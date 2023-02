Destiny 2 Lightfall Collector’s Edition: tutti i codici degli emblemi

L’anno scorso, Bungie ha aggiunto un totale di quattro icone araldiche mondiali all’interno dell’Editon di The Witch Queen Collector che i giocatori possono sbloccare nel gioco. Quest’anno sembra essere lo stesso caso con Destiny 2 Lightfall Collector’s Edition.

con il Destino 2 All’evento Lightfall Showcase dello scorso anno, Bungie ha anche svelato una nuovissima Collector’s Edition che presenta una replica di Pouka da 8 pollici con alcuni libri delle tradizioni e un nuovo simbolo del logo esclusivo.

E alcuni giocatori sembrano iniziare a ricevere presto la loro Collector’s Edition. In questo articolo, avremo tutte le icone dei banner globali nella Lightfall Collector’s Edition.

Icone del logo di Destiny 2 Lightfall Collector

Sebbene ci siano emblemi gratuiti che vengono sbloccati con Ligthfall CE, vale la pena notare che questi emblemi non saranno disponibili nel gioco fino a dopo l’uscita di Lightfall, ovvero il 28 febbraio 2023. Quindi, sfortunatamente, non saremo in grado di guarda come sono questi emblemi prima di allora. Puoi trovare le icone del logo qui sotto. (Grazie, Raed Segreti)

Emblema 1 dell’edizione da collezione di Lightfall: Codice univoco

Codice univoco Emblema 2 dell’edizione da collezione di Lightfall: YAA-37T-FCN

YAA-37T-FCN Emblema Lightfall Collector Edition 3 : 993-H3H-M6K

: 993-H3H-M6K Emblema Lightfall Collector Edition 4 : XVK-RLA-RAM

: XVK-RLA-RAM Emblema 5 dell’edizione da collezione di Lightfall: J6P-9YH-LLP

NB: Aggiorneremo questo articolo man mano che le icone per i banner si trovano in Lightfall CE.

Immagine: Bungie

Come riscattare i token su Bungie.net?

Per riscattare generalmente i codici e i simboli dei banner, devi prima accedere al tuo profilo Bungie.net. Segui i passaggi seguenti per sapere come riscattare i codici sul sito web di Bungie.

Passo 1: Vai su Bungie.net

Vai su Bungie.net Passo 2: Accedi al tuo account facendo clic sul pulsante “Il mio account” in alto a destra.

Accedi al tuo account facendo clic sul pulsante “Il mio account” in alto a destra. Passaggio 3: Seleziona la tua piattaforma

Seleziona la tua piattaforma Il quarto passo: Accedi alla tua piattaforma

Accedi alla tua piattaforma Quinto passo: Dopo aver effettuato l’accesso, fai clic sull’icona del tuo profilo in alto a destra e vedrai Opzione per sostituire le icone nel nuovo elenco.

Lontano da questo, elastico Di recente, questa settimana è stato pubblicato un nuovo trailer per le armi e le armature di Lightfall. Abbiamo messo insieme un elenco di tutte le armi attualmente conosciute che i giocatori leggendari possono aspettarsi in Lightfall. scansiona il Elenco completo qui.

Destiny 2 Lightfall verrà lanciato il 28 febbraio 2023 su PS5, PS4, Xbox Series X/S e PC.