Drake si esibisce all’Apollo Theatre di New York City, Crowd Goes Wild

Drake ha fatto il suo ottimo lavoro sabato sera al leggendario Apollo Theatre di New York City, e non ha deluso.

Lo spettacolo era una linea temporale della sua vita, strutturata con la camera da letto della sua infanzia, dove iniziò a sognare una carriera musicale… nella sala riunioni della sua casa discografica, poi nel blocco di New York.

Le sue canzoni hanno punteggiato i periodi della sua carriera… con un piccolo aiuto da 21 Savage e The Diplomats.

Durante l’infanzia, Drake ha raccontato al pubblico come si è seduto sul letto e ha scritto un numero enorme di canzoni.

Drake avrebbe dovuto esibirsi di nuovo all’Apollo a novembre, ma l’ha rimandato perché era in lutto per la morte di Takeoff. È stato riprogrammato per il 6 e 7 dicembre, ma è stato necessario rinviarlo a causa di problemi di produzione.