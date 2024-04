Draft WNBA: Caitlin Clark seleziona la numero 1 di Indiana Fever mentre Camila Cardoso e Angel Reyes si dirigono a Chicago

New York

L'eccitazione nel basket femminile è forse la più alta mai vista.

E ora, diverse stelle del torneo di basket femminile NCAA – tra cui Caitlin Clark dell'Iowa State, Cameron Brink di Stanford, Angel Reyes della LSU e Camila Cardoso della Carolina del Sud – stanno portando il loro talento nella WNBA.

Come previsto, Clark, che ha contribuito ad attirare un pubblico televisivo e vendite record nelle arene di tutto il paese nella sua ultima stagione universitaria, è stata selezionata al numero 1 in assoluto dall'Indiana Fever nel draft WNBA lunedì alla Brooklyn Academy of Music di New York. .

“Ero un po' nervoso prima della selezione”, ha detto Clark in una trasmissione ESPN. In seguito ha aggiunto: “Ho sognato questo momento da quando ero in seconda elementare. C'è voluto molto duro lavoro, molti alti e bassi, ma più di ogni altra cosa si tratta solo di cercare di mettere tutto insieme”.

Brink è arrivato secondo assoluto ai Los Angeles Sparks. Il Chicago Sky, che ha scelto il terzo, ha preso Cardoso, mentre Rickea Jackson del Tennessee è arrivato quarto per gli Sparks. Per completare i primi cinque, i Dallas Wings hanno selezionato Jesse Sheldon dell'Ohio State.

Cardoso, originaria del Brasile, si è emozionata quando ha pensato di lasciare il suo paese d'origine quando aveva 15 anni per perseguire il suo sogno di giocare a basket professionistico.

Sarah Steer/Getty Images Camila Cardoso posa con il commissario WNBA Cathy Engelbert dopo essere stata selezionata come terza scelta assoluta dal Chicago Sky.

“Avevo l'obiettivo di essere qui stasera e dare alla mia famiglia una vita migliore, quindi sono molto grata di aver potuto essere qui”, ha detto in lacrime a ESPN.

Aaliyah Edwards dell'UConn si è classificata sesta assoluta contro i Washington Mystics. Nel frattempo, Rees è retrocesso a Sky al settimo posto, unendosi al compagno esordiente Cardoso. Reese è stato il giocatore più eccezionale delle Final Four del 2023 quando la LSU ha vinto il titolo nazionale, con Cardoso che si è guadagnato l'onore quest'anno dopo che la Carolina del Sud ha completato una stagione imbattuta e ha vinto il terzo campionato nazionale del programma.

“Tornare (alla LSU) sarebbe stato fantastico per me, ma volevo di più per me stesso”, ha detto Reese. “Volevo ricominciare da capo. Mi sento come se fossi stato al massimo da quando (vincendo) il campionato nazionale, e voglio toccare il fondo.”

“Voglio essere di nuovo titolare. Voglio essere lasciato cadere dai veterani e voglio essere in grado di rialzarmi, crescere ed essere una spugna. Sono molto entusiasta di giocare con grandi giocatori e contro grandi giocatori”.

Sarah Steer/Getty Images Angel Reese festeggia con l'allenatore della LSU Kim Mulkey dopo essere stato selezionato come settima scelta assoluta da Sky.

Alyssa Bailey dello Utah è andata al Minnesota Lynx al numero 8. Due giocatori francesi hanno completato la top 10: i Wings hanno selezionato Carla Lett con la nona scelta, e il Connecticut Sun ha selezionato Laila Lacan con la decima scelta.

I fan hanno applaudito per la scelta della città natale, New York Liberty, con Markisha Davis di Ole Miss al numero 11. Per completare il primo round, l'Atlanta Dream ha selezionato l'australiano Nyadeo Bosh con la dodicesima scelta.

Il brusio che circonda Clarke, che sarà accoppiato con il seme numero 1 dello scorso anno, Aliyah Boston, arriva con grandi aspettative e il potenziale per attirare ancora più pubblico nazionale. La WNBA ha annunciato mercoledì che 36 delle 40 partite di Fever saranno trasmesse dai partner di trasmissione e streaming nazionali della WNBA.

“Caitlin è una delle giocatrici di basket più dotate dal punto di vista naturale che abbia mai visto entrare nella WNBA a livello universitario”, ha detto l'allenatore capo dei Fever Christy Sides. Le sue capacità di tiro e passaggio hanno affascinato un intero pubblico di appassionati di basket e la sua capacità di migliorare chi la circondava non è mai stata così evidente durante la sua carriera universitaria. Non vediamo l'ora di portarla in Indiana e integrarla nel nostro spogliatoio con un gruppo pronto al rientro nella postseason.

I Fever hanno avuto uno dei peggiori record del campionato la scorsa stagione, ma con Boston e Clark fianco a fianco, potrebbero essere uno dei biglietti più in voga nello sport.

