets, quello era Zach Wilson e il maltempo. I Jaguars hanno concesso due larghezze a doppia cifra in cinque partite e due di queste hanno avuto tre larghezze che hanno colpito nel segno. Russell Gage, Mike Evans, tubercolosi Gage ha sostituito Evans come numero due, almeno nella produzione. Se stai cercando un motivo per rischiare il vantaggio di Evans (non posso credere di averlo appena detto), i Panthers sono maturi per la selezione dopo aver lasciato che Goff lo accendesse … all’aperto.

Gage ha sostituito Evans come numero due, almeno nella produzione. Se stai cercando un motivo per rischiare il vantaggio di Evans (non posso credere di averlo appena detto), i Panthers sono maturi per la selezione dopo aver lasciato che Goff lo accendesse … all’aperto. Rashid Shahid, NO – Questo solo se Chris Olaf esce, perché rischierò solo un futuro Saints alla settimana. I Saints avrebbero dovuto passare il turno per affrontare gli Eagles, ed erano più vulnerabili nella seconda metà della stagione.

brutte partite

Terry McLaurin, Jahan Dotson, Curtis Samuel, WSH – Tornando alla partita dei Browns, potrebbe essere difficile per McLaurin e Dotson sedersi in panchina, ma non importa chi sia il quarterback, ci sono più rischi del solito.

– Tornando alla partita dei Browns, potrebbe essere difficile per McLaurin e Dotson sedersi in panchina, ma non importa chi sia il quarterback, ci sono più rischi del solito. Amari Cooper, Donovan Peoples-Jones, CLE Lo stesso vale per il duo Browns, poiché i leader hanno permesso a Justin Jefferson di superare solo i 13,1 punti dalla settimana 7.

Lo stesso vale per il duo Browns, poiché i leader hanno permesso a Justin Jefferson di superare solo i 13,1 punti dalla settimana 7. Van Jefferson, LAR – Certo, i Rams hanno illuminato i Broncos, ma non è stato per nessuna prestazione in campo ampio, ei Chargers hanno chiuso gli avversari più spesso poiché tutti gli altri sono sani.

– Certo, i Rams hanno illuminato i Broncos, ma non è stato per nessuna prestazione in campo ampio, ei Chargers hanno chiuso gli avversari più spesso poiché tutti gli altri sono sani. Corey Davis, Elijah Moore, New York – Anche con White indietro, è pericoloso scommettere su Davis o Moore, poiché i Rams, i 49ers e i Chiefs non hanno avuto 31 yard da WR-top contro Seattle nelle ultime tre settimane. Inoltre, solo 13 ricevitori hanno raggiunto i 10 punti contro i Seahawks, nessuno ha superato 18,2 e cinque squadre senza un marcatore a doppia cifra.

estremità stretta

Buone partite

Cole Kemit, Che Buon match-up, nessun problema meteorologico e Kmet ha segnato 24 gol nelle ultime quattro partite.

Buon match-up, nessun problema meteorologico e Kmet ha segnato 24 gol nelle ultime quattro partite. Dalton Schultz, DAL – Schultz è stato tranquillo nelle ultime due partite, ma ha ottenuto più di 10 punti in quattro delle sue sei partite precedenti, e i Titans hanno rinunciato ad alcune delle loro più grandi partite di tight end quest’anno (Evan Ingram e Mo Ali Cox qualcuno?) .

– Schultz è stato tranquillo nelle ultime due partite, ma ha ottenuto più di 10 punti in quattro delle sue sei partite precedenti, e i Titans hanno rinunciato ad alcune delle loro più grandi partite di tight end quest’anno (Evan Ingram e Mo Ali Cox qualcuno?) . Gerald Everett, America Latina e Caraibi Sei tight end a doppia cifra consentiti dalla settimana 8 dai Rams.

brutte partite

Logan Thomas, WSH – solo tre punti a doppia cifra da tight end contro i Browns (di nuovo, le squadre non ne hanno bisogno), e uno di questi è stato Taysom Hill, che ha recuperato un 9-56-1.

– solo tre punti a doppia cifra da tight end contro i Browns (di nuovo, le squadre non ne hanno bisogno), e uno di questi è stato Taysom Hill, che ha recuperato un 9-56-1. Tyler Higbee, LAR – Higbee è tornato nella sua relazione con Baker Mayfield ma potrebbe avere difficoltà questa settimana, ancora una volta, visto il match dei Chargers. Proprio come i Browns, hanno concesso solo tre punti a doppia cifra… anche se uno di questi era il gioco mostruoso di Kelce.

– Higbee è tornato nella sua relazione con Baker Mayfield ma potrebbe avere difficoltà questa settimana, ancora una volta, visto il match dei Chargers. Proprio come i Browns, hanno concesso solo tre punti a doppia cifra… anche se uno di questi era il gioco mostruoso di Kelce. Hayden Hurst, CIN – Supponendo che ritorni, sarebbe pericoloso usare Hurst contro gli infortuni e contro i Bills. Solo Kelsey – questo ragazzo deve essere bravo, eh – ha segnato più di 8,0 punti contro di loro.

Pronostici fantacalcio settimana 17

🚨 Attenzione 🚨 Questi possono differire dalle mie classifiche e dalle mie valutazioni I ranghi sono l’ordine in cui inizierò i giocatori Fuori contesto extra, come “Hai bisogno della funzionalità più alta, anche se è rischiosa”. Inoltre, in base a 4 TD per QB, 6 punti per sollievo e Half-PPR

Link per il download delle proiezioni

***e questo è Non Aggiornamento domenica mattina Cordiali saluti ***

Classifica Fantacalcio Settimana 17

🚨 Attenzione 🚨

Potremmo aver trovato una soluzione al problema dello strumento di valutazione con Fantasy Nation (tramite Football Diehards). Tutti e 3 i risultati funzionano e possono essere modificati da me (a differenza di prima), e il widget ti permetterà di scorrere su Android (browser) senza usare due dita! Sìì!

Viene aggiornato regolarmente, quindi controlla gli elenchi di blocco per la totalità.

Le classifiche dell’ora legale si trovano nella scheda Punteggio standard.

(Foto di Theron W. Henderson/Getty Images)