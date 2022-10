Come avviare il DLC Shadows of Rose – Guida Wiki di Resident Evil 8 Village

storia orribile Resident Evil Village 8 Entra in contatto con un nuovo eroe nell’espansione DLC Resident Evil 8 Village. Gioca nei panni di un’adolescente Rose Winters, che lotta per trovare un modo per scatenare i poteri maledetti del suo legame con la muffa.

The Resident Evil 8 Village “Espansione invernale” con DLC Ombre di roseSarà disponibile per il download all’indirizzo 28 ottobre 2022 in 21:00 PDT / 0:00 EST. In questa pagina di IGN Wiki di Resident Evil 8 VillageTi guidiamo Come avviare il DLC Shadows of Rose E il Accesso allo speciale lupo di strada Incluso nel pacchetto di espansione preordinato di Winters.

Annunci

Come accedere al DLC Shadows of Rose

Per sbloccare il DLC Shadows of Rose per Resident Evil 8 Village, vai a La tua pagina del negozio della console e cerca “Espansione invernale”. Acquista e scarica il contenuto “Espansione invernale”. Una volta scaricato il contenuto, Lancio di Resident Evil 8 Village.

Se l’installazione va a buon fine, dovresti vedere un messaggio che informa che l’espansione Winters, la seguente modalità di gioco e altri giochi sono stati aggiunti:

modalità in terza persona

Ordini mercenari aggiuntivi

sfumature di rose

Una volta che ti trovi nel menu principale di Resident Evil 8 Village, vai su “Ricompense” L’opzione si trova nella parte inferiore del menu.

Troverai il DLC Shadows of Rose sotto il file “Giochi aggiuntivi” sezione dell’elenco dei premi. Scegliere sfumature di rose Per accedere al menu di avvio della modalità DLC Shadows of Rose. Vai alla pagina del DLC Shadows of Rose per una guida.

Annunci

Come equipaggiare un costume da lupo di strada

Se preacquisti il ​​pacchetto Espansione invernale, avrai anche accesso a Rose Vestito da lupo di strada Per il DLC Shadow of Rose. READ CPU AMD Ryzen Threadripper 5990X overcloccata a 4,82 GHz, supera i 100.000 punti in Cinebench R23 e raggiunge l'80% di prestazioni elevate rispetto ai chip di riserva

Per equipaggiare l’abito da lupo di strada di Rose, avvia Shadows of Rose dal menu delle ricompense. All’interno del menu di avvio di Shadows of Rose, seleziona “privato”.

Nel menu speciale, puoi scegliere di indossare l’abito predefinito “Giacca da papà” di Rose o l’abito Street Wolf. Seleziona l’abito che vorresti che Rose indossasse durante il DLC di Resident Evil 8 Village Shadows of Rose.

prossimo: Guida wiki di Resident Evil 8 Village

Questa guida è stata utile? lascia un feedback