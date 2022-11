Cordarrelle Patterson dei Falcons stabilisce il marchio NFL per i touchdown iniziali

ATLANTA — I Falcons respingono il calcio Cordarrelle Patterson Continua a parlare del suo amore per le squadre speciali e di come i calci di ritorno abbiano plasmato la sua carriera nella NFL.

Domenica, Patterson è diventato il leader di tutti i tempi della NFL nei ritorni di calcio per un touchdown con nove.

Ha stabilito il record nel secondo quarto contro una delle sue ex squadre, i Chicago Bears, con un ritorno di 103 yard nel mezzo della formazione di copertura dei calci dei Bears.

Patterson ha saltato quattro partite a causa di un infortunio all’inizio di questa stagione, e ha lavorato sul suo reato storico e sul suo ruolo di respinta. Avery Williams La scorsa settimana contro i Carolina Panthers.

Patterson ha preso questo ritorno dalla “A” nella end zone di Atlanta, l’ha portato fuori dalla end zone e ha ottenuto un blocco chiave in mezzo al campo. Troy Anderson Ha passato in rassegna la copertura di Chicago. Si è diviso tra il kicker dei Bears Cairo Santo e spalle difensive Elia Hicks sulla linea delle 45 yard dei Falcons, poi corse per il resto della strada. Hicks lo ha affrontato da dietro sulla linea delle 5 yard di Chicago, ma il suo tentativo di tuffo ha mancato Patterson.

È stato il primo calcio di ritorno di Patterson dal 2020, quando ha guidato il campionato in calci di ritorno (35), yard di ritorno (1.017), ritorno più lungo (104 yard) e touchdown (uno).

Quando Patterson ha raggiunto la end zone, rompendo un pareggio che condivideva con Josh Cribbs e Leon Washington, è stato assalito dai suoi compagni di squadra, ognuno dei quali ha avuto otto ritorni di calcio per touchdown nella loro carriera. È stata la settima stagione della carriera di Patterson in cui ha avuto un calcio di ritorno per un touchdown, due in più di qualsiasi altro giocatore nella storia della NFL. Prima della stagione 2022 e uscendo dal miglior anno offensivo della sua carriera, Patterson era irremovibile quanto lo era sui calci di ritorno, poiché ha una storia da fare.

“Ho un record da battere, amico”, ha detto Patterson a luglio. “Me ne serve un altro prima di riattaccare. Amico, se ne prendo uno in più, smetterò di farlo.”

Non è chiaro se ciò accadrà effettivamente per Patterson, che ha guidato la NFL nelle yard di ritorno del calcio nel 2019 e nel 2020 e tre volte ha guidato il campionato in yard medie per ritorno di calcio. Entrando domenica, Patterson ha avuto quattro ritorni di calcio per 112 yard in questa stagione perché gli avversari non gli stavano restituendo tanti calci come in passato.

Il Patterson da 6 piedi e 2 e 220 libbre, che è stato preso dai Minnesota Vikings nel primo round del draft 2013, ha partecipato al Pro Bowl quattro volte ed è tornato come All-Pro della prima squadra quattro volte. .