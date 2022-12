Questi occhiali intelligenti Razer da $ 200 costano solo $ 25 per il Cyber ​​​​Monday

Il Cyber ​​​​Monday ci offre di gran lunga il prezzo più basso che abbiamo visto sugli occhiali intelligenti Razer Anzu. Questi occhiali di solito hanno un prezzo elevato di $ 199,99. Negli ultimi mesi, li abbiamo visti scendere fino a $ 49,99. Oggi, tuttavia, Woot ce l’ha per soli $ 24,99. Questi sono per un paio di occhiali nuovi di zecca con una garanzia di due anni da Razer. Gli occhiali Razer Anzu sono appositamente progettati sia per le attività all’aperto che per i giochi al computer al chiuso. Abbiamo esaminato noi stessi questi occhiali l’anno scorso, ma tieni presente che li abbiamo trattati come occhiali da $ 200, non $ 25.

Occhiali intelligenti Razer Anzu a $ 199 per soli $ 25

Razer Anzu Smart Glasses con filtro luce blu intercambiabile, lenti polarizzate per occhiali da sole, mani libere Connessione Vediamo su wut

Gli occhiali Razer Anzu sono dotati di due set di lenti intercambiabili; Lenti filtranti per la luce blu per uso interno al computer e lenti polarizzate per occhiali da sole per uso esterno. Le lenti con filtro per la luce blu sono progettate per ridurre l’affaticamento degli occhi e l’affaticamento causato dalla luce blu ad alta energia emessa dallo schermo di un computer. La luce blu è un inibitore della melatonina e la teoria è che l’uso dello schermo di notte sopprime il ciclo naturale del sonno. Se questo è vero, le lenti che filtrano la luce blu dovrebbero aiutarti a dormire meglio, anche dopo un’intensa sessione di gioco a tarda notte. Le lenti polarizzate colorate funzionano come qualsiasi normale occhiale da sole; La pellicola polarizzata fornisce una protezione UVA/UVB del 99% ed è progettata per ridurre l’abbagliamento ed eliminare potenziali danni agli occhi causati dal sole.

Razer ha fatto un ulteriore passo avanti e ha implementato le chiamate wireless in vivavoce in questi occhiali. C’è un altoparlante bluetooth e un microfono integrati nel telaio. L’interfaccia touchscreen intelligente ti consente di manipolare i controlli, ma è anche compatibile con l’assistente vocale. Ottieni fino a 5 ore di autonomia in conversazione, quindi probabilmente non dovrai ricaricarlo ogni giorno.

Il modello rettangolare è attualmente disponibile solo nella dimensione normale/piccola a questo prezzo. Non siamo sicuri di quanto durerà questo affare, ma se hai intenzione di ottenerne uno, sicuramente non vuoi perdere questo affare e pagare l’intero importo di $ 200. Scanner diretto.

Cerchi altri sconti? Dai un’occhiata alle migliori offerte del Cyber ​​​​Monday di oggi.