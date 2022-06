David McCormick, n. Il Senato ha concordato con Mehmet Oz nelle primarie repubblicane

Segnaposto quando vengono caricate le azioni dell’articolo

L’ex CEO di Hedge Fund David McCormick ha dichiarato venerdì di aver riconosciuto Mehmet Oz alle primarie repubblicane per il Senato degli Stati Uniti in Pennsylvania, chiarendo la strada da seguire per l’eminente medico generale con il supporto dell’ex presidente Donald Trump. Elezione Una delle gare più importanti dell’anno.

Oz ora affronta il Luogotenente Governatore John Fetterman (D) su un campo di battaglia chiave nella sua lotta per il controllo del Senato. La corsa si trascina da settimane, con Federman – il candidato liberale che ha vinto facilmente la nomination democratica – che si è ripreso da un ictus che lo ha messo da parte, mentre il sottile vantaggio di Oz ha scatenato un riconteggio. Appena prima Primario.

McCormick ha detto venerdì che non sarebbe stato in grado di compensare il divario tra lui e Oz dopo 17 giorni di “assicurarsi che ogni voto repubblicano fosse contato”.

“Suo Ora ho capito, la riunione è quasi finita e abbiamo un candidato”, ha detto, notando di aver chiamato il giorno prima per salutare Oz.

Oz L’ha twittato Venerdì sera, ha detto di aver “ricevuto una telefonata amorevole” da McCormick e, con le primarie terminate, si sarebbe assicurato che il seggio al Senato “non cadesse nelle mani dell’estrema sinistra”.

I democratici stanno difendendo la maggioranza al Senato quest'anno Medievale Elezioni. Pennsylvania, Senato repubblicano. Patrick J. Tommy è considerato un importante capofila nella lotta per il controllo della camera alta del Congresso, lo stato delle guerre in pensione.

Le primarie repubblicane, che hanno appoggiato Trump Oz, sono state anche una prova di alto profilo dell’influenza dell’ex presidente sugli elettori del GOP. Il suo record è stato finora contrastato in questa stagione primaria, con il suo candidato approvato che ha affrontato le recenti sconfitte delle primarie governative in Georgia, Nebraska e Idaho, unendosi al Senato vince eleggendolo in Ohio, North Carolina e ora in Pennsylvania.

Dopo le primarie del 17 maggio, Trump ha irragionevolmente screditato il fatto di essere stato troppo vicino per invitare i repubblicani in Pennsylvania. Oz Annunciando la vittoria prima della fine della votazione, cerca di sollevare preoccupazioni sulle schede postali senza presentare alcuna prova per le sue affermazioni. Oz si era precedentemente definito un vincitore “speculativo”.

L’aprile di Trump Approvazione Nonostante i sospetti di altri nel GOP, Oz lo ha incoraggiato a mettere in discussione la storia conservatrice del medico e ha evidenziato la sua doppia cittadinanza negli Stati Uniti e in Turchia. Oz ha promesso di rinunciare alla cittadinanza turca se eletto.

La prima scelta di Trump nella corsa al Senato della Pennsylvania, il repubblicano Sean Barnell, Ha concluso la sua campagna Tra le accuse di abusi domestici nel 2021.

Mentre il sostegno di Trump è stato fondamentale in alcune primarie repubblicane, resta da vedere quanto grandi si raduneranno i repubblicani attorno ai suoi candidati approvati. Un po’ di scuola materna Referendum Molti elettori repubblicani avevano un’opinione negativa su Oz.

McCormick ha sottolineato l’alta posta in gioco nella corsa al Senato venerdì e ha detto ai sostenitori di aver detto a Oz: “Te l’ho sempre detto: cercherò di unire repubblicani e Pennsylvaniani dietro la sua candidatura”. READ Nathan Evolti, Boston Red Sox Trouble su chiamata chiave-strike in perdita per Houston Astros

I democratici stanno già cercando di sfruttare i legami dei candidati repubblicani con Trump in alcune importanti gare elettorali generali, inclusa la Pennsylvania. I bassi indici di approvazione del presidente Biden e le preoccupazioni per l’inflazione hanno creato una grande vertigine per i democratici nel Medioevo, e stanno cercando modi per superare questi ostacoli.

Gli oppositori di Oz hanno evidenziato la sua storia nel fornire dubbi consigli medici al “Doctor Oz Show”. Patrick Birkwingle, portavoce del Comitato della campagna per il centenario democratico, ha condannato Oz in una dichiarazione venerdì, dicendo che era “un truffatore e un artista della frode che farà, dirà e venderà qualsiasi cosa per aiutarlo, indipendentemente da chi si farà male”.

Attaccando Oz come un “miliardario egoista”, Birkwingle ha descritto Oz come un “repubblicano diverso, più pericoloso” che ha sostenuto le persistenti idee sbagliate di Trump sull’aborto e la sua frode per la sconfitta elettorale del 2020. In un dibattito ad aprile, Oz ha detto “non possiamo andare avanti” dalla gara del 2020.

Venerdì Montatore Disse È “quasi morto” il mese scorso dopo un ictus e ha rivelato in una dichiarazione che la sua salute era molto peggiore di quanto la sua campagna avesse indicato in precedenza. Ha detto che avrebbe dovuto prendere i farmaci prescritti per lui nel 2017.

Oz, che ha risposto ai timori per la salute di Fitterman il mese scorso, ha citato il suo lavoro come cardiologo.

“Ho curato pazienti con fibrillazione atriale e ho visto le meraviglie della medicina moderna nel trattamento dell’ictus, quindi ti ringrazio per avermi curato così rapidamente”, ha detto. L’ha twittato. “Auguro a tutta la mia famiglia una pronta guarigione”. READ Notizie recenti sulla guerra in Russia e Ucraina

Quando era il massimo funzionario elettorale dello stato, guidava Oz McCormick con 947 voti a oltre 1,3 milioni. Ho ordinato un riconteggio in tutto lo stato Lo scorso mese. I distretti devono contare i voti entro il 7 giugno e riferire i risultati al Segretario di Stato entro l’8 giugno.

La campagna di McCormick ci credeva Schede postali contestate Per aiutare a colmare il divario. Ma il giudice Samuel A. Alito Jr.. Questa settimana La Corte Suprema ha interrotto il conteggio di quei voti mentre esaminava la sentenza del tribunale di grado inferiore per includerli.