“So sicuramente che la pressione c'è. Non c'è mai alcuna via di fuga”, ha detto Clark alla CNN sul tappeto arancione prima del draft. Ma credo in me stesso che tutta la mia fiducia derivi dal lavoro che svolgo e dai miei compagni di squadra. So che questo è uno sport di squadra. Ecco perché amo il basket. Non è uno sport individuale, quindi è da lì che nasce tutta la mia fiducia. Questo è ciò su cui faccio sempre affidamento quando mi sento stressato in alcuni momenti o quando sento che le cose sono sotto pressione. È come se questo fosse ciò a cui sto tornando.

Clark non è l'unico motivo per cui l'interesse per questo sport sta crescendo. lontano da esso.

Nella stagione regolare e nel torneo NCAA, ci sono state diverse stelle del college che hanno brillato sul grande palco, come Cardoso, Reese e Brink.

Nel frattempo, la WNBA è stata costellata di stelle sin dall'inizio del campionato. La situazione non è cambiata quando il campionato è entrato nella sua ventottesima stagione.

Ma la grande differenza negli ultimi anni a livello professionale e universitario è quanto siano facili da guardare (e quanta copertura mediatica ottengono).

“So che la gente continua a dire che è un corso storico, ma penso che dobbiamo guardare indietro anche alle bozze che abbiamo davanti perché sono le donne con cui siamo cresciuti guardando”, ha detto Brink alla CNN sul tappeto arancione. . “Quindi, lo stiamo facendo per loro. Sono pionieri, e anche se questo corso è fantastico e non potrei essere più orgoglioso di noi, sono le donne prima di noi che lo hanno fatto davvero.”

I biglietti per il Draft WNBA di lunedì sono andati esauriti in meno di 30 minuti.

Prima del draft di lunedì, il commissario WNBA Cathy Engelbert aveva affermato che l'obiettivo della lega era quello di espandersi a 16 squadre e si era detta “molto fiduciosa” che ciò potesse accadere entro il 2028. La lega attualmente ha 12 squadre e si espanderà a 13 squadre nel 2025. con la formazione di un Uno. Aggiunto nell'area della Baia di San Francisco.

Nel 2023, la WNBA ha avuto la sua stagione regolare più seguita in 21 anni e le finali WNBA di fine stagione sono state le finali più viste in 20 anni. La partecipazione alla WNBA è aumentata del 16% per la stagione 2023 rispetto al 2022.

Adam Hunger/AFP Da sinistra, Reese, Caitlin Clark e Cameron Brink di Stanford posano per una foto prima dell'inizio del Draft WNBA.

“Adoro dove sta andando il gioco ora e voglio solo far parte della crescita”, ha detto Reese alla CNN sul tappeto arancione. “Qualunque cosa accada, voglio solo farne parte.”

Nel frattempo, la partita per il titolo del torneo femminile NCAA tra South Carolina e Iowa si avvicina 19 milioni di telespettatori in mediaha battuto i record diventando la partita di basket universitaria più vista di tutti i tempi secondo Nielsen.

Non solo la partita ha battuto la finale maschile tra Purdue e UConn con più di quattro milioni di telespettatori, ma è stata anche la partita di basket più vista degli ultimi cinque anni, superando qualsiasi gara NBA di quel periodo, secondo Nielsen.

Dopo la straziante sconfitta nella partita del campionato nazionale dello scorso anno, l'ultimo ballo di Clark con gli Occhi di Falco si è quasi concluso in una favola.

Sebbene l’Iowa alla fine sia caduto di nuovo all’ultimo ostacolo – questa volta contro l’imbattuta Carolina del Sud – la campagna 2023-2024 di Clark ha evidenziato il suo impatto su Il basket femminile attraverso la sua popolarità e le sue abilità.

Andy Lyons/Getty Images/File Clark ha vissuto una stagione storica 2023-24 con la Iowa Hockey League.

La scorsa stagione è diventata la capocannoniera di tutti i tempi del basket universitario di divisione I sia maschile che femminile ed è stata nominata Giocatore dell'anno Naismith Per la seconda stagione consecutiva, è stato nominato nel roster del ritiro della squadra nazionale di basket femminile di 14 giocatrici, aprendo potenzialmente la strada per un'apparizione olimpica in Parigi 2024. Tuttavia, Clarke non ha potuto partecipare perché si è svolta nella stessa settimana delle Final Four.

Ora, con Clark nella WNBA, quell'entusiasmo è stato spinto verso ciò che avrebbe potuto ottenere tra i professionisti.

Le prestazioni di Clarke a livello professionale si tradurranno in un maggiore interesse? I segnali vanno in questa direzione. Ma anche altri giocatori ci riescono.

Questa storia è stata aggiornata con ulteriori informazioni.