Dave afferma che Stellar Blade non presenterà microtransazioni

Lama a stella, l'elegante gioco d'azione con personaggi con il protagonista più arido degli ultimi tempi, verrà lanciato come esclusiva per PlayStation 5 il 26 aprile. In vista della sua imminente uscita, lo sviluppatore Shift Up ha rivelato cosa aspettarsi dagli aggiornamenti post-gioco, che includeranno più costumi per Eve e una modalità New Game Plus per una maggiore rigiocabilità. Il team ha anche detto che quelle fastidiose microtransazioni che vedi ovunque non appariranno qui. Uffa.

La settimana dei giochi: cosa uscirà dopo Super Mario RPG

Per saperne di più: Gioco per PS5 elegante ed esclusivo Lama a stella Presto avremo una demo gratuita

In una recente intervista con la comunità di gioco sudcoreana rollweb (attraverso Cortile di pagamento), il CEO dello studio Kim Hyeong-tae ha spiegato che le microtransazioni non fanno parte del design del gioco. Cosa vedi quando acquisti Lama a stella SU PlayStation Store a $70 È quello che ottieni. (Là Edizione digitale deluxe da $ 80 Il che include alcune chicche extra.) Ciò non significa che altri DLC non arriveranno in futuro, come una potenziale espansione a pagamento che Hyeong-tae non ha ancora escluso. Tuttavia, ad eccezione di potenziali partnership con altri IP, qui non sono previsti acquisti aggiuntivi.

“Il rilascio del DLC non è stato determinato, ma sono in preparazione aggiornamenti gratuiti come costumi aggiuntivi”, ha detto Hyeong-tae (tradotto da Google). “Vorremmo chiarirlo qui Lama a stella Non richiede alcuna spesa aggiuntiva di cui i giocatori non sono a conoscenza oltre al costo di acquisto del pacchetto. Ha citato la possibile eccezione dei costumi della protagonista Eve che sono collaborazioni con altri IP, sottolineando che se ciò accadesse, potrebbero essere venduti a pagamento.

Questa è un'ottima notizia, soprattutto perché molti giochi al giorno d'oggi tendono a includere qualche forma di microtransazioni. La dottrina del drago 2che ha una certa parvenza di comunicazione da giocatore a giocatore ma è in gran parte un'esperienza per giocatore singolo, ce l'ha. Combattente di strada 6 E Tekken 8, due giochi di combattimento molto amichevoli ed eccellenti, procurateli. Diavolo, addirittura Assassin's Creed Valhalla, un puro gioco per giocatore singolo attraverso microtransazioni. Sembra spuntare ovunque, anche se Shift Up non è l'unico sviluppatore ad annunciare pubblicamente che lo abbandonerà. Cyberpunk 2077 Anche lo sviluppatore è CD Projekt Red Ha detto di recente “Non vedono spazio per le microtransazioni nei giochi per giocatore singolo”.

Kotaku Ho contattato Shift Up per un commento.

Per saperne di più: Lama a stellaL'abito più sexy ha conseguenze mortali

Naturalmente, tutto ciò potrebbe cambiare una volta rilasciato il gioco, ma se ciò che dice Kim Hyeong-tae è vero, possiamo stare tranquilli sapendolo. Lama a stella Non includerà acquisti aggiuntivi. Sarò onesto, però, se c'è Adattamenti ancora più disgustosi per Eva Vale il prezzo dell'adesivo e non rientrando negli omaggi promessi, potrei dover consegnare il portafoglio. perdonami per quello.