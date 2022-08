Le azioni dei produttori di petrolio di scisto scendono: Devon, Stime di vittoria di Diamondback

produttori di scisti bituminosi Devon Energy (DVN) E il Energia Diamondback (zanna) ha battuto le aspettative sugli utili lunedì, dopo che le due società hanno registrato perdite durante le negoziazioni di mercato. Le azioni hanno continuato a diminuire in orari di negoziazione prolungati.







DVN e FANG sono i primi di numerosi produttori statunitensi di petrolio di scisto a presentare rapporti trimestrali questa settimana, dopo i giganti dell’energia. Exxon Mobile (XOM), gallone (CVX) E il coincidenza (scellino) tutta la pubblicazione registrare profitti. Lunedì le scorte dei produttori di petrolio di scisto sono diminuite ampiamente a causa del forte calo dei prezzi del greggio.

Inventario dei produttori di petrolio di scisto: guadagni di Devon Energy

StimeGli analisti di FactSet si aspettavano che gli utili di Devon Energy salissero del 285% anno su anno a 2,31 dollari per azione e le vendite salissero del 72% a 4,1 miliardi di dollari per il secondo trimestre.

conseguenzeDevon Energy ha registrato un utile di $ 2,59 per azione, con un aumento del 331% anno su anno. I ricavi sono cresciuti del 133% a 5,6 miliardi di dollari.

Sulla base della sua performance nel secondo trimestre, DVN ha aumentato la sua previsione di produzione per l’intero anno del 3% a un range di 600.000-610.000 boe/g. Devon Energy ha anche adeguato la sua guida al capitale di avviamento tra $ 2,2 miliardi e $ 2,4 miliardi, rispetto a $ 2,1 miliardi.

“Questo successo è stato dimostrato dalla produzione del nostro programma incentrato sul Delaware che ha superato le aspettative indicative e la nostra struttura dei costi semplificata ha sfruttato appieno i prezzi delle materie prime più elevati e ha restituito agli azionisti una liquidità record”, ha affermato il CEO Rick Moncrieff in un comunicato stampa. Pubblicazione.

La produzione del secondo trimestre è stata in media di 616 mila barili di petrolio equivalente al giorno, con un aumento del 7% rispetto al primo trimestre. La spesa in conto capitale a monte è stata del 5% inferiore alle aspettative dell’azienda e la spesa è stata di 513 milioni di dollari.

Devon Energy prevede che la spesa in conto capitale totale nel terzo trimestre sarà compresa tra $ 680 e $ 755 milioni.

Le azioni DVN sono scese del 2% a $ 61,59 Lunedì in borsa. Devon Energy ha iniziato a farsi strada più in alto dopo aver trovato supporto sulla linea dei 200 giorni. Le azioni DVN sono ancora al di sotto della serie di 50 giorni, secondo Mercatino.

Devon Energy, con sede a Oklahoma City, è uno dei principali produttori di petrolio e gas negli Stati Uniti. Opera in più bacini in tutto il paese, tra cui il bacino del Delaware, ricco di risorse, nel Texas occidentale e il Barnett Shale, uno dei più grandi giacimenti di gas naturale onshore degli Stati Uniti.

L’azienda è al terzo posto nella classifica Petrolio e gas – Esplorazione e produzione degli Stati Uniti Gruppo industriale. DVN ha Classificazione composta di 99. Ha un Relative Strength Rating di 98, che è la misura di screening esclusiva di un titolo IBD del movimento del prezzo delle azioni con un punteggio da 1 a 99. Il rating mostra come la performance del titolo nelle ultime 52 settimane ha sovraperformato tutti gli altri titoli in la banca dati IBD. Il titolo ha un punteggio EPS di 80.

Dividendo energetico Diamondback

Stime: Wall Street prevede guadagni di Diamondback Energy di $ 6,68, un aumento del 179% rispetto al trimestre dello scorso anno e un aumento del 48% delle vendite a $ 2,5 miliardi.

guadagniL’utile per azione è aumentato del 194% a $ 7,07. Le entrate sono aumentate del 59% a $ 2,7 miliardi.

La spesa in conto capitale per perforazioni operative e non operative nel secondo trimestre è stata di 468 milioni di dollari. Finora nel 2022, le spese in conto capitale di Diamondback Energy sono state di $ 905 milioni. La società prevede di spendere altri 470-510 milioni di dollari nel terzo trimestre.

“Continuiamo a concentrarci sull’eccellenza operativa e sul controllo dei costi in questo ambiente operativo inflazionistico e stiamo lavorando per mitigare e compensare le persistenti pressioni inflazionistiche che vediamo in tutta la nostra attività. Diamondback ha una comprovata esperienza nel controllo dei costi e prevediamo di continuare a migliorare su questo track record nei prossimi trimestri”, ha affermato il CEO Travis Stice in una dichiarazione.

Il titolo FANG è sceso dell’1,7% a 125,83 lunedì. Le azioni stanno cercando di superare la linea dei 200 giorni. Il titolo è nel mezzo di una fase di consolidamento ed è attualmente inferiore del 16% rispetto al punto di acquisto ufficiale 148,09, secondo Analisi MarketSmith.

Diamondback Energy è al quinto posto nella classifica Petrolio e gas – Esplorazione e produzione degli Stati Uniti Gruppo industriale. FANG ha una valutazione di 99 composti. Ha una valutazione di forza relativa di 94 e una valutazione di EPS di 94.

In Q1, è stato riferito che Diamondback diventato aggressivo12 impianti di perforazione operano nel bacino del Permiano. Tuttavia, i servizi di completamento dei pozzi, i materiali e la manodopera stanno diventando sempre più costosi e difficili da ottenere e molte perforazioni sono state impiegate per mantenere stabili i livelli di produzione.

“Tutto è stretto su tutta la linea, che si tratti di sabbia, involucro, nuovi rig di alta qualità o kit di fracking, è tutto piuttosto stretto”, ha detto il CFO Kais van Hove durante la chiamata sugli utili del primo trimestre dell’azienda a maggio. “Stiamo facendo la nostra parte mantenendo costanti i nostri livelli di attività”.

Gli alti prezzi del petrolio hanno reso la produzione stabile una strategia vincente. Gli analisti prevedono che gli utili di Diamondback nel 2022 aumenteranno del 126% a $ 25,50 per azione, con un aumento del 41% delle vendite a $ 9,6 miliardi.

Più profitti all’orizzonte

cinque titoli leader I guadagni saranno annunciati questa settimana. Dopo Devon Energy e Diamondback Energy, Petrolio occidentale (OSSI) Martedì saranno pubblicati i risultati del secondo trimestre. Giovedì mattina , Risorse EOG موارد (EOGI guadagni sono emessi.

Maratona del petrolio (MPC) E il Pioniere delle risorse naturali (PXD) Segnala anche martedì. olio da maratona (MRO), Energia SM (SM) E il APA (APA) annuncerà gli utili del secondo trimestre mercoledì dopo la chiusura del mercato.

Le azioni dei produttori di petrolio di scisto erano per lo più in calo prima del rilascio degli utili lunedì. Anche i prezzi del greggio statunitense hanno esteso le perdite, attestandosi in ribasso del 4,6% a 94 dollari al barile. I futures sul gas naturale statunitense hanno seguito la tendenza, perdendo il 4% lunedì prima di ridurre le perdite. La benzina alla pompa ha una media di $ 4,21 lunedì, secondo i dati AAA.

Si prevede che i produttori statunitensi di petrolio di scisto riporteranno forti guadagni nel secondo trimestre, con Bloomberg che prevede che 28 grandi società genereranno oltre 100 miliardi di dollari di free cash flow nel 2022.

Produzione fissa, spese in conto capitale elevate

Tuttavia, mentre molti produttori di petrolio e gas stanno registrando forti profitti nel 2022, l’inflazione e gli ostacoli alla catena di approvvigionamento hanno aumentato la spesa in conto capitale anche se molti di loro hanno mantenuto stabile la produzione.

La US Energy Information Administration mostra che le compagnie petrolifere e del gas hanno spostato la spesa e la produzione per il secondo trimestre.

Un’indagine sulla valutazione dell’impatto ambientale di 53 società pubbliche statunitensi di petrolio e gas, responsabili collettivamente di circa il 34% della produzione interna, ha mostrato che i loro flussi di cassa combinati sono aumentati dell’86% a 25,7 miliardi di dollari durante il primo trimestre. Nel frattempo, la spesa in conto capitale è quasi raddoppiata rispetto al 2021. Queste stesse società hanno registrato un calo del 5% delle spese in conto capitale nel secondo trimestre rispetto al primo trimestre di quest’anno. La produzione di greggio è aumentata del 10% rispetto al primo trimestre, ma è rimasta stabile rispetto al quarto trimestre del 2021.

Lo studio EIA ha rilevato che mentre il prezzo del greggio è aumentato, i problemi della catena di approvvigionamento e i costi di produzione continuano a esercitare pressioni sul settore energetico. Secondo l’Energy Information Administration, i costi di fornitura e manodopera per la produzione di petrolio sono più che raddoppiati rispetto alla media pre-pandemia.

Società di servizi per giacimenti petroliferi Schlumberger (SLB) E il Halliburton (alone) Tutti e due La spesa in conto capitale aumenta nel secondo trimestre.

L’OPEC+ si riunisce questa settimana

Tra i guadagni di questa settimana, l’Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio incontrerà i suoi alleati (compresa la Russia), meglio conosciuti come OPEC+, mercoledì. Il cartello petrolifero discuterà delle quote di produzione per settembre. Il raduno arriva quando la Casa Bianca ha chiesto un aumento dell’offerta nel tentativo di stabilizzare il mercato petrolifero.

Il prezzo del greggio è fortemente diminuito nel 2022, raggiungendo i 130 dollari al barile a febbraio, in seguito all’invasione russa dell’Ucraina. Di recente, l’inflazione ei timori di una recessione che porti a un calo della domanda hanno leggermente abbassato i prezzi. All’inizio di giugno l’OPEC+ ha deciso di aumentare la produzione di 648.000 barili al giorno per i mesi di luglio e agosto, rispetto alla precedente quota di 432.000 barili al giorno.

Inventario del produttore di olio di scisto: Occidental Petroleum

Stime: Gli analisti si aspettano guadagni di 3,03 dollari per azione, contro i 32 centesimi dello stesso trimestre dell’anno scorso. Le entrate dovrebbero essere di $ 9,8 miliardi, con un aumento del 64%.

conseguenze: Occidental Petroleum annuncia i risultati del secondo trimestre martedì dopo la chiusura del mercato.

Le azioni sono scivolate con il taglio delle perdite lunedì finendo dello 0,8% in meno, scambiando a 65,22. Venerdì Occidental si è spostato ben al di sopra della sua media mobile a 50 giorni, aiutato dai forti rapporti sugli utili di ExxonMobil e Chevron. OXY ha retto nel complesso Meglio di molte altre energie Le azioni stanno lottando per ottenere supporto sulla linea dei 50 giorni.

A luglio, Warren Buffett Berkshire Hathaway (pozzanghere) ha acquistato altri 12 milioni di azioni OXY, portando la sua partecipazione a quasi il 20%. Come molti altri produttori di petrolio e gas, Occidental ha mostrato una crescita dei ricavi in ​​forte espansione negli ultimi trimestri.

Nel primo trimestre, le entrate sono aumentate del 56% a poco più di $ 8,5 miliardi, un leggero rallentamento rispetto alla crescita annuale a tre cifre nei tre trimestri precedenti. Suddivisi per settori, i ricavi di petrolio e gas sono balzati del 66% a poco più di 6 miliardi di dollari. I ricavi dei prodotti chimici sono aumentati del 55% a 1,68 miliardi di dollari.

La Occidental Corporation con sede a Houston si è classificata al primo posto Esplorazione e produzione di petrolio e gas Gruppo industriale. Il titolo OXY ha una valutazione composita di 99. La valutazione della forza relativa è tra le prime 99. La valutazione EPS è 77.

Profitti della maratona del petrolio

Stime: Gli analisti si aspettavano un EPS di $ 8,92 nel secondo trimestre, rispetto a 67 centesimi nello stesso trimestre dello scorso anno, e $ 40,3 miliardi di vendite, con un aumento del 35%.

guadagniAnnuncio previsto per martedì mattina.

Lunedì le azioni di Marathon Petroleum sono scese dell’1,37% a 90,4. Il titolo si è spostato al di sopra della media di 200 giorni, ma sta affrontando una resistenza sulla linea dei 50 giorni. MPC nel bel mezzo del consolidamento con punto di acquisto dalle 114.45.

MPC, con sede in Ohio, si concentra principalmente sulla produzione a valle e gestisce il più grande sistema di raffinazione degli Stati Uniti. MPLX (MPLX), una società midstream coinvolta nella produzione di gas naturale e petrolio greggio.

Marathon Petroleum Company si è classificata all’ottavo posto nel mondo Raffinazione, marketing e trasporti di petrolio e gas Gruppo industriale. MPC ha una valutazione composita di 93. La sua valutazione di resistenza relativa è 96 e la valutazione EPS è 77.

Azione di produttori di olio di scisto: pionieri delle risorse naturali

Stime: Wall Street prevede un utile per azione di $ 8,82, un aumento del 246% su base annua, mentre le vendite dovrebbero più che raddoppiare a $ 7 miliardi.

guadagni: Verifica martedì pomeriggio.

Le azioni sono scese del 3,7% a 228,17 lunedì. Le azioni PXD sono attualmente circa il 18% al di sotto di 288,56 punti di acquisto. Azioni nel mezzo della fase due unire.

Pioneer Natural Resources è al decimo posto Petrolio e gas – Stati Uniti – esplorazione e produzione Gruppo industriale. PXD ha una valutazione composita di 99. La sua valutazione di resistenza relativa è 95 e ha una valutazione EPS di 99.

PXD è uno dei cinque maggiori produttori di petrolio negli Stati Uniti e il principale produttore di petrolio per il 2021 nella regione di produzione del bacino del Permiano, secondo la Texas Railroad Commission.

La crescita degli utili è aumentata nel primo trimestre. I profitti sono aumentati del 337% rispetto al 328% del rapporto precedente. Gli analisti prevedono una crescita degli utili del 150% per l’intero anno.

Mentre l’Energy Information Agency stima che la produzione di greggio statunitense si avvicinerà in media a 11,9 milioni di barili al giorno per il 2022, con un aumento di 700.000 barili al giorno dal 2021, Scott Sheffield, CEO di Pioneer, ha avvertito gli investitori a maggio che dovrebbero aspettarsi una produzione molto meno.

“Penso che il profilo di crescita dell’EIA e di alcuni altri gruppi di riflessione sia molto aggressivo nei prossimi due anni per la produzione petrolifera statunitense”, ha affermato Sheffield durante la chiamata sugli utili del primo trimestre.

Sheffield ha stimato che la produzione totale di petrolio degli Stati Uniti quest’anno aumenterà nell’intervallo da 500.000 bpd a 600.000 bpd.

All’epoca, PXD prevedeva anche che la sua produzione di petrolio non aumentasse di oltre il 5% quest’anno.

Segui Kit Norton su Twitter Incorpora il tweet Per una maggiore copertura.

