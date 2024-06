“Destiny 2” sa che i Titani sono cattivi, li miglioreranno e continueranno ad aggiungere al Prismatico

Destino 2 Benjy

Bene, ho appena scritto che Bungie ha bisogno di potenziare i Titani in Destiny 2, riflettendo un sentimento condiviso nella comunità secondo cui non sono abbastanza potenti nell’era Forma finale/Edge of Salvation/Prismatic, e ora Bungie ha risposto.

Questo è stato durante a Chiacchierata dei vigili del fuoco Intervista (trad Posta della palestra) Al comandante della zona di combattimento Benjamin Womack è stata posta una domanda sui Titani e ha detto che ci stanno già lavorando:

“Non mentirò, stiamo parlando molto di Titans internamente adesso, e guardando ciò che non è affatto solo prismatico, soppesando tutto insieme, sicuramente non abbiamo finito di toccare affatto il prismatico.

Ciò ha portato a un punto più ampio su Prismatic, ovvero che continueranno ad aggiungere e cambiare cose nel tempo:

“Vogliamo continuare ad aggiungere a Prismatic. È qualcosa che sarà altrettanto importante quanto l’aggiunta alle altre sottoclassi. È come il giusto tempismo e il giusto allineamento del progetto su diverse parti. Quale parte del gioco richiede maggiormente la tua attenzione?”

Per i Titani in particolare, ci sono modi vecchi, ma anche nuovi, in cui i fan possono aiutare:

I buff ovviamente hanno il valore tradizionale della sottoclasse, come abbiamo sempre visto, e in questo caso possono riguardare aspetti che vengono utilizzati anche in Prismatic.

Scambiare o aggiungere aspetti a Prismatic, poiché posso già immaginare che gli aspetti Void e Strand sarebbero meglio con alternative rispetto a quello che stiamo vedendo ora.

Aggiunte più opzioni ai vantaggi degli oggetti di classe esotici. I Titani non ottengono una serie di vantaggi esotici che avrebbero potuto essere un punto di svolta per Manchurian Synergy, e invece hanno un sacco di vantaggi minori.

Molte delle abilità esotiche della classe Titano sono basate su Barricata, non sul Propulsore disponibile, che è una scelta molto popolare per la classe. Questo può essere un grande cambiamento.

Sembra che il piano di Bungie sia non solo quello di bilanciare il Manciuriano, ma anche di aggiungerlo, come si suol dire, il che significa nuovi aspetti e parti, in particolare nel senso che ci sarà più di un aspetto di sottoclasse razziale per classe in futuro. Sarebbe molto vantaggioso, in particolare per i Giants. Tuttavia, potresti capire perché Prismatic è più difficile da bilanciare rispetto a qualsiasi altra sottoclasse, data l’enorme quantità di combo originariamente non intenzionali e i doppi vantaggi esotici in più.

Spero sicuramente che gli appassionati di Titan arrivino prima o poi, perché anche se mi sto godendo l’unica cosa buona della mia build attuale, che è la strana scatola missilistica, tutto il resto ha chiaramente bisogno di molto lavoro.

