USFL Championship: gli stalloni tengono a bada le stelle nel thriller per il titolo

Il quarterback dei Birmingham Stallions Alex McCaw lanciò un passaggio di touchdown da 8 yard a Victor Bolton Jr. verso la fine del gioco e il linebacker Scooby Wright III sigillò i Big Six. Campionato USFL Domenica sera sui Philadelphia Stars, 33-30.

McGough è stato spinto dentro Gioco dopo J Mar Smith Affrontare i crampi. Ha lanciato un intercetto all’inizio del quarto quarto ed è stato chiaramente frustrato a bordo campo. L’allenatore del Birmingham Skip Holtz ha promesso che avrebbero vinto la partita.

Sul drive successivo, McGough ha lanciato il passaggio di touchdown del via libera a Bolton.

McGough ha concluso la partita 7 su 10 con 77 yard di passaggio, un passaggio di touchdown e un intercetto. Smith aveva 10 su 18 per 131 yard di passaggio e un touchdown.

Bo Scarborough corse per 135 yard su 13 carry con un punteggio. Ha rotto un 70 yarder durante il gioco. Marlon Williams ha guidato il Birmingham con sette catture per 105 yard e un punteggio. Bolton ha avuto sei catture per 64 yard e un punteggio.

Bolton, a Selezione tutta USFL Nominato MVP del gioco di campionato a wide receiver e squadre speciali.

Le stelle dell’USFL si sono unite alla lega “grate” per la possibilità di giocare in una partita di campionato

Wright ha avuto tre contrasti nella vittoria. DeMarquis Gates ha guidato la squadra con nove contrasti e due passaggi difesi.

Philadelphia era in svantaggio 20-9 a metà, ma Case Cooks è stato in grado di guidare una furiosa rimonta.

Nel terzo quarto, Jordan ha lanciato un secondo passaggio di touchdown a Chull portando la partita a cinque punti. Sul primo drive del quarto quarto, Cooks lanciò un passaggio di touchdown a Devin Gray. Chull otterrebbe la conversione di due punti e le Stelle salirebbero 26-23.

Cooks, tuttavia, sarebbe caduto con un perone rotto e sarebbe stato portato fuori dal campo. Il backup KJ Costello sarebbe entrato e avrebbe portato la squadra a segnare a fine partita, ma non avrebbe potuto fare abbastanza per portare Philadelphia al campionato.

Alla fine, è stata la notte di Birmingham.

Il campionato pone un limite alla stagione inaugurale della USFL.

Gli Stallions sono stati la migliore squadra della USFL per tutta la stagione, finendo l’anno 9-1 e vincendo la South Division. New Orleans ha dovuto battere i Breakers per arrivare alla partita di campionato.