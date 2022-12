Le proteste portano al limite la censura cinese

Con Twitter più connesso in Cina di quanto non lo fosse da anni, altre campagne sembravano mirare alla diffusione di informazioni lì. Negli ultimi giorni, enormi quantità di spam, spesso comprendenti immagini e video osceni, si sono accumulate su hashtag relativi a città cinesi, alcune delle quali sono state luoghi di proteste, secondo Controllo preliminare Da un ricercatore indipendente. Sebbene non sia chiaro chi ci sia dietro lo spam, tali campagne per diluire i post politicamente sensibili e renderli più difficili da trovare sono una caratteristica comune delle campagne mediatiche cinesi all’estero.

In Cina, i video hanno contribuito ad attirare i manifestanti. Un ex giornalista di Shanghai ha detto di essersi imbattuto per la prima volta in una veglia in Urumqi Road in città sabato, ma di essere uscito per unirsi a un altro il giorno successivo dopo aver visto i video di WeChat dei suoi amici alla manifestazione.

Anche lui ha condiviso i video della protesta su WeChat, cancellandoli però dopo 24 ore nel tentativo di eludere le autorità, che avevano iniziato a dare la caccia ad alcuni manifestanti. Sebbene non sia stato mostrato fino a poco dopo, i suoi video hanno fatto cambiare idea a due persone che pensava sarebbero state impopolari: i suoi genitori.

“I miei genitori, come molti genitori cinesi, pensavano che quello che facevo fosse insignificante e infantile, ma negli ultimi due giorni sono cambiati radicalmente”, ha detto l’ex giornalista. Ha detto che i suoi genitori ora capiscono perché ha preso parte a tali raduni, forse in parte perché anche loro hanno sofferto sotto la morsa del Covid.

Nonostante le violazioni, alcuni hanno avvertito che i censori avrebbero presto contrattaccato, forse riprendendo il controllo dell’opinione pubblica. Sebbene sia d’accordo sul fatto che siano stati sopraffatti dalla censura, Han Rongbin, professore di media e politica all’Università della Georgia che studia la censura cinese, ha affermato che il loro lavoro, che ha comportato la rimozione di un numero enorme di post e video, ha avuto molto successo. .

L’obiettivo della censura in Cina non è quello di tenere tutti all’oscuro, ma solo un numero sufficiente di persone per garantire che la diffusione della protesta venga fermata. “Penso ancora che sia molto efficace”, ha detto, “poiché c’è ancora un gran numero di persone che non sono sicure di cosa stia realmente accadendo”.

Dopo le massicce manifestazioni del fine settimana, i raduni di questa settimana sono stati molto più ridotti, con le autorità che hanno soffocato potenziali siti con una stretta sicurezza. La domanda è quanto saranno efficaci la censura e altre misure nel dissuadere ulteriori proteste nei prossimi giorni e settimane.

Produzione video di Axel Boada E il Mu Xiao .