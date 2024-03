Sea Of Thieves per Xbox è diventato il preordine “più venduto” su PlayStation 5

Per la prima volta in assoluto, Il mare dei ladri Verrà lanciato su PlayStation il prossimo aprile e, anche se mancano ancora quasi due mesi alla data di uscita, il gioco è attualmente il preordine “più venduto” su PS5 così com'è.

Se guardi “Preordini PS5” Grafico e quindi ordina per “Best Seller” nel Regno Unito (insieme a molte altre regioni), vedrai che Sea of ​​​​Thieves Premium Edition è in cima alla lista così com'è ora. Questo era anche il caso negli Stati Uniti in precedenza oggi – Come mostrato nell'immagine qui sotto – anche se da allora è stato superato Spettacolo MLB24.

Sea of ​​​​Thieves è attualmente il gioco in preordine più venduto su PlayStation Network negli Stati Uniti pic.twitter.com/Wxgqoqf95X– Benji Vendite (@BenjiSales) 10 marzo 2024

Che si tratti o meno di un fiore all'occhiello nella tua regione, i possessori di PlayStation sono chiaramente molto entusiasti dell'uscita di Sea of ​​​​Thieves su PS5 il prossimo aprile, anche se l'avventura dei pirati Rare ha quasi sei anni a questo punto.

Naturalmente, il grande vantaggio per i fan di Xbox è che Sea of ​​​​Thieves può già essere giocato su Xbox e PC Game Pass senza costi aggiuntivi e spesso è in vendita a prezzi molto ragionevoli. Il suo arrivo su PS5 è una buona notizia anche per i giocatori del gioco, poiché presto verrà implementato il cross-play completo tra Xbox, PC e PlayStation.