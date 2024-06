Le azioni fluttuano dopo i dati chiave con il ribasso di Micron

Kerry Hannon, editorialista senior di Yahoo Finance, afferma:

Il risparmio medio per la pensione degli americani cinquantacinquenni è inferiore a 50.000 dollari.

Questa è una triste notizia per il vecchio gen

“Troppe persone restano indietro e questo ha importanti implicazioni a lungo termine per la pensione”. David BlanchettIl responsabile della ricerca sulla pensione presso PGIM DC Solutions ha dichiarato a Yahoo Finance. “Non è facile. Possiamo sempre trovare cose per le quali preferiremmo spendere soldi oggi piuttosto che risparmiare per qualcosa che accadrà tra 10, 20 o 30 anni.”

Non è solo il futuro a sembrare tetro. Per ora stanno solo scricchiolando: più di un terzo dei 55enni afferma che avrebbe difficoltà a trovare 400 dollari per le spese di emergenza, rispetto al 19% dei 65enni e al 15% dei 75enni. -ottantenni. anno, secondo Sondaggio di Prudential Financial.

