Spotify prevede di lanciare un abbonamento lossless a Music Pro

Un recente rapporto ha rivelato che Spotify sta pianificando di aumentare presto il prezzo dell’abbonamento, almeno in alcuni paesi. E per coloro che pensano che pagare 10,99 dollari al mese per una piattaforma di streaming musicale sia già troppo, la società potrebbe presto offrire un abbonamento “Music Pro” più costoso che consentirà audio senza perdite e alcune altre funzionalità aggiuntive.

Spotify “Music Pro” offre audio lossless a un prezzo più alto

Le voci sull'introduzione dell'audio lossless da parte di Spotify non sono una novità. In realtà, risale a prima che Apple Music aggiungesse il supporto lossless nel 2021. Per qualche ragione, quello che divenne noto come “Spotify HiFi” non ha mai visto la luce. Tuttavia, riferisci da il bordo È stato ora rivelato che la piattaforma si prepara a introdurre un nuovo piano “Music Pro”.

Un'icona nascosta nell'app Spotify mostra cosa aspettarsi dal nuovo e più costoso piano “Music Pro”. L'aggiunta più notevole è il supporto audio lossless. Spotify fornirà file audio FLAC “fino a 24 bit/44,1 kHz”. In confronto, Apple Music offre file senza perdita di dati che vanno da 16 bit/44,1 kHz (nota come qualità CD) a 24 bit/192 kHz.

Per chi non lo conosce, l'audio senza perdita di dati si riferisce a un file audio che è stato compresso senza perdere alcuna informazione, il che significa che l'audio suonerà esattamente come il file master originale. In altre parole, il suono ha più dettagli che l'ascoltatore può notare. Per ascoltare un suono senza perdite, si consiglia di utilizzare apparecchiature speciali, ad es Cuffie cablate di alta qualità.

Ma per giustificare il prezzo più alto, Spotify prevede anche di aggiungere qualche altra cosa al suo nuovo livello con audio lossless. Ad esempio, il codice rileva che Music Pro sbloccherà una nuova funzionalità di remix per “accelerare, mixare e modificare clip audio”. Il rapporto ha anche trovato prove di “una sorta di ottimizzazione delle cuffie” per modelli specifici, come gli AirPods di Apple.

Esistono anche prove di filtri più avanzati basati sull'intelligenza artificiale per trovare e creare playlist.

I dettagli del lancio non sono ancora chiari

Non è ancora chiaro quando Spotify prevede di lanciare il nuovo livello Music Pro o quanto costerà. Tuttavia, mentre Spotify vuole far pagare di più per l’audio lossless, Apple ha reso specificamente disponibile l’audio hi-fi a tutti gli abbonati Apple Music. Attualmente, anche Apple Music costa $ 10,99 al mese negli Stati Uniti.

Pagherai di più per l'audio senza perdita di dati su Spotify o considererai di passare ad Apple Music? Fatecelo sapere nella sezione commenti qui sotto.