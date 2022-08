Commercio di Frankie Montas: gli Yankees aumentano la rotazione alla scadenza acquisendo il titolare della linea superiore da Athletics

Il New York Yankees Acquisiti lanciatori destri Frankie Montas e Lou Trevino Atletica di Oakland In cambio di un pacchetto di potenziali clienti, le squadre hanno annunciato lunedì. Gli Athletics avranno quattro titolari: i mancini JP Sears e Ken Waldychuk, il destro Luis Medina e il secondo base Cooper Bowman.

Montas, 29 anni, ha aperto il mercato commerciale in vetta alle contrattazioni del venerdì sera. Marinai di Seattle Prendi Luis Castillo Cincinnati Rossi. In 19 inizi di questa stagione, Montas ha compilato un’ERA di 3,18 (117 ERA+) e un rapporto strikeout-passeggiata di 3,89. I suoi contributi sono stimati a 1,6 colpi sopra la sostituzione, secondo i calcoli di Baseball-Reference.

CBS Sports ha recentemente classificato Montas come il secondo miglior lanciatore. Ecco cosa abbiamo scritto all’epoca:

L’arsenale di Montas rimane orientato al potere. Lancia quattro lanci oltre il 10 percento e nessuno di loro va più lento di 86 mph. (È necessaria un’ampia banda di velocità per mantenere il battitore in equilibrio.) Il motivo principale per cui è dietro Castillo è che è affidabile e inaffidabile. In altre parole, Castillo è al passo per la sua quarta stagione da oltre 100 inning in cinque tentativi; Il successivo di Montas è stato il secondo della sua carriera, a causa di infortunio e squalifica. Brillantemente, è molto bravo quando è disponibile e un team di acquisizione potrebbe comandare i suoi servizi durante la stagione 2023.

Montas migliora la rotazione degli Yankees che attualmente include Gerrit Cole, Jameson Taillon, Nestor Cortez, Jordan Montgomery e Domingo German. Per fare spazio a Montas, le cifre tedesche saranno sbalzate dai primi cinque. Quando Luis Severino torna dal suo periodo nella lista degli infortunati, non è chiaro come torneranno gli Yankees con un sacco di soldi. (Ci si aspetta che inizi a lanciare presto.)

Cerchi di più su Montas Trading? Fantasy Baseball Today ha registrato un episodio di emergenza per rompere l’accordo. Ascolta qui sotto:

Trivino, Oltre alle scadenze dei pari Scott Efros aiuterà gli Yankees bullpen, che hanno già perso Michael King e Chad Green per la stagione. Trevino è stato recentemente descritto da CBS Sports come uno dei migliori candidati commerciali sotto il radar. Basato sul suo nuovo cursore ampio e sulla promessa di una media di battuta costante su palle a terra.

Sears, 26 anni, è apparso in sette partite in questa stagione per la squadra della big league, accumulando un’ERA di 2,05 (190 ERA+) e un rapporto strikeout-passeggiata di 3,00. È un piccolo mancino con un angolo piatto nella parte superiore della zona che fa affidamento su tre tiri: un pallone veloce da basso a metà anni ’90, uno slider e un cambio. Sears ha una storia di strike e dovrebbe avere la possibilità di diventare presto almeno un titolare di back-end per gli A.

Waldychuk, 24 anni, ha registrato un’ERA di 3,59 e un rapporto strikeout-walk di 3,04 in 11 partenze Triple-A. Ha una consegna ingannevole e una buona combinazione di cambio palla veloce, con un paio di palle che si rompono che sfiorano o meglio. Waldychuk ha lottato con la sua posizione e potrebbe essere in pace. Gli A lo guardano come titolare perché non hanno un vero motivo per farlo.

Medina, 23 anni, è vista come un certo sollievo. La sua combinazione di rottura palla veloce è molto buona, ma è un piccolo destrorso con un tasso di camminata in carriera di poco più di sei ogni nove inning. Quest’anno ha pubblicato un’ERA di 3,38 e un rapporto strikeout-passeggiata di 2,03 in Doppia A.

Poi c’è Bowman, un centrocampista di 22 anni. Sta colpendo .217/.343/.355 con otto fuoricampo in 80 partite con A alta.