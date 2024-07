Don Staley sull’esclusione di Caitlin Clark dalle Olimpiadi: ‘Se dovessimo rifare tutto da capo… sarebbe una considerazione davvero importante’

Caitlin Clark non farà parte della squadra di basket femminile statunitense per le Olimpiadi di Parigi del 2024 (Foto: Alex Slitz/Getty Images)

Sì, le persone negli Stati Uniti e nei dintorni sanno che è facile mettere in discussione la decisione di escludere Caitlin Clark dalla squadra olimpica.

Dawn Staley, allenatrice della Carolina del Sud e membro del comitato di selezione dei giocatori di basket degli Stati Uniti, ha detto domenica che la recente prestazione di Clarke è stata una ragione forte per la sua inclusione alle Olimpiadi. Clarke è stata la giocatrice di più alto profilo ad essere eliminata dalla squadra femminile quando è stato annunciato l’11 giugno.

“Come membro del comitato, sei responsabile di mettere insieme la migliore squadra di giocatori, i migliori talenti”, ha detto Staley in un’intervista con Mike Tirico della NBC. “Kaitlyn è solo una debuttante nella WNBA, e non stava giocando male, ma non stava giocando come sta giocando adesso. Se dovessimo rifare tutto da capo, il modo in cui gioca, sarebbe davvero alta nella squadra perché sta giocando meglio di molte persone.”

“È un’eccellente tiratrice, un’eccellente passatrice, ha un ottimo QI nel basket e ha più esperienza nel gioco professionistico in due mesi rispetto a due mesi fa.”

Ho chiesto a Dawn Staley, membro del comitato di selezione della squadra nazionale femminile degli Stati Uniti, di Caitlin Clark. “Se dovessimo rifare tutto da capo, il modo in cui gioca, sarebbe molto considerata per entrare nella squadra perché gioca meglio di molte persone.” pic.twitter.com/hMYqTsPWzc — Scott Agness (@ScottAgness) 28 luglio 2024

La squadra femminile per le Olimpiadi di Parigi è composta da diverse giocatrici di basket WNBA e USA come Diana Taurasi, Brittney Griner, Brianna Stewart e Aja Wilson, mentre Kelly Plame e Jackie Young fanno parte della squadra dopo aver giocato nel basket 3×3 a Tokyo tre anni fa.

Come ha notato Staley nei suoi commenti, Clark stava ancora attraversando un periodo di adattamento nella sua prima stagione nella WNBA quando la squadra fu annunciata ufficialmente. Dopo aver recitato in Iowa, Clark è stata la scelta numero 1 al draft degli Indiana Fever ed è stata immediatamente inserita in un ruolo chiave.

In nove partite di maggio, Clark ha effettuato solo il 38% dei suoi tiri dal campo. Tuttavia, è migliorato significativamente nei mesi di giugno e luglio. In sei partite di luglio prima della pausa olimpica della WNBA, Clark ha segnato il 43% sui tiri dal campo nonostante abbia tirato il 27% da dietro la linea dei tre punti. Ha anche registrato una media di 12,5 assist a partita in quelle partite, dopo aver registrato una media di sette assist a partita nei primi due mesi della stagione.

Ma questo non è l’unico tentativo olimpico di Clark. Si prevede che Clark diventerà una componente chiave delle squadre di basket americane in futuro a causa del modo in cui ora gioca nei campionati professionistici. C’è anche una tesi secondo cui Clark aveva bisogno di una pausa dal basket competitivo. La prima partita di stagione regolare WNBA di Clark è stata il 14 maggio, poco più di un mese dopo aver giocato l’ultima partita della sua carriera all’Iowa State il 7 aprile nella partita per il titolo nazionale.