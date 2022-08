Futures Dow: il rally del mercato risente del dolore del presidente della Fed Powell; Cosa stai facendo adesso

I futures Dow apriranno domenica sera, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. Il rally del mercato azionario ha subito pesanti perdite per la seconda settimana consecutiva, poiché venerdì il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha affermato che era necessario più “dolore” per ridurre l’inflazione.







Gli indicatori principali sono stati venduti venerdì, dirigendosi verso le medie mobili a 50 giorni. Giovedì diversi titoli hanno lanciato segnali di acquisto, ad esempio Tecnologie Axelis (ACL), si è ritirato venerdì. ad alcuni piace dinamica dell’acciaio (STLD), no.

Gli investitori dovrebbero essere cauti nell’aumentare l’esposizione poiché il mercato continua a diminuire. Potrebbero aver bisogno di ritirarsi se sono diventati troppo esposti o hanno acquistato azioni estese negli ultimi giorni.

Tuttavia, l’attuale “dolore” del rally del mercato può creare opportunità per guadagni significativi, anche se non è chiaro quando sarà chiaro. Un certo numero di titoli stanno formando maniglie, mentre altri stanno lavorando su basi o forse monitorando ritiri rialzisti.

mela (AAPL) E il Reti Arista (Rete) Maniglie forgiate nell’ultimo annullamento. Le azioni Apple e Arista non sono più completamente estese dalle principali medie mobili. Nel frattempo, le azioni Tesla sono scambiate strettamente attorno ad alcuni livelli chiave.

Stock ACL e Steel Dynamics in funzione Classifica IBD. Anche le azioni STLD sono in esecuzione Swing Trader. Condividi ANET e Tesla (TSLA) è attivo difetto 50 esistente. Le azioni Arista e STLD si trovano in Big Cap 20. Arista Networks Era venerdì Azioni IBD oggicon le azioni Apple e Steel Dynamics, le scelte dei due giorni precedenti.

Nel frattempo, le scorte cinesi Bindudu (PDD), Baidu (Baidu), BYD (BYDDF), Nuovo (NIO) E il Lee Otto (LI) in primo piano la prossima settimana con importanti comunicati stampa. Giovedì le azioni cinesi quotate negli Stati Uniti sono rimbalzate, a volte fortemente, sulla scorta di un rapporto su un imminente accordo di revisione tra Stati Uniti e Cina. L’accordo provvisorio, che è stato confermato venerdì, dovrebbe porre fine alle preoccupazioni sul delisting.

Le azioni PDD e Baidu in particolare hanno mostrato un movimento al rialzo, ma hanno guadagni all’inizio della prossima settimana. I rivali EV di Tesla BYD, Nio e Li Auto hanno bisogno di un po’ di lavoro, ma vale la pena guardarli.

Contratti future Dow Jones oggi

I futures Dow Jones aprono alle 18:00 ET di domenica, insieme ai futures S&P 500 e Nasdaq 100.

Gli ETF su Dow, S&P 500 e Nasdaq 100 sono tutti scesi moderatamente venerdì sera, poiché la pressione di vendita è continuata.

Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e altrove che non si traducano necessariamente in una circolazione effettiva nella prossima sessione regolare Mercato azionario sessione.

rialzo del mercato azionario

Il rally del mercato azionario è sceso drasticamente la scorsa settimana con alcune azioni positive frenate dal calo di lunedì e dalle pesanti vendite verificatesi venerdì dopo il discorso di Powell.

Il discorso breve ma scortese di Powell di Jackson Hole venerdì ha enfatizzato la lezione degli anni ’70 per i responsabili politici di non abbassare rapidamente la guardia. Il capo della Fed ha affermato che gli Stati Uniti hanno bisogno di un “periodo sostenibile di crescita al di sotto del trend”. Significherebbe un po’ di “dolore” per le famiglie e le imprese, ha detto, ma l’alternativa sarebbe “molto più dolore”.

In conclusione: la Fed aumenterà ulteriormente i tassi di interesse e li manterrà lì.

Il Dow Jones Industrial Average è sceso del 4,2% la scorsa settimana negoziazione in borsa. L’S&P 500 ha perso il 4%. Il Nasdaq Composite ha perso il 4,4%. Il piccolo capitale Russell 2000 è diminuito del 3%.

Il rendimento dei Treasury a 10 anni è salito di circa 5 punti base al 3,035%, il quarto guadagno settimanale consecutivo.

La scorsa settimana i futures sul petrolio greggio statunitense sono aumentati del 2,9% a 93,06 dollari al barile.

ETF

tra i I migliori ETFThe Innovator IBD 50 ETF (cinquanta) è aumentato dell’1,65% la scorsa settimana, mentre l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (in forma) ha perso il 2,2%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) è in calo del 5,2%. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) è diminuito del 5%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) è aumentato del 3,4% la scorsa settimana, con il titolo STLD che ha tenuto in modo significativo. Fondo globale per lo sviluppo delle infrastrutture X USA (culla) in calo del 2,5%. US Global Gates Foundation (ETF)Aerei) è diminuito del 2,1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è sceso del 5,1%. Fondo specifico per l’energia SPDR (SPDR ETF)XLE) del 4,3% e il Financial Select SPDR ETF)XLF) 3,6%. SPDR Fondo Selezione Settore Sanitario (XLV) caduta del 4,2%

Le azioni riflettono storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ci vediamo) è sceso del 4,1% la scorsa settimana e l’ETF ARK Genomics (ARKG) è aumentato dello 0,7%. Le azioni di Tesla sono la proprietà principale tramite gli ETF di Ark Invest. Cathie Wood’s Ark possiede anche alcune azioni di BYD e Nio.

Brodo di mele

Le azioni Apple sono scese del 4,6% la scorsa settimana a 163,62. La perdita del 3,8% di venerdì ha spinto il colosso degli iPhone al di sotto della sua media mobile a 21 giorni. Il titolo AAPL ha ora 176,25 punti di acquisto sulla sua base risalenti all’inizio dell’anno. Il forza relativa della linea, la linea blu nei grafici presentati, ha registrato nuovi massimi. Il 17 agosto, quando il titolo Apple ha raggiunto il suo massimo più recente, le azioni hanno chiuso del 16,1% sopra la linea dei 50 giorni e dell’8,9% sopra la linea dei 200 giorni. Ora sono solo l’1,7% e il 5,9% al di sopra dei rispettivi livelli.

ANET STOCK

Il titolo Arista è sceso del 5,4% a 123,03 la scorsa settimana, al di sotto della media mobile a 21 giorni. Lo stock ora ha un punto di acquisto con un handle di 132,97 a doppia base inferiore. Le azioni ANET sono aumentate di appena il 2,7% sopra la linea dei 200 giorni rispetto al 10,5% del 18 agosto. La linea RS ha stabilito un record nel grafico settimanale.

La crescita degli utili e delle vendite di Arista è aumentata negli ultimi tre trimestri rispettivamente del 59% e del 49% nel secondo trimestre.

Azioni Tesla

Il titolo Tesla è sceso del 2,9% la scorsa settimana a 288,09, chiudendo leggermente al di sotto della serie di 21 giorni dopo aver tentato più volte di rimanere al di sopra della serie di 200 giorni. Un deciso recupero della linea dei 200 giorni, forse sopra 314,64, fornirà un forte ingresso. Ma non commettere errori, le azioni di TSLA saranno ancora basse sulla base, ben lontano dal punto di acquisto ufficiale 402,73.

Venerdì Tesla ha iniziato a vendere in Europa una nuova Model Y di fascia bassa, con una gamma più breve ma a un prezzo molto più conveniente. I prezzi variano notevolmente da paese a paese, il che abbassa il modello 3 in alcuni paesi.

I prossimi mesi saranno divertenti per Tesla. La sua capacità di produzione è aumentata notevolmente per la sua formazione non più nuova, mentre i concorrenti, tra cui BYD e Nio, stanno introducendo nuovi modelli e aumentando la produzione di veicoli elettrici e complessiva.

Azione cinese

Pinduoduo riporterà i guadagni prima dell’apertura lunedì, mentre Baidu sarà operativo all’inizio di martedì. Sia il titolo PDD che quello Baidu sono rimbalzati sopra le linee dei 50 giorni e dei 200 giorni giovedì, fornendo entrate anticipate. Entrambi hanno rinunciato ad alcuni di questi guadagni venerdì, ma sono stati nettamente superiori per la settimana.

Il PDD sta toccando il fondo con un punto di acquisto ufficiale di 68,81 punti.

Il titolo Baidu si sta consolidando da 10 mesi con 182,70 punti di acquisto. Ma le frecce sono attorno a una linea di tendenza lunga e inclinata verso il basso. Inoltre, gli investitori possono considerare la misura da fine giugno come base, con 156,87 punti di acquisto.

È probabile che BYD riporti gli utili la prossima settimana, dopo aver fornito ottimi risultati preliminari per il primo semestre a metà luglio. Nei prossimi giorni, il gigante cinese dei veicoli elettrici e delle batterie dovrebbe iniziare a consegnare l’Atto 3 in Australia e iniziare a consegnare la berlina Seal in Cina.

Nio lancerà il SUV ES7 domenica, con la berlina ET7 un mese dopo. Li Auto dovrebbe iniziare a consegnare la sua lussuosa auto sportiva ibrida L9 entro la fine del mese.

Li Auto, Nio e In scadenza (XPEV) Riporterai la consegna di agosto giovedì 1 settembre, con BYD uno o due giorni dopo.

Le azioni BYD e LI trovano supporto intorno alle linee dei 200 giorni, ritirandosi in modo significativo dopo aver raggiunto i massimi di giugno.

Le azioni Nio sono appena al di sotto della linea dei 50 giorni all’interno di una base inferiore di 200 giorni. Un forte movimento al di sopra della linea dei 50 giorni potrebbe includere anche una rottura del trend ribassista alla base, fornendo un ingresso anticipato. Ma la linea dei 200 giorni che sta ancora scendendo rapidamente si profila come resistenza.

Analisi dell’aumento del mercato

Il rally del mercato azionario ha mostrato alcune azioni incoraggianti a volte durante la settimana, in particolare giovedì. Ma con il calo di lunedì e le vendite pesanti guidate da Powell venerdì, i principali indici sono andati esauriti pesantemente durante la settimana.

Il messaggio da falco di Powell non è stata una sorpresa, ma il mercato non ha reagito bene. Il Dow Jones, l’S&P 500 e il Nasdaq sono tutti tornati al di sotto delle loro medie mobili a 21 giorni e ora non sono troppo lontani dalle loro linee di 50 giorni, oltre ad alcuni grandi numeri tondi per entrambi i principali indici.

Russell 2000, che aveva ricominciato a muoversi verso la serie di 200 giorni, si è ritirato duramente venerdì.

Molti dei titoli blue chip che sono saliti, soprattutto giovedì, sono scesi venerdì. Il titolo ACLS, che giovedì è balzato di circa il 13% per sfondare, ha spazzato via tutti i suoi guadagni venerdì. Sul lato positivo, il titolo Steel Dynamics è salito dello 0,1% venerdì, in territorio di acquisto dopo essere balzato del 6,6% giovedì.

Da quando gli indici hanno toccato il minimo a giugno, si teme che ci troviamo nel bel mezzo di un mercato ribassista. Non sappiamo ancora la risposta, ma è sicuramente l’osservazione degli “orsi”.

Le azioni delle materie prime stanno andando relativamente bene, comprese le società energetiche, dei fertilizzanti e dell’acciaio.

Gli ETF SMH e IGV sono quasi tornati alla loro serie di 50 giorni, poiché chip e software hanno avuto una brutta fine settimana. ARKK è inferiore alla serie di 50 giorni.

Alcuni ex leader tecnologici di alto valore potrebbero fare nuove grandi corse, ma molto probabilmente non lo faranno. Dopo che il bottom catch è aumentato del 50%, 100% o più dai minimi del mercato ribassista, molti hanno registrato un forte esaurito nelle ultime settimane.

Cosa stai facendo adesso

Quando il Nasdaq scende di circa il 4%, probabilmente lotterai con i breakout del giorno prima. Ed è quello che è successo a molti degli acquisti di giovedì, anche se potrebbero tornare di nuovo.

Ma gli investitori potrebbero dover ridurre l’esposizione, soprattutto se è aumentata negli ultimi giorni e ora sta subendo alcune perdite.

Se il mercato mostra qualche indicazione di essere pronto a salire, emergeranno nuove opportunità di acquisto, con Apple, Arista e Tesla tra le possibilità. Ma gli investitori dovrebbero rimanere cauti, tenendo presente il rischio di una rapida falsa testa o di una resistenza sulla linea dei 200 giorni.

Nel frattempo, c’è il rischio che il mercato ricada sulla linea dei 50 giorni o peggio. A seconda di quanto segue, questo passaggio può creare una serie di impostazioni o un periodo difficile.

Quindi accendi i tuoi schermi questa settimana e rielabora le tue liste di controllo. Mantieni la tua esposizione modesta, almeno fino a quando gli indicatori principali non si spostano al di sopra delle linee dei 200 giorni. Anche mentre cerchi nuovi acquisti, preparati a espanderti in modo ancora più aggressivo.

Segui Ed Carson su Twitter all’indirizzo Incorpora il tweet Per aggiornamenti sul mercato azionario e altro ancora.

