Riassunto della Coppa del Mondo 2022: il Messico ha battuto l’Arabia Saudita 2-1

Il Coppa del Mondo 2022 Mercoledì è proseguito anche con il Gruppo C in attacco Messico Sconfitto Regno Arabia Saudita Stadio di Losail Qatar. Mentre il Messico ha vinto la partita 2-1, entrambe le squadre non sono riuscite a qualificarsi per gli ottavi di finale.

insieme, Argentina scendere Polonia in un altro luogo Partita del girone C, con entrambe le squadre che avanzano. presto, Tunisia Sconfitto Francia E il Australia Sconfitto Danimarca in un paio di Partite di gruppo d .

Puoi guardare questo gioco e Ogni partita di torneo su FOX Sports Family of Networks – Partner ufficiale di trasmissione in lingua inglese degli Stati Uniti – FOX Sports App e FOXSports.com. Puoi farlo anche tu Riproduci in streaming i replay completi delle partite gratuitamente su Tubi .

Sintesi della partita tra Arabia Saudita e Messico

Ecco le giocate più importanti!

Messico 2, Arabia Saudita 1

scenografia

L’Arabia Saudita ha affrontato il suo 19esimo avversario diverso, il Messico, nella sua 19esima partita di Coppa del Mondo.

3′: deglutire

Il Messico ha avuto la possibilità di segnare il primo gol nei primi istanti contro il portiere saudita Mohammed Khalil Al Owais truffa in avanti Alessio Vegatentare un colpo.

14′: un tantino alto

L’Arabia Saudita ha quasi preso il primo colpo, ma il centrocampista Mohammed KanooÈ stato un calcio leggermente alto dalla rete.

È una cosa fisica

27′: altra chiusura

Con corpi avvolti intorno alla griglia dell’Arabia Saudita, Messico Orbelin Pineda Ha provato un colpo di testa contestato su passaggio di Hirving Lozano Ma l’angolo non è mancato.

45+6′: occasione persa

È stata la metà delle occasioni perdute, l’ultima delle quali è arrivata dal centrocampista saudita Ali Al Hassan.

Nessun risultato nel primo tempo.

47′: gol

Il Messico ha ottenuto il primo punteggio della partita quando è passato in vantaggio Enrico Martino schiaffeggiato in porta da vicino.

Henry Martin segna un gol contro l’Arabia Saudita al 47′

52′: Un altro!

Poco dopo il primo gol, il Messico ha segnato di nuovo. Questa volta il centrocampista Luis Chávez ha preso a pugni un calcio per portare il Messico in vantaggio per 2-0.

Il messicano Luis Chavez segna il gol contro l’Arabia Saudita in 52 minuti

56′: ultimo ca

Il Messico aveva già segnato i suoi due gol veloci all’inizio del secondo tempo, e ne ha quasi segnato un altro quando Lozano ha tirato in una delle reti. Il gol è stato fischiato, però, per fuorigioco.

78′: Il Messico continua ad attaccare

Già in vantaggio per 2-0, il Messico continua a pressare la rete dell’Arabia Saudita. Il suo ultimo attacco ha visto il difensore Edson Alvarez Blocca il suo tiro vicino alla rete.

87′: Ultimi ca

Cercando di consolidare la sua leadership per il progresso, il Messico va avanti Uriel Antona Il suo gol era in fuorigioco. Il Messico era ancora in vantaggio per 2-0.

90+5′: Non è ancora finita!

L’Arabia Saudita è entrata nel tabellone alla fine del secondo tempo quando è passata in vantaggio Salem Al-Dosari pugni in porta. Tuttavia, il punteggio non è stato in grado di innescare un rimbalzo, poiché l’Arabia Saudita ha perso 2-1.

Leggi di più Coppa del Mondo:

Notizie principali da FOX Sports:

Scopri il programma completo della Coppa del Mondo e come guardare ogni partita in diretta quaggiù .