Data di inizio di Daytona, TV, live streaming e formazione

I piloti NASCAR discutono della carriera e dell’eredità di Martin Truex Jr. Martin Truex Jr. ha recentemente annunciato che si ritirerà al termine della stagione NASCAR, quindi abbiamo chiesto ai piloti qual è la sua eredità su USA TODAY 301.

La NASCAR Cup Series arriva nella sua sede più famosa, il Daytona International Speedway, per una gara di sabato sera piena di implicazioni legate ai playoff.

Prima mancano solo due gare alla fine della stagione regolare La serie di qualifiche da 10 gare inizia l’8 settembre All’Atlanta Motor Speedway. 12 dei 16 posti di qualificazione sono stati assicurati, lasciando quattro posti disponibili per i piloti senza vittorie. Questi piloti hanno due possibilità rimanenti per assicurarsi un posto: vincendo a Daytona o il prossimo fine settimana al Darlington Raceway, oppure, se sono nella bolla della classifica, raccogliendo abbastanza punti per assicurarsi uno dei posti rimanenti.

Dato che Daytona può essere una gara imprevedibile, una vittoria inaspettata da sotto la linea di assetto non sarebbe una grande sorpresa. I recenti vincitori della gara estiva di Daytona includono Ricky Stenhouse Jr., Eric Jones, Justin Haley, Austin Dillon e Chris Buescher.

Daytona riserverà un’altra sorpresa sabato sera? Ecco tutte le informazioni che ti servono per prepararti alla Coca Cola Zero Sugar 400:

A che ora inizia la gara della Nascar Cup a Daytona?

La Coke Zero Sugar 400 inizia alle 19:30 ET di sabato al Daytona International Raceway a Daytona Beach, in Florida.

Quale canale televisivo trasmette la gara della Nascar Cup a Daytona?

La NBC trasmette Coke Zero Sugar 400 e ha un programma pre-gara a partire dalle 19:00 ET.

Ci sarà una trasmissione in diretta della gara della NASCAR Cup Series a Daytona?

Coke Zero Sugar 400 può essere trasmesso in streaming live Sito web della NBCSport E l’app NBC Sports. La gara è disponibile anche per lo streaming live Fubo.

Quanti giri ci sono nella gara della Nascar Cup a Daytona?

La gara Coke Zero Sugar 400 consiste in 160 giri attorno al tracciato di 2,5 miglia per un totale di 400 miglia. La gara si articolerà in tre parti (giri per ogni tappa): – Prima tappa: 35 giri; Seconda tappa: 60 giri; La terza tappa: 65 giri.

Chi ha vinto le ultime due gare della NASCAR Cup a Daytona?

William Byron ha vinto la Daytona 500 di apertura della stagione il 19 febbraio 2024, prendendo il comando all’inizio alla ripartenza a quattro giri dalla fine prima di sorpassare il compagno di squadra dell’Hendrick Motorsports Alex Bowman quando si è verificato un incidente proprio mentre Byron alzava bandiera bianca sul giro L’ultimo.

E un anno fa, il 26 agosto 2023, Chris Buescher ha avuto la meglio ai tempi supplementari, superando il compagno di squadra e co-proprietario del Rausch Fenway Racing Brad Kesolowski di 0,098 secondi dopo essere stato in testa alla ripartenza biancoverde.

Chi sono i piloti che si sono già assicurati un posto nei playoff della NASCAR Cup Series?

I piloti possono assicurarsi posizioni di qualificazione grazie a una vittoria nella stagione regolare. Ecco un elenco dei 12 piloti con almeno una vittoria in questa stagione (con il numero di vittorie e punti prima della gara della Cup Series a Daytona):

Kyle Larson 4 (782); William Byron 3 (728); Denny Hamlin 3 (711); Cristoforo Bell 3 (703); Tyler Reddick 2 (814); Ryan Blaney 2 (732); Chase Elliott 1 (804); Brad Keselowski 1 (677); Alex Bowman 1 (627); Joey Logano 1 (561); Daniele Suarez 1 (526); Austin Cindric 1 (460).

Nota: Austin Dillon ha vinto la gara dell’11 agosto al Richmond Raceway, ma tre giorni dopo, la NASCAR lo ha privato di un posto automatico nei playoff dopo una revisione dell’ultimo giro della gara e la comunicazione del team n. 3 Richard Childress Racing ha distrutto Joey Logano e Denny Hamlin nell’ultimo giro prima di prendere la scienza a scacchi. La commissione d’appello ha confermato la sanzione

Qual è il programma della Coca-Cola Zero Sugar 400 a Daytona?

(numero dell’auto tra parentesi)

1. (34) Michael McDowell, Ford

2. (38) Todd Gilliland, Ford

3. (22) Joey Logano, Ford

4. (41) Ryan Brace, Ford

5. (4) Josh Perry, Ford

6. (14) Chase Briscoe, Ford

7. (24) William Byron, Chevrolet

8. (2) Austin Cindric, Ford

9. (5) Kyle Larson, Chevrolet

10. (9) Chase Elliott, Chevrolet

11. (8) Kyle Busch, Chevrolet

12. (6) Brad Keselowski, Ford

13. (17) Chris Buescher, Ford

14. (12) Ryan Blaney, Ford

15. (10) Noah Gragson, Ford

16. (3) Austin Dillon, Chevrolet

17. (19) Martin Truex Jr., Toyota

18. (23) Bubba Wallace, Toyota

19. (11) Denny Hamlin, Toyota

20. (21) Harrison Burton, Ford

21. (48) Alex Bowman, Chevrolet

22. (99) Daniel Suarez, Chevrolet

23. (33) Austin Hill, Chevrolet

24. (1) Ross Chastain, Chevrolet

25. (45) Tyler Reddick, Toyota

26. (54) Ty Gibbs, Toyota

27. (20) Christopher Bell, Toyota

28. (31) Daniel Hemric, Chevrolet

29. (62) Parker Retzlaff, Chevrolet

30. (71) Zane Smith, Chevrolet

31. (42) John Hunter Nemechek, Toyota

32. (16) Shane Van Gisbergen, Chevrolet

33. (15) Cody Weir, Ford

34. (7) Corey Lajoie, Chevrolet

35. (47) Ricky Stenhouse Jr., Chevrolet

36. (51) Justin Haley, Ford

37. (77) Carson Hocevar, Chevrolet

38. (78) BJ McLeod, Chevrolet

39. (44) Joey Gas, Chevrolet

40. (43) Eric Jones, Toyota

A volte consigliamo prodotti e servizi interessanti. Se effettui un acquisto facendo clic su un collegamento, potremmo guadagnare commissioni di affiliazione. Le redazioni della rete USA TODAY operano in modo indipendente e non influenzano la nostra copertura.