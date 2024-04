Amazon sta rimuovendo la tecnologia Just Walk Out dai suoi negozi di prodotti freschi negli Stati Uniti

Amazon sta rimuovendo la tecnologia Just Walk Out dai negozi Amazon Fresh come parte dei suoi sforzi per rinnovare la catena di supermercati

NEW YORK – Amazon sta rimuovendo la tecnologia Just Walk Out dai negozi Amazon Fresh come parte del suo impegno per rinnovare la catena di supermercati.

La nota tecnologia dell'azienda consente ai clienti di pagare gli articoli senza fare la fila e di inviare successivamente le ricevute. Amazon afferma che ora saranno sostituiti con carrelli intelligenti che consentiranno ai clienti di saltare la fila alla cassa e allo stesso tempo di vedere la spesa in tempo reale.

Durante la riprogettazione dei negozi Fresh l'anno scorso, Carly Golden, portavoce di Amazon, ha detto che la società ha sentito clienti che si divertivano a saltare la fila alla cassa ma volevano anche mostrare le loro ricevute e i loro risparmi durante lo shopping. Golden ha affermato che i carrelli intelligenti offriranno ai clienti questi vantaggi oltre alla facilità di saltare la fila alla cassa.

La decisione di Amazon è stata riportata per la prima volta da The Information.

Amazon, con sede a Seattle, gestisce dozzine di negozi di generi alimentari freschi in tutto il paese, principalmente in California, Illinois, Virginia e Washington. La società gestisce anche minimarket senza cassiere con il marchio Amazon Go e possiede Whole Foods, che ha acquistato nel 2017 per 13,7 miliardi di dollari.

Nonostante le aspettative secondo cui l’ingresso di Amazon nel settore alimentare avrebbe sconvolto il mercato, l’azienda ha faticato a trovare ciò che funziona.

Nel 2023, il CEO di Amazon Andy Jassy scrisse nella sua lettera annuale agli azionisti che Amazon stava lavorando per trovare la formula giusta che le avrebbe consentito di avere un impatto maggiore sulla spesa fisica. La società ha chiuso alcuni negozi Amazon Fresh and Go che non hanno mantenuto le promesse e ha dichiarato all’inizio dello scorso anno che avrebbe sospeso l’espansione dei negozi Fresh.

A novembre, l'azienda ha riaperto tre nuovi negozi a Los Angeles, in California. Golden, il portavoce di Amazon, ha detto che l'azienda si sta ora concentrando sull'apertura “selettiva” di nuovi negozi Fresh e sulla ristrutturazione della maggior parte dei negozi esistenti.

La tecnologia Just Walk Out continuerà a essere offerta nei negozi Amazon Go e in alcuni negozi Amazon Fresh più piccoli nel Regno Unito, ha affermato la società. Continuerà inoltre a fornire tecnologia a rivenditori terzi.