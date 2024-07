Due attacchi Houthi contro navi nel Mar Rosso

Dubai, Emirati Arabi Uniti (AP) – Un gruppo armato ha lanciato due attacchi Ribelli Houthi nello Yemen Lunedì ha preso di mira le navi nel Mar Rosso Una nuova portaerei americana Gli Stati Uniti si sono recati nella regione per garantire la sicurezza della principale via commerciale internazionale che è stata attaccata dallo scoppio della guerra tra Israele e Hamas nove mesi fa.

Le autorità britanniche e americane hanno annunciato che tre piccole navi appartenenti agli Houthi, due delle quali con equipaggio e la terza senza equipaggio, hanno attaccato la nave “Bentley 1” battente bandiera di Panama e di proprietà israeliana al largo della costa di Hodeidah nello Yemen.

Il Centro per le operazioni commerciali marittime dell’esercito britannico nel Regno Unito ha dichiarato che “la piccola imbarcazione senza equipaggio ha speronato la nave due volte e le due piccole imbarcazioni con equipaggio hanno sparato sulla nave”. Ha aggiunto: “La nave ha adottato misure di autoprotezione e dopo 15 minuti la piccola barca ha annullato l’attacco”.

Il capitano ha poi riferito di tre ondate separate di attacchi missilistici esplosi molto vicino alla nave.

Lunedì più tardi, in un altro incidente al largo della stessa costa, la petroliera MT Chios Leon, battente bandiera liberiana e di proprietà delle Isole Marshall, è stata attaccata da un drone Houthi, che “è entrato in collisione con il lato sinistro causando alcuni danni e fumo leggero”, secondo l’Organizzazione per le operazioni commerciali marittime del Regno Unito.

L’Autorità Marittima del Regno Unito ha avvertito i marinai che le due navi e tutti i membri dell’equipaggio erano al sicuro.

Lunedì nella tarda serata gli Houthi hanno rivendicato gli attacchi alle navi Bentley 1 e Chios Leon.

Martedì mattina presto, il Comando Centrale degli Stati Uniti ha confermato gli attacchi e identificato i nomi e le bandiere della nave.

Una dichiarazione del Comando Centrale degli Stati Uniti afferma: “Questo continuo comportamento sconsiderato da parte degli Houthi sostenuti dall’Iran minaccia la stabilità regionale e mette a rischio la vita dei marinai attraverso il Mar Rosso e il Golfo di Aden”. La dichiarazione aggiunge: “Gli Houthi affermano di agire per conto dei palestinesi a Gaza, eppure prendono di mira e minacciano la vita di cittadini di paesi terzi che non hanno alcun legame con il conflitto a Gaza”.

Stamattina, il comando centrale degli Stati Uniti ha affermato che le forze statunitensi hanno distrutto cinque droni Houthi, tre sul Mar Rosso e due nelle aree controllate dagli Houthi nello Yemen.

La portaerei USS Theodore Roosevelt si sta avvicinando al Medio Oriente per sostituire… La nave da guerra americana Dwight D. Eisenhower, Ha trascorso mesi nel Mar Rosso affrontando gli Houthi.

Nella loro campagna gli insorti hanno preso di mira più di 70 navi con lanci di missili e droni, uccidendo quattro marinai. Una nave è stata catturata E Due furono affondati Da novembre.

A giugno, secondo il Joint Maritime Information Center, una coalizione supervisionata dalla Marina degli Stati Uniti, il numero di attacchi Houthi contro navi commerciali è salito a livelli mai visti da dicembre. Gli attacchi aerei guidati dagli Stati Uniti hanno preso di mira gli Houthi da gennaio, prendendo di mira navi e navi commerciali. Serie di scioperi del 30 maggio I ribelli hanno affermato che gli scontri hanno provocato l’uccisione di almeno 16 persone e il ferimento di altre 42.

Gli Houthi confermano che i loro attacchi prendono di mira navi legate a Israele, Stati Uniti o Gran Bretagna, come parte del sostegno dei ribelli al movimento armato di Hamas nella sua guerra contro Israele. Tuttavia, molte delle navi attaccate hanno poco o nessun legame con la guerra, comprese alcune navi dirette in Iran, che sostiene gli Houthi.

La settimana scorsa, gli Houthi hanno dichiarato di aver lanciato missili contro una nave portacontainer battente bandiera americana nel Golfo di Aden, quello che le autorità hanno riconosciuto come l’attacco a lungo raggio mai effettuato dai ribelli contro una nave battente bandiera americana vicino al Mar Arabico. La commissione investigativa congiunta ha identificato la nave come Maersk Sentosa. La Maersk, una compagnia danese che è la più grande compagnia di navigazione al mondo, ha confermato all’Associated Press che la sua nave è stata presa di mira.