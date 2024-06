Bill Cobbs, un caratterista prolifico e spiritoso, è morto all’età di 90 anni

NEW YORK (AP) – Bill Cobbs, il veterano caratterista diventato una presenza onnipresente sullo schermo da anziano, è morto. Aveva 90 anni.

Cobbs è morto martedì nella sua casa di Inland Empire, in California, circondato da familiari e amici, ha detto il suo pubblicista Chuck I. Jones. Le cause naturali sono la probabile causa di morte, ha detto Jones.

Originario di Cleveland, Cobbs ha recitato in film come The Hudsucker Proxy, The Bodyguard e Una notte al museo. Ha fatto il suo debutto sul grande schermo in un ruolo fugace nel film del 1974 “The Taking of Pelham One Two Three”. È diventato un attore per tutta la vita con circa 200 crediti cinematografici e televisivi. La parte del leone è arrivata quando aveva 50, 60 e 70 anni, quando registi e produttori televisivi si sono rivolti a lui più e più volte per infondere in parti piccole ma cruciali una spiritualità appassita e logora.

Cobbs è apparso in programmi televisivi tra cui “The Sopranos”, “The West Wing”, “Sesame Street” e “Good Times”. È stato il manager di Whitney Houston in The Bodyguard (1992), il misterioso uomo del momento in The Hudsucker Proxy (1994) dei fratelli Coen e il medico in Sunshine State (2002) di John Sayles. Ha interpretato il ruolo dell’allenatore in “Air Bud” (1997), della guardia di sicurezza in “Una notte al museo” (2006) e del padre in “The Gregory Hines Show”.

Cobbs raramente ottiene parti importanti che si distinguono e vincono premi. Invece, Cobbs era un uomo familiare e memorabile che ha lasciato il segno nel pubblico, indipendentemente dal tempo trascorso sullo schermo. Ha vinto un Daytime Emmy Award per l’eccezionale performance limitata in un programma diurno per “Dino Dana” nel 2020.

Wendell Pierce, che ha lavorato al fianco di Cobbs in “I’ll Fly Away” e “The Gregory Hines Show”. Ricorda Cobbs “Come figura paterna, anima coraggiosa e artista creativo che mi ha guidato nel modo in cui ha vissuto la sua vita da attore”, ha scritto sulla piattaforma di social media

Wilbert Francisco Cobbs, nato il 16 giugno 1934, prestò servizio per otto anni nell’aeronautica americana dopo essersi diplomato al liceo di Cleveland. Negli anni successivi al suo servizio, Cobbs vendette automobili. Un giorno un cliente gli chiese se voleva recitare in uno spettacolo teatrale. Cobbs ha fatto il suo debutto teatrale nel 1969. Ha iniziato a recitare al Cleveland Theatre e successivamente si è trasferito a New York dove si è unito alla Negro Ensemble Company, dove ha lavorato al fianco di Ossie Davis e Ruby Dee.

Cobbs in seguito disse che la recitazione risuonava in lui come un modo per esprimere la condizione umana, in particolare durante il movimento per i diritti civili della fine degli anni ’60.

“Per essere un artista, devi avere il senso del dare.” Cobbs ha detto in un’intervista del 2004. “L’arte è un po’ come la preghiera, non è vero? Rispondiamo a ciò che vediamo intorno a noi, a ciò che sentiamo e al modo in cui le cose ci influenzano mentalmente e spiritualmente.