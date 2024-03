Lo stato dell'Ohio sta prendendo di mira Jake Deibler come allenatore a tempo pieno

L'Ohio State sta prendendo di mira Jake Deibler come allenatore di basket maschile a tempo pieno, ha confermato The Dispatch.

Deibler, 37 anni, è alla sua quinta stagione durante il suo secondo mandato con il programma. Deibler, originario dell'Ohio State che ha giocato collegialmente a Valparaiso, è stato assistente allenatore di Chris Holtmann nelle ultime tre stagioni fino a quando non è stato elevato al lavoro ad interim quando Holtmann è stato licenziato il 14 febbraio.

Non si conoscono ancora i dettagli sulla durata e i termini del suo contratto. Sabato Deibler ha incontrato il nuovo direttore sportivo Ross Bjork e devono ancora essere concordati gli ultimi dettagli del contratto.

L'Ohio State non è riuscito a raggiungere una bolla nel torneo NCAA, ma sotto Deibler probabilmente perseguirà un'offerta NIT. Ciò significa che i Buckeyes avranno bisogno di abbastanza giocatori per formare il roster. Il portale dei trasferimenti si aprirà ufficialmente lunedì, un giorno dopo la definizione delle sedi del torneo, e i Buckeyes apprezzano la determinazione del loro status di allenatore per dare al roster l'opportunità di prendere decisioni informate sul resto di questa stagione e oltre.

Dopo aver perso contro l'Illinois nei quarti di finale del Big Ten Tournament venerdì, Deibler ha rifiutato l'opportunità di un lavoro a tempo pieno e ha detto che la sua attenzione è rivolta ai giocatori e al programma.

“Per quanto riguarda il futuro, non credo che ci sia mai stato un buon momento per pensarci perché l'attenzione è stata sul qui e ora”, ha detto Deibler nello spogliatoio del Target Center. “Ci sarà un tempo per questo. Mi dispiace che il momento non sia adesso. Apprezzo la domanda, ma continuerò a concentrarmi su queste persone.”

La mossa pone fine a una ricerca che ha visto i Buckeyes contattare una serie di importanti candidati nazionali. L'Ohio State è stato in contatto con l'allenatore della Florida Atlantic Dusty May sin dalle prime fasi e, lungo il percorso, i Buckeyes hanno esaminato Sean Miller di Xavier, Nate Oats dell'Alabama, Greg McDermott di Creighton e Lamont Paris della Carolina del Sud prima di concentrarsi su Deibler mentre i Buckeyes si accumulavano. Fino a quando non vince sotto il suo controllo.

Negli ultimi giorni la ricerca si è concentrata su May e Deibler come i migliori candidati.

L'Ohio State è entrato nel Big Ten Tournament dopo aver vinto cinque delle ultime sei partite da quando Deibler è stato nominato allenatore ad interim, una serie che includeva una vittoria casalinga contro la numero 2 Purdue e vittorie a Michigan State e Rutgers dopo che i Buckeyes avevano perso 17 partite consecutive su la strada. . Ha aiutato l'Ohio State a uscire dalla sua posizione di seconda peggior squadra nella classifica Big Ten e guadagnare un addio al primo turno nel torneo della conferenza con il seme n.

I Buckeyes hanno poi battuto la testa di serie numero 7 dell'Iowa giovedì sera al Target Center, aiutando a rafforzare la loro causa nella bolla di March Madness e migliorando il loro record a 20-12, prima di perdere contro l'Illinois venerdì.

La carriera da allenatore di Deibler è iniziata come assistente studentesco a Valparaiso nel 2009-10, per poi diventare direttore delle operazioni e infine assistente allenatore prima di unirsi allo staff dell'allenatore Thad Matta dell'Ohio State come coordinatore video dal 2013-14 al 2015-16. stagione. Da lì, Deibler è stato assistente alla Vanderbilt per l'allenatore Bryce Drew ed è stato nello staff per tre stagioni prima che Drew venisse licenziato dopo la stagione 2018-19.

Deibler fu quindi assunto per tornare in Ohio e unirsi allo staff di Holtmann, dove si affermò come reclutatore e infine come capo allenatore associato. Deibler era responsabile del reclutamento e della firma di interi corsi di reclutamento dell'Ohio State per il 2022 e il 2023.

“Non importa cosa, ce l'ha – ha detto l'attaccante del quinto anno Jamison Battle di Deibler come capo allenatore. “Ha reclutato molti di noi qui e con questo ha un rapporto con tutti noi. qualcuno con cui hai una relazione e che si preoccupa molto di te.”

