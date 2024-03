Il grande Fletcher Cox degli Eagles annuncia il ritiro da Philadelphia NFL – NBC Sports

Fletcher Cox, difensore di lunga data degli Eagles, ha annunciato il suo ritiro dalla NFL domenica pomeriggio dopo 12 stagioni in campionato e con gli Eagles.

Cox, 33 anni, è stato scelto al primo turno dallo stato del Mississippi ed è diventato uno dei più grandi giocatori nella storia della franchigia.

Nel giorno della pulizia degli armadietti a gennaio, Cox ha detto di non aver ancora preso una decisione ma di aver completamente ripulito il suo armadietto nel campus di Novacare.

“Vedete dove cadono le chips”, ha detto Cox a gennaio. “Ovviamente, hanno sviluppato alcuni giovani talenti e sono davvero bravi. Hanno fatto molta strada da quando sono qui. Jordan (Davis) e Jalen (Carter), hanno fatto davvero un ottimo lavoro di assumersi la responsabilità di imparare il gioco e imparare a essere un professionista.

Nei suoi 12 anni di carriera, Cox ha giocato 188 partite con 182 partenze e ha concluso con 70 licenziamenti, 88 contrasti per sconfitta, 16 fumble forzati, 14 recuperi fumble e oltre 500 contrasti combinati. È stato anche parte integrante di due squadre del Super Bowl e ha giocato un ruolo importante nella vittoria del Super Bowl LII per vincere la stagione 2017.

Cox è stato nominato Pro Bowler per sei stagioni consecutive dal 2015 al 2020 ed è stato un All-Pro della prima squadra nel 2018. È stato anche nominato All-Pro della seconda squadra tre volte e All-American della NFL. -Squadra del decennio per gli anni 2010.

Il proprietario degli Eagles Jeffrey Lurie ha rilasciato una lunga dichiarazione riguardo al ritiro di Cox:

“Dal momento in cui è stato scelto con la 12a scelta assoluta nel 2012 fino alla sua ultima partita, Fletcher Cox è stata una forza dominante sulla nostra linea difensiva. Sei volte Pro Bowler, quattro volte All-Pro e membro dell'All-Pro del 2010 -Decade Team, Fletcher è stato un grande aquila di tutti i tempi, i cui contributi lo hanno reso uno dei contrasti difensivi più popolari di una generazione e lo hanno reso un valido argomento per la Pro Football Hall of Fame.

“Durante i suoi 12 anni di carriera, Fletcher ha collezionato il maggior numero di licenziamenti e partite giocate da un difensore nella storia della franchigia ed è stato un fulcro difensivo che ha contribuito a consegnare alla città di Filadelfia il suo primo campionato di Super Bowl. Al di là dei suoi riconoscimenti statistici, qualsiasi allenatore avversario , finché non avranno capito come comportarsi con No. 91 , ti diranno che non possono iniziare a pianificare la partita. Sia che stesse scatenando il caos nel backfield o sfidando squadre doppie per vittorie, Fletcher ha prosperato. Ha giocato ogni stile di difesa durante la sua carriera. Era un giocatore incredibilmente duro e duraturo che ha fatto del suo meglio per i suoi compagni di squadra settimana dopo settimana. Ha schierato il corpo. Puoi sempre contare su di lui per dare il tono alle giornate di gioco. Un emozionante discorso motivazionale o una grande giocata in un momento cruciale.

“Ciò che ha reso Fletcher davvero speciale è stato il fatto che la sua influenza si è estesa anche oltre dietro le quinte. Il sei volte capitano è stato una figura chiave nello stabilire una cultura del campionato nel nostro edificio. Per quanto tosto fosse in campo, era una mente geniale. negli anni in cui è stato fratello maggiore e mentore di molti giovani giocatori. Aveva molto rispetto per se stesso e per l'eredità che un giorno si sarebbe lasciato alle spalle, e questo si rifletteva nel modo in cui fissava gli standard ogni giorno, sia in campo campo pratica o negli spogliatoi.

“Siamo incredibilmente grati per tutto ciò che ha fornito alla nostra azienda e alla città di Filadelfia nel corso degli anni, e gli auguriamo il meglio mentre intraprende il suo futuro.”

Solo Chuck Bednarik (8), Brian Dawkins (7), Jason Peters (7), Reggie White (7) e Jason Kelce (7) nella storia della franchigia hanno più Pro Bowls dei sei di Cox come membro degli Eagles.

E Cox è quinto nella lista dei licenziamenti di tutti i tempi degli Eagles con 70, il maggior numero di contrasti difensivi. Segue Reggie White (124), Trent Cole (85 1/2), Clyde Simmons (76) e Brandon Graham (73).

Le sue 188 partite in carriera nella stagione regolare sono seconde solo al suo compagno di squadra di lunga data Graham, che ha giocato 195 partite con la difesa degli Eagles. Durante la sua carriera, Cox è stato incredibilmente resistente. Gli Eagles contavano su di lui settimana dopo settimana.

Negli anni 2010, Cox era uno dei due giocatori del campionato con più di 45 licenziamenti e più di 10 fumble forzati. L'altro è il tre volte placcaggio difensivo Aaron Donald.

Il più grande indizio che Cox stesse pensando di ritirarsi in questa stagione è arrivato da un emozionato Davis nel giorno della pulizia.

“Sapevo che sarebbe successo, ma non sapevo che sarebbe arrivato in questo modo”, ha detto Davis. “Quando guardi un ragazzo crescere, è come il tuo eroe. Ho avuto l'opportunità di lavorare con lui ogni giorno. Molto fortunato. E vederlo allontanarsi. Certo, se n'è andato alle sue condizioni. Meglio di quanto molti dicano.

“Ma fa male vederlo andare via. Fa male. E mi fa male non riuscire a mandarlo via nel modo giusto. Non lo manderemo a cavalcare verso il tramonto, è come se ci fossimo schiantati e bruciato. Deve uscire, deve uscire, deve strisciare fuori.

Come Kelce all’inizio di questa stagione, Cox si sta allontanando dal gioco dopo aver giocato bene nel 2023. Nonostante abbia compiuto 33 anni nella sua ultima stagione NFL, Cox ha comunque giocato 15 partite da titolare e ha ottenuto 5 licenziamenti, 17 successi QB, 3 TFL e 33 contrasti combinati.

Cox ha concluso la sua carriera come capitano della squadra per sei stagioni consecutive ed è cresciuto fino a diventare un leader più avanti nella sua carriera, aiutando l'ex sicurezza Malcolm Jenkins a subentrare dopo la sua partenza dopo la stagione 2019.

Sebbene Cox abbia trascorso gran parte della sua vita adulta come giocatore di football, ha interessi al di fuori del gioco. Aveva una passione per le auto e acquistò una squadra di drag racing che gareggiava in tutto il paese. Possiede un ranch di 1.500 acri a Jacksboro, in Texas, chiamato “Shady Trail Ranch”.

