Le Filippine danno agli Stati Uniti un maggiore accesso alle basi tra le preoccupazioni della Cina

Le Filippine e gli Stati Uniti hanno concordato di aggiungere quattro siti nell’ambito dell’EDCA

L’accordo arriva tra le tensioni nel Mar Cinese Meridionale, su Taiwan

L’EDCA consente agli Stati Uniti l’accesso alle basi militari filippine

MANILA (Reuters) – Le Filippine hanno concesso agli Stati Uniti un più ampio accesso alle proprie basi militari, hanno detto giovedì i capi della difesa filippina, tra le crescenti preoccupazioni per la crescente assertività della Cina nel conteso Mar Cinese Meridionale e le tensioni sull’autogoverno Taiwan.

A Washington sarà concesso l’accesso ad altri quattro siti nell’ambito dell’Accordo di cooperazione rafforzata per la difesa (EDCA) del 2014, hanno dichiarato il segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin e il segretario alla Difesa filippino Carlito Galvez in una conferenza stampa congiunta.

Austin, che era nelle Filippine per colloqui mentre Washington cerca di espandere le sue opzioni di sicurezza nel paese come parte degli sforzi per scoraggiare qualsiasi mossa della Cina contro l’autogoverno Taiwan, ha definito la decisione di Manila un “grosso problema”, hanno detto lui e la sua controparte . Hanno rinnovato il loro impegno a rafforzare l’alleanza dei loro paesi.

“La nostra alleanza rende entrambe le nostre democrazie più sicure e aiuta a preservare un Pacifico libero e aperto”, ha affermato Austin, la cui visita segue la visita del vicepresidente americano Kamala Harris nelle Filippine a novembre, che includeva una sosta a Palawan, nel sud della Cina. Mare.

“Abbiamo discusso di azioni concrete per affrontare le attività destabilizzanti nelle acque che circondano le Filippine, compreso il Mar delle Filippine occidentali, e rimaniamo impegnati a rafforzare le nostre reciproche capacità di resistere agli attacchi armati”, ha affermato Austin.

“Questa è solo una parte dei nostri sforzi per modernizzare la nostra alleanza. Questi sforzi sono particolarmente importanti in quanto la Repubblica popolare cinese continua ad avanzare le sue rivendicazioni illegittime nel Mar delle Filippine occidentali”, ha aggiunto.

I siti aggiuntivi sotto EDCA portano a nove il numero di basi militari a cui gli Stati Uniti hanno accesso e Washington ha annunciato che stanzia più di 82 milioni di dollari per investimenti infrastrutturali nei siti esistenti.

L’EDCA consente agli Stati Uniti l’accesso alle basi militari filippine per l’addestramento congiunto, il pre-posizionamento di attrezzature e strutture edilizie come piste, depositi di carburante e alloggi militari, ma non la presenza permanente.

Austin e Galvez non hanno detto dove sarebbero stati i nuovi siti. L’ex capo dell’esercito filippino aveva detto che gli Stati Uniti avevano chiesto l’accesso alle basi nella massa terrestre settentrionale di Luzon, la parte delle Filippine più vicina a Taiwan, e sull’isola di Palawan, che si affaccia sulle contese isole Spratly nel Mar Cinese Meridionale. .

Non ci sono stati commenti immediati dall’ambasciata cinese a Manila.

Fuori dal quartier generale militare, decine di manifestanti contrari alla presenza militare statunitense nel Paese hanno scandito slogan anti-statunitensi e chiesto l’abolizione della Christian Civil Defence Alliance.

Prima di incontrare la sua controparte, giovedì Austin ha incontrato il presidente filippino Ferdinand Marcos Jr. al palazzo presidenziale, dove ha assicurato al leader del sud-est asiatico: “Siamo pronti ad aiutarti in ogni modo possibile”.

Le relazioni tra gli Stati Uniti e le Filippine, ex colonia, sono state tese a causa delle aperture del predecessore Rodrigo Duterte nei confronti della Cina e della sua famosa retorica antiamericana e delle minacce di declassare le relazioni militari tra di loro.

Ma Marcos ha incontrato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden due volte dalla sua schiacciante vittoria elettorale lo scorso anno e ha sottolineato che non può vedere un futuro per il suo paese senza il suo alleato di lunga data.

“Ho sempre detto, mi sembra, che il futuro delle Filippine sia, ed è per questo che la regione Asia-Pacifico coinvolgerà sempre gli Stati Uniti”, ha detto Marcos ad Austin.

(Segnalazione sul montaggio di Karen Lima) Di Ed Davies e Jerry Doyle

