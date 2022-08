È morta a 38 anni Kristen Coleman, moglie dell’ex lanciatore dei giganti Tim Lincicum

I San Francisco Giants hanno annunciato che Kristen Coleman, moglie dell’ex giocatore di bocce Tim Lincicum, è morta all’inizio dell’estate dopo una battaglia contro il cancro.

Coleman aveva 38 anni.

I Giants furono profondamente rattristati nell’apprendere della morte della moglie di Tim Lincum, Kristen Coleman ha scritto su Twitter. Le nostre più sentite condoglianze a Tim, alla famiglia di Kristen e a tutti coloro le cui vite ho toccato come amico e insegnante.

Tim Linnicum e Kristen Coleman alla parata della vittoria del World Giants Championship nel 2012. AP

“Era amata dalla famiglia dei Giants e il suo vero spirito e la sua cura sono stati arricchiti da coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla durante gli anni di Timmy con noi”.

secondo Quotidiano San MateoColeman, il preside della Washington Elementary School di Burlingame, in California, è morto “in pace” il 27 giugno.

I suoi genitori l’hanno descritta come “un fascio di amore, gioia, arguzia ed energia creativa” e “la luce delle nostre vite, un bellissimo essere umano che ha toccato così tanti cuori” in un necrologio a luglio.

Tim ha introdotto Lincome for the Giants dal 2007 al 2015, vincendo tre titoli mondiali. Getty Images

I funzionari dei Giants hanno appreso solo di recente che Coleman e Lincecum, il tre volte campione del mondo, si erano sposati, secondo Cronaca di San Francisco.

Lincome, 38 anni, che non si è ufficialmente ritirato nonostante non sia coinvolto in grandi affari dal 2016, non ha detto nulla pubblicamente sulla morte di Coleman.