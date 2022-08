DeSantis ha sospeso 4 membri eletti del consiglio scolastico dopo il rapporto Parkland

Il gran giurì ha completato il suo rapporto nell’aprile 2021, ma è stato sigillato quando i membri del consiglio scolastico nominati in esso si sono battuti per averlo rilasciato. La scorsa settimana, la Corte Suprema statale ha respinto un appello finale dei membri del panel per la cancellazione dei loro nomi dal rapporto, che è stato reso pubblico.

Come è successo, il rilascio del rapporto ha coinciso con l’udienza di condanna dell’uomo armato nella sparatoria, Nikolas Cruz, che rischia la pena di morte o l’ergastolo senza possibilità di libertà condizionale. La sua squadra di sicurezza Ha cominciato a presentare la sua versione del caso di lunedi.

Negli anni successivi alla sparatoria, sono stati eletti nel consiglio scolastico due familiari delle vittime uccise: Lori Alhadeff, che ha perso la figlia di 14 anni, Alyssa; Eletto nel 2018E Debra Hickson, che ha perso il marito Chris, il direttore atletico della scuola, è stata eletta nel 2020. Sig.ra Alhadeff, Sig. Il gran giurì ha ritenuto che Hickson e i due membri del consiglio abbiano svolto o meno bene le loro funzioni. Abbastanza a lungo perché il consiglio si assuma la responsabilità dei fallimenti del distretto.

Questo mese il sig. DeSantis ha attirato i titoli dei giornali nazionali Andrea H. Warren è stato sospeso dall’incarico, il massimo procuratore democratico eletto nella contea di Hillsborough, dove si trova Tampa, ha promesso di non perseguire coloro che cercano o forniscono aborti. Sig. Quella sospensione, che Warren sta contestando in tribunale, ha scioccato gli osservatori politici statali perché non ha preceduto le accuse penali, come hanno fatto in passato le sospensioni di funzionari eletti.

Al contrario, a causa della raccomandazione nella relazione del gran giurì, il sig. La mossa di DeSantis venerdì non è stata inaspettata.

Il governatore ha nominato quattro repubblicani per sostituire i membri del consiglio sospesi. Dopo aver nominato un membro ad aprile per occupare l’ex seggio della signora Osgood, ora ha nominato cinque repubblicani nel consiglio. Il consiglio è ora passato dall’essere gestito da nove donne democratiche ad avere la maggioranza di uomini repubblicani. Eleggere i conservatori nei consigli scolastici Sig. Una delle priorità di DeSantis Quest’anno, le guerre culturali nell’istruzione sono diventate un punto fermo delle campagne politiche del GOP.