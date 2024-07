Note orientali: LaVine, Maxi, Vezenkov, Knicks, Prince

Come è il caso Tori Continua a esplorare il potenziale del mercato commerciale Zach LaVine Affare, agente Paolo ricco Vuole sapere che il suo cliente sta gestendo la situazione in modo professionale e non sta cercando azioni o obiezioni alle azioni della squadra, scrive KC Johnson della NBC Sports Chicago.

“Voglio che sia chiaro: l’idea che Zach fosse tutt’altro che professionale in questa situazione è falsa.” Paul lo disse a Johnson al telefono. “Questo ragazzo ha giocato infortunato. Ha rappresentato la squadra a pieni voti. Sono successe molte cose durante il suo periodo con i Bulls e ha capito bene ogni volta. Ogni giocatore si sente frustrato a volte? Sì, ma Zach era un professionista assoluto e merita di meglio. “I Bulls hanno del lavoro da fare e lasceremo che se ne occupino loro.”

Il valore commerciale di LaVine è ai minimi storici, principalmente a causa del suo contratto: i tre anni e 138 milioni di dollari rimanenti sul suo contratto sembrano particolarmente onerosi nell’era della pettorina fiscale della NBA. Sta anche subendo un intervento chirurgico al piede che ha concluso la sua stagione a gennaio, ma Johnson ha riferito che LaVine è in buona salute e sta seguendo la sua consueta routine fuori stagione dopo aver superato il tempo di recupero stimato di quattro-sei mesi dopo l’intervento.

I Bulls hanno fatto “più di 15” proposte per scambiare LaVine con squadre diverse in questa stagione, secondo Johnson, che ne ha sentito parlare Re Le squadre Golden State e Red Bull hanno mostrato il maggiore interesse per il due volte giocatore All-Star. Tuttavia, i guerrieri“Aggiunte imminenti” DeAnthony Milton, Amico HieldE Kyle Anderson Johnson ritiene che questo potrebbe essere un segnale che stanno andando in una direzione diversa.

Ecco altri eventi da tutta la Eastern Conference: