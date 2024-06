Dopo il fallito colpo di stato, molti boliviani si sono schierati a sostegno del presidente, anche se alcuni sono diffidenti

LA PAZ, Bolivia (AP) – I sostenitori del presidente della Bolivia si sono radunati fuori dal suo palazzo giovedì, dando al leader in difficoltà un po’ di respiro politico mentre le autorità effettuavano altri arresti in un fallito tentativo di colpo di stato che ha scosso il paese. Paese economicamente in difficoltà 1 giorno fa.

Il governo della Bolivia ha annunciato che 17 persone sono state arrestate per il loro presunto coinvolgimento nel tentativo di presa del potere, tra cui il capo dell’esercito, generale Juan José Zúñiga e l’ex vice ammiraglio della marina Juan Arnaiz Salvador, che sono stati arrestati lo stesso giorno. Prima.

Mercoledì, il paese sudamericano di 12 milioni di abitanti ha assistito con stupore e sconcerto alle forze militari che sembravano rivoltarsi contro il governo del presidente Luis Arce, prendere il controllo della piazza principale della capitale con veicoli blindati, speronare ripetutamente un piccolo carro armato nel palazzo presidenziale e scatenato… Fino alle lacrime. Gas sui manifestanti

Il membro anziano del gabinetto Eduardo del Castillo non ha fornito dettagli sulle altre 15 persone arrestate, oltre a identificare un civile, Anibal Aguilar Gomez, come un “ideologo” chiave del fallito colpo di stato. Ha detto che i presunti cospiratori hanno iniziato a pianificare a maggio.

La polizia antisommossa ha sorvegliato le porte del palazzo e Arce, che sta lottando per gestire la carenza di valuta estera e di carburante del paese, è apparso sul balcone presidenziale mentre i suoi sostenitori sono scesi in strada, cantando l’inno nazionale e esultando mentre i fuochi d’artificio esplodevano in alto. “Nessuno può toglierci la democrazia”, ha gridato.

I boliviani hanno risposto cantando: “Lucho, non sei solo!” Lucho, un soprannome comune per Luis, significa anche “combattere” come verbo spagnolo.



Il presidente boliviano Luis Arce alza il pugno circondato da sostenitori e media, fuori dal Palazzo del Governo a La Paz, Bolivia, mercoledì 26 giugno 2024. (AP Photo/Juan Carreta)

La giornalista dell’Associated Press Karen Chamas riferisce del fallito tentativo di colpo di stato in Bolivia.

Poco dopo che il governo boliviano aveva dichiarato un tentativo di colpo di stato il breve attacco al palazzo presidenziale, i comandanti dell’esercito e della marina sono stati arrestati e presentati come gli alti ufficiali dell’ammutinamento di mercoledì.

Gli analisti affermano che l’aumento del sostegno popolare per Arsi, anche se fugace, gli fornisce una tregua dal pantano economico e dalle turbolenze politiche del paese. Il capo è bloccato In forte concorrenza con il popolare ex presidente Evo Moralessuo ex alleato che ha minacciato di sfidare Arce nel 2025.

“L’amministrazione del presidente è pessima, non ci sono dollari e non c’è benzina. L’azione militare di ieri aiuterebbe un po’ la sua immagine, ma non è la soluzione”, ha detto l’analista politico di La Paz Paul Coca.

Alcuni manifestanti si sono radunati davanti alla stazione di polizia dove era detenuto l’ex generale dell’esercito, gridando che andasse in prigione. “Quello che ha fatto Zuniga è vergognoso”, ha detto Dora Quispe, 47 anni, una dei manifestanti. “Siamo in uno stato democratico, non in uno stato dittatoriale”.



La polizia militare blocca l’ingresso di Plaza Murillo a La Paz, Bolivia, mercoledì 26 giugno 2024. (AP Photo/Juan Karita)

Prima del suo arresto, mercoledì scorso, Zuniga ha affermato, senza fornire prove, che Arce aveva ordinato al generale di effettuare il tentativo di colpo di stato con uno stratagemma per aumentare la popolarità del presidente. Ciò ha sollevato speculazioni su ciò che è realmente accaduto. Senatori dell’opposizione e critici del governo si sono uniti al coro, definendo la ribellione un “auto-colpo di stato” – un’affermazione fortemente negata dal governo di Arce.

“Quello che abbiamo visto è molto insolito per i colpi di stato in America Latina, e solleva campanelli d’allarme”, ha detto Diego von Vacano, esperto di politica boliviana presso la Texas A&M University ed ex consigliere informale del presidente Arce. “Arce sembrava la vittima di ieri e l’eroe di oggi che difende la democrazia.

Alcuni boliviani hanno affermato di credere alle affermazioni di Zuniga.

“Stanno giocando con l’intelligenza della gente, perché nessuno crede che sia stato un vero colpo di stato”, ha detto l’avvocato Evaristo Mamani, 48 anni.

Legislatori ed ex funzionari, soprattutto quelli alleati di Morales, hanno fatto eco a queste accuse. “Si trattava di una montatura”, ha detto Carlos Romero, un ex funzionario del governo Morales. “Zuniga ha seguito il copione come gli era stato detto”.

Poco dopo l’inizio della manovra militare divenne chiaro che ogni tentativo di prendere il potere non aveva alcun sostegno politico significativo. La ribellione passò incruenta alla fine della giornata lavorativa. In una scena insolita, Arce si scontra ferocemente con Zuniga e i suoi alleati faccia a faccia nella piazza antistante il palazzo prima di rientrare per nominare un nuovo comandante dell’esercito.

In una dichiarazione rilasciata giovedì in Paraguay, il vicesegretario di Stato americano per l’amministrazione Rich Verma ha condannato Zuniga, affermando che “la democrazia resta fragile nell’emisfero in cui viviamo”.

La ribellione di breve durata è arrivata dopo mesi di crescenti tensioni tra Arce e Morales, il primo presidente indigeno della Bolivia. Morales ha fatto un drammatico ritorno politico da quando le proteste di massa e le repressioni mortali lo hanno portato a dimettersi e a fuggire nel 2019, un rovesciamento sostenuto dall’esercito che i suoi sostenitori hanno condannato come un colpo di stato.



Capo dell’esercito. Il generale Juan Jose Zuniga siede all’interno di un veicolo blindato in Plaza Murillo a La Paz, Bolivia, mercoledì 26 giugno 2024. Mercoledì veicoli blindati hanno speronato le porte del Palazzo del governo boliviano, mentre il presidente Luis Arce ha detto che il paese stava affrontando un tentativo di colpo di stato . (AP Photo/Juan Carreta)

Morales si è impegnato a correre contro Arce nel 2025, una prospettiva che ha scosso Arce, la cui popolarità è diminuita con la diminuzione delle riserve di valuta estera del paese, il calo delle sue esportazioni di gas naturale e il crollo del suo ancoraggio valutario al dollaro USA.

Gli alleati di Morales al Congresso hanno reso quasi impossibile per Arce governare. La crisi di liquidità ha aumentato la pressione su Arce affinché cancellasse i sussidi alimentari e carburanti che drenavano le risorse finanziarie dello Stato.

Il ministro della Difesa Edmundo Novello ha detto ai giornalisti che il tentativo di colpo di stato di Zuniga ha le sue radici in un incontro speciale di martedì in cui ha licenziato Arce Zuniga per le minacce del capo dell’esercito alla televisione nazionale di arrestare Morales se si fosse unito alla corsa al 2025.



Alicia Chora, una sostenitrice del presidente boliviano Luis Arce, canta contro il deposto comandante dell’esercito boliviano che ha portato alcuni soldati a prendere d’assalto il palazzo presidenziale, fuori dagli uffici di polizia a La Paz, Bolivia, giovedì 27 giugno 2024. (AP Photo/Juan Karita)

Ma Novello ha detto che Zuniga non ha dato ai funzionari alcuna indicazione che si stesse preparando a prendere il potere.

“Ha ammesso di aver commesso alcune trasgressioni”, ha detto di Zuniga. “Lo abbiamo salutato in modo molto amichevole, con abbracci. Sarà sempre al fianco del presidente”, ha detto di Zuniga.

Ore dopo, il panico si è diffuso nella capitale, La Paz. Circondato da veicoli blindati e sostenitori, Zuniga ha preso d’assalto la sede del governo, mandando i boliviani in delirio. La folla ha invaso i bancomat, si è messa in fila davanti alle stazioni di servizio e ha saccheggiato i negozi di alimentari.

L’opposizione divisa del paese ha respinto il colpo di stato ancor prima che fosse chiaro che era fallito. L’ex presidente ad interim Jeanine Anez ha annunciato: È stata arrestata per il suo ruolo nel rovesciamento di Morales nel 2019Ha detto che i soldati hanno cercato di “distruggere l’ordine costituzionale”, ma hanno fatto appello ad Arce e Morales affinché non si candidino alle elezioni del 2025.



Un sostenitore del presidente boliviano Luis Arce alza il pugno davanti al palazzo del governo in Plaza Murillo, a La Paz, Bolivia, mercoledì 26 giugno 2024. (AP Photo/Juan Carreta)

Nel suo discorso dopo l’assalto al palazzo, Zuniga ha chiesto il rilascio dei prigionieri politici, tra cui Áñez e il potente governatore di Santa Cruz Luis Fernando Camacho, anch’egli detenuto con l’accusa di aver organizzato un colpo di stato nel 2019.

Prima del suo arresto, Zuniga ha detto ai giornalisti che Arce gli aveva chiesto direttamente di assaltare il palazzo e di portare veicoli blindati nel centro di La Paz.

“Il presidente mi ha detto: la situazione è molto deteriorata e molto critica, ed è necessario che mi prepari per aumentare la mia popolarità”, ha aggiunto Zuniga.

Anche se risultate false, le accuse di coinvolgimento di Arce hanno suscitato confusione e minacciato ulteriore caos.

Si è trattato solo di uno spettacolo mediatico presentato dallo stesso governo, come dice il generale Zuniga? Era solo follia militare? Era solo un altro esempio di mancanza di controllo? Camacho ha scritto sulla piattaforma di social media X.

I funzionari boliviani hanno insistito sul fatto che il generale mentiva per giustificare le sue azioni. I pubblici ministeri hanno detto che avrebbero chiesto una pena detentiva da 15 a 20 anni per Zuniga per “attacco alla Costituzione” in attesa di ulteriori indagini.

Ma i sostenitori della democrazia hanno già espresso dubbi sul fatto che ci si possa fidare di qualsiasi indagine condotta dal governo.

“L’indipendenza della magistratura è quasi pari a zero, ed è in gioco la sua credibilità”, ha affermato Juan Papier, vicedirettore per le Americhe di Human Rights Watch. “Non solo non sappiamo oggi cosa è successo, ma forse non lo sapremo mai. ”

Debre ha riferito da Buenos Aires, Argentina.

