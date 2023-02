Come guardare il Pro Bowl 2023

LAS VEGAS – La NFL terrà di nuovo una settimana del Pro Bowl, soprannominata Pro Bowl Games. È finito il tradizionale gioco del calcio, sostituito da una serie di gare di abilità e tre partite di calcio nel corso del giovedì e della domenica all’Allegiant Stadium, sede dei Las Vegas Raiders. Ci saranno punti in palio in ogni evento che determineranno il vincitore assoluto tra AFC e NFC.

Peyton Manning allenerà la squadra AFC mentre suo fratello Eli allenerà la squadra AFC. Le selezioni del roster sono state determinate dal voto unanime di tifosi, giocatori e allenatori. I voti di ogni gruppo sono stati contati per terzi per determinare gli 88 giocatori.

Ecco uno sguardo a cosa aspettarsi.

Come guardi?

Lo Skills Quiz di giovedì sarà disponibile su ESPN e ESPN+ dalle 19:00 alle 20:30 ET, mentre gli Skills and Flag Games di domenica saranno su ABC e ESPN/ESPN+ dalle 15:00 alle 18:00 ET.

giovedì 2 febbraio

Dodgeball epico Pro Bowl: Questo sarà un torneo a più facce del classico Dodgeball con quattro squadre di cinque giocatori ciascuna. Inizierà con attacchi e difese di AFC e NFC in competizione l’uno contro l’altro, culminando nel round finale di AFC vs NFC. Il vincitore assoluto ottiene tre punti.

Giro fulmineoQuesto è un nuovo evento per il 2023. Ogni conferenza selezionerà 16 giocatori per competere in un torneo in tre parti con altri tre punti in palio. Il primo evento è “Splash Catch”, in cui i membri del team di ogni conferenza si lanciano palloncini d’acqua l’un l’altro da distanze crescenti. L’evento si sposta quindi sugli “High Stakes”, con i principali giocatori che sfidano a raccogliere calci da una macchina JUGS. Nella fase finale, i giocatori rimasti passeranno allo Spill Thrill, dove i giocatori mirano ai secchi appesi sopra la testa dell’allenatore della squadra avversaria. Vince la prima squadra che svuota il secchio.

guida più lungaQuattro giocatori di ciascuna conferenza si sfideranno per la distanza di guida più lunga dal tee da golf. Ogni giocatore ottiene tre swing e il vincitore è determinato dalla distanza di guida più lunga entro i limiti predeterminati. Il vincitore ottiene tre punti.

Passaggio precisoTre quarterback di ogni conferenza si sfideranno ciascuno in una gara di un minuto per testare la loro precisione. Il giocatore che segna il maggior numero di gol guadagna tre punti per la sua conferenza.

La migliore catturaDue giocatori di ogni conferenza competono per mostrare la creatività mostrando ricevimenti girati in luoghi iconici intorno a Las Vegas. Un voto online dei fan determinerà il favorito di ogni conferenza, con i due finalisti che si sfideranno nel turno successivo domenica.

domenica 5 febbraio

La migliore cattura: I finalisti di giovedì gareggiano davanti a una giuria di celebrità per determinare il vincitore assoluto.

Guanto GridironIl formato della gara prevederà sei giocatori di ogni conferenza che gareggeranno in un guanto di sfida in quattro parti da 40 yard. Tra le sfide: far correre le gomme e spingere una slitta bloccata oltre il traguardo.

Calcia in punta di piedi: Kicker, scommettitori e long snapper si sfideranno in una gigantesca gara di tris mettendo in mostra le loro abilità speciali. La prima squadra a completare una linea di tre quadrati collegati vincerà 3 punti per la loro conferenza.

Muovi le corde: Due squadre di ogni conferenza si sfideranno in un sorteggio ponderato che metterà alla prova la loro forza e velocità. Ogni squadra di cinque giocatori deve tirare un muro di 10 yard di pesi pesanti. Le tre migliori competizioni valgono tre punti.

Segnalazione di partite di calcioConferenza: il vincitore dei primi due giochi di bandiera guadagnerà sei punti. I punti delle gare di abilità e dei primi due giochi di bandiera saranno combinati e riportati come punteggio all’inizio del terzo e ultimo gioco di bandiera. Il vincitore alla fine di quel gioco sarà la conferenza vincente.

