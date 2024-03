Una nave militare americana salpa per aiutare a costruire un molo al largo di Gaza per fornire aiuti

Domenica l’esercito americano ha dichiarato che una nave era salpata trasportando attrezzature per costruire un bacino galleggiante sulla costa di Gaza, come parte degli sforzi dell’amministrazione Biden per fornire aiuti alla Striscia via mare e contribuire ad alleviare la crisi della fame.

Il piano dell'amministrazione per costruire un molo e un ponte, annunciato la scorsa settimana, potrebbe aiutare a consegnare fino a due milioni di pasti al giorno agli abitanti di Gaza. Ma il Pentagono ha affermato che il progetto richiederebbe settimane per essere completato, e i funzionari umanitari hanno criticato i piani, affermando che consegnare gli aiuti tramite camion era molto più efficiente.

L'esercito americano ha dichiarato domenica che la nave dell'esercito, il generale Frank S. Bison, era salpato da una base vicino a Norfolk, in Virginia, il giorno prima. Non è chiaro quando arriverà a Gaza.

“La nave di supporto logistico Bison sta trasportando le prime attrezzature per allestire un molo temporaneo per la consegna di forniture umanitarie vitali”, ha affermato in una nota. Pubblicato sui social media.

Il Pentagono ha affermato che una delle principali unità militari coinvolte nella costruzione del bacino galleggiante sarà la 7a Brigata di trasporto (Expeditionary) dell'esercito e che circa 1.000 membri del servizio statunitense lavoreranno per completarlo.

L'ammiraglio Daniel Hagari, portavoce delle forze di difesa israeliane, ha detto che l'IDF aiuterebbe a coordinare l'installazione del molo. Lo ha detto sabato. Ha aggiunto che le forze israeliane ispezioneranno le spedizioni prima di consegnarle alle organizzazioni umanitarie che le distribuiranno.

Il progetto statunitense è l’ultimo di una serie di sforzi per fornire maggiori aiuti alla Striscia – anche via mare – tra gli avvertimenti delle Nazioni Unite sull’imminente carestia a Gaza.

Diplomatici e funzionari hanno affermato che tali piani comporteranno grandi sfide logistiche e un prezzo elevato. Funzionari umanitari hanno affermato che i camion sono il modo più efficiente ed economico per consegnare cibo e rifornimenti a Gaza e hanno esortato Israele ad aprire più valichi di frontiera e ad allentare le restrizioni all'ingresso.

La Gran Bretagna, l’Unione Europea e gli Emirati Arabi Uniti hanno dichiarato venerdì che avrebbero aderito ad un’iniziativa marittima separata per fornire aiuti a Gaza.

E sabato, Cucina centrale mondialeorganizzazione no-profit fondata dal famoso chef spagnolo José AndrésHa detto che i suoi dipendenti stavano caricando una nave mercantile a Cipro con 200 tonnellate di riso, farina e proteine. Ha aggiunto che la nave dovrebbe lasciare la città cipriota di Larnaca il prima possibile e intraprendere un viaggio di 60 ore verso la Striscia di Gaza.

La nave, chiamata Open Arms, è di proprietà dell'omonimo gruppo umanitario spagnolo e partner dell'iniziativa insieme agli Emirati Arabi Uniti. Stanno cercando di consegnare a Gaza il primo carico marittimo di cibo e aiuti umanitari.

Elena Cooper , Jaya Gupta E Aaron Puckermann Contributo ai rapporti